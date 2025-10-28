Skoda stellt Elektroauto-Designstudie 1000 MBX vor

Die Designer von Škoda Auto haben eine moderne Vision des 1000 MBX Coupés aus den 1960er-Jahren entworfen – inspiriert von der neuen Designsprache „Modern Solid“. Das Original galt als elegantes, alltagstaugliches Zweitürer-Coupé. Dies diente als Ausgangspunkt für die Neuinterpretation, die das historische Erbe in die Gegenwart überträgt.

Antti Savio, verantwortlich für das Außendesign, beschreibt das Konzept als „insgesamt sportlicher, aber dennoch freundlich im Ausdruck“. Moderne Sportwagen wirkten oft zu aggressiv, während Modelle der 1960er- und 1970er-Jahre „eine gewisse Eleganz, ja fast liebenswerte Anmut“ ausstrahlten – genau diese Wirkung wollte er bewahren. David Stingl, der das Interieur gestaltete, ergänzt: „Wir wollten die Essenz des Autos bewahren – es war keine Sportmaschine, sondern ein elegantes Auto für ein aktives Leben.“

Grundlage des neu gedachten 1000 MBX ist eine flache Elektroplattform, die einen offenen Innenraum mit 2+2-Sitzanordnung ermöglicht. Die vorderen Sitze bilden eine breite, durchgehende Bank, während die hinteren Einzelsitze wie im Kino hochklappbar sind. Die Hecktüren sind hinten angeschlagen, was den Einstieg erleichtert. Eine Heckscheibe fehlt, stattdessen sorgt eine Rückfahrkamera für Sicht nach hinten. Dies schafft zusätzlichen Stauraum.

„Unser MBX-Konzept ist ein 2+2-Coupé, das sich leicht in einen Zweisitzer mit bemerkenswertem Stauraum verwandeln lässt“, so Stingl. Durch das Hochklappen der Rücksitze entstehe Platz für Gepäck, ein Fahrrad oder Sportausrüstung. Dank Luftfederung kann die Bodenfreiheit variiert werden: niedrig für sportliches Fahren, hoch für unwegsames Gelände oder einfacheres Beladen.

Pläne für ein Serienfahrzeug im Stil des neuen 1000 MBX-Konzepts hat Škoda nicht. Die tschechische Volkswagen-Tochter konzentriert sich bei Elektroautos derzeit auf SUV.