Mercedes: Elektro-CLA schafft bestes Ergebnis überhaupt im AMS-Test

Der neue elektrische Mercedes CLA 350 4Matic EQ hat im Test der Fachzeitschrift Auto Motor und Sport mit 678 Punkten das beste Ergebnis erreicht, das die Redaktion bislang vergeben hat. Besonders Antrieb, E-Technik, Fahrwerk und Reichweite überzeugten.

Die Tester lobten das „gekonnt abgestimmte Fahrwerk“, das „sowohl exzellenten Fahrkomfort als auch agiles Fahrverhalten in Kurven“ biete. „Die Fahrleistungen sind exzellent, ebenso die Bremseigenschaften“, heißt es. Mit kalter Bremse kommt der CLA demnach aus 100 km/h nach 32,5 Metern zum Stillstand – „ein Sportwagenwert“.

Im Reichweitentest konnte das Elektroauto ebenfalls glänzen: Über 500 Kilometer schaffte der CLA im realitätsnahen Fahrbetrieb dank eines moderaten Testverbrauchs von 19,8 kWh auf 100 Kilometer. Bei vorsichtiger Fahrweise seien „deutlich niedrigere Verbrauchswerte möglich“, so der Testbericht.

Auch beim Schnellladen konnte das erste Modell auf der vorrangig für E-Autos konzipierten Mercedes Modular Platform (MMA) überzeugen: Selbst bei nur 10 Prozent Restladung starte der Ladevorgang mit über 300 kW, berichten die Tester. Nach rund zehn Minuten falle die Leistung auf etwa 125 kW. „Dennoch braucht der CLA nur 20 Minuten für 300 Kilometer Reichweite. Die durchschnittliche Ladeleistung zwischen 10 und 80 Prozent SOC liegt bei 172 kW.“

Kritik gibt es beim Platzangebot: Trotz einer Länge von 4,70 Metern sei der Innenraum eng geschnitten. Der Einstieg in den Fond gestalte sich schwierig, da sich die hinteren Türen nicht weit öffnen lassen. Die Rückbank sei daher eher nur kleinen oder besonders gelenkigen Personen zumutbar. Die Kopffreiheit sei eingeschränkt. Der Kofferraum fiel den Testern als „ausgesprochen knapp bemessen“ auf.

Ebenfalls wenig kompakt zeigt sich der Preis: Der getestete CLA 350 4Matic EQ kostete inklusive Extras knapp 70.000 Euro, was in der Kompaktklasse ein stolzer Preis ist. Die Preisliste des CLA EQ beginnt bei 49.421 Euro für den CLA 200, der 350 4Matic beginnt bei 60.381 Euro.