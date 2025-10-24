Mercedes: Elektro-CLA schafft bestes Ergebnis überhaupt im AMS-Test

Der neue elektrische Mercedes CLA 350 4Matic EQ hat im Test der Fachzeitschrift Auto Motor und Sport mit 678 Punkten das beste Ergebnis erreicht, das die Redaktion bislang vergeben hat. Besonders Antrieb, E-Technik, Fahrwerk und Reichweite überzeugten.
Die Tester lobten das „gekonnt abgestimmte Fahrwerk“, das „sowohl exzellenten Fahrkomfort als auch agiles Fahrverhalten in Kurven“ biete. „Die Fahrleistungen sind exzellent, ebenso die Bremseigenschaften“, heißt es. Mit kalter Bremse kommt der CLA demnach aus 100 km/h nach 32,5 Metern zum Stillstand – „ein Sportwagenwert“.
Im Reichweitentest konnte das Elektroauto ebenfalls glänzen: Über 500 Kilometer schaffte der CLA im realitätsnahen Fahrbetrieb dank eines moderaten Testverbrauchs von 19,8 kWh auf 100 Kilometer. Bei vorsichtiger Fahrweise seien „deutlich niedrigere Verbrauchswerte möglich“, so der Testbericht.
Auch beim Schnellladen konnte das erste Modell auf der vorrangig für E-Autos konzipierten Mercedes Modular Platform (MMA) überzeugen: Selbst bei nur 10 Prozent Restladung starte der Ladevorgang mit über 300 kW, berichten die Tester. Nach rund zehn Minuten falle die Leistung auf etwa 125 kW. „Dennoch braucht der CLA nur 20 Minuten für 300 Kilometer Reichweite. Die durchschnittliche Ladeleistung zwischen 10 und 80 Prozent SOC liegt bei 172 kW.“
Kritik gibt es beim Platzangebot: Trotz einer Länge von 4,70 Metern sei der Innenraum eng geschnitten. Der Einstieg in den Fond gestalte sich schwierig, da sich die hinteren Türen nicht weit öffnen lassen. Die Rückbank sei daher eher nur kleinen oder besonders gelenkigen Personen zumutbar. Die Kopffreiheit sei eingeschränkt. Der Kofferraum fiel den Testern als „ausgesprochen knapp bemessen“ auf.
Ebenfalls wenig kompakt zeigt sich der Preis: Der getestete CLA 350 4Matic EQ kostete inklusive Extras knapp 70.000 Euro, was in der Kompaktklasse ein stolzer Preis ist. Die Preisliste des CLA EQ beginnt bei 49.421 Euro für den CLA 200, der 350 4Matic beginnt bei 60.381 Euro.
Kommentare
Andre meint
Die Tester scheinen aber mit den E-Autos keinen vorigen Kontakt gehabt zu haben, sonst würden sie sowas nicht von sich geben:
„Selbst bei nur 10 Prozent Restladung starte der Ladevorgang mit über 300 kW, berichten die Tester. “
Gerade bei niedrigen SOC-Ständen erreichen die E-Autos die höchsten Ladeleistungen. Wo ist hier die Sensation, die die Tester gesehen haben???
MrBlueEyes meint
Erstmal Gratulation für das Ergebnis 👍🏻
Deutsche Autos halt 💪🏻😊
„Kritik gibt es beim Platzangebot: Trotz einer Länge von 4,70 Metern sei der Innenraum eng geschnitten.“
Gut, was will man von einem 4-türigen „Coupé“ erwarten… das sollte jedem vorher klar gewesen sein… die Bauform ist halt gut für die Effizienz und niedrige Verbräuche, aber nicht für Praktikabilität… dafür kauft man andere Autos…
eBikerin meint
„… die Bauform ist halt gut für die Effizienz und niedrige Verbräuche, aber nicht für Praktikabilität“
Kann ich dir nur zustimmen.
Justin Case meint
„Über 500 Kilometer schaffte der CLA im realitätsnahen Fahrbetrieb dank eines moderaten Testverbrauchs von 19,8 kWh auf 100 Kilometer.“
Hm. 500km/100km*19,8kWh = 99kWh
Habe ich etwas verpasst, oder bietet Mercedes den CLA jetzt mit „über“ 99kWh Batteriekappa an?
Lanzu meint
Mutmaßlich inklusive Ladeverluste. Das ist auch der einzige Verbrauch der unabhängig von der Bordelektronik ermittelt werden kann.
turbotoro meint
du meinst Entladeverluste?! was auch immer das sein mag ))
muss ja 100er Akku haben oder die schreiben hier einen schönen Schmähh. aber selbst mit 100er Akku und den beschriebenen Durchschnittswert wäre ich sehr vorsichtig 500km anzusetzen
Justin Case meint
Das wären hier mindestens 18% Verlust. Ganz schön happig.
Holger meint
Hat wohl 85kWh. Der Verbrauch dürfte also <17kWh gewesen sein oder die Reichweite stimmt nicht oder oder…
Den Preis zweifel ich nicht an ;)