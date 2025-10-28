Kia teasert GT-Version des EV4, Markteinführung 2026

Kia hat eine spezielle Folierung für die Prototypen seiner elektrischen GT-Modelle vorgestellt. Das Design soll „den emotionalen Charakter der Kia-Hochleistungsfahrzeuge unterstreichen und den in Entwicklung befindlichen Modellen die Energie und Ausstrahlung verleihen, die die GT-Serienversionen der Marke auszeichnen“, heißt es.

Durch die Neuinterpretation des „Gran Turismo” für eine neue Generation von Fahrern habe man eine Brücke zwischen seiner Tradition und zukünftigen Innovationen gebildet, so die Südkoreaner weiter. Die GT-Verkleidung weise auf Geschwindigkeit, Emotionen und Fantasie hin und bereite zugleich die Bühne für das nächste Kapitel der Hochleistungsmobilität.

Ein Differenzierungsmerkmal der elektrischen GT-Modelle sind neonfarbene Elemente. „Für Kia verkörpert diese Akzentfarbe, die zum Symbol für Elektrizität geworden ist, dynamische Energie und Präzision in der Bewegung“, so das Unternehmen. „In Kombination mit Schwarztönen erzeugt das Design einen mehrschichtigen, lebhaften Effekt.“

Kia startete seine Serie vollelektrischer GT-Modelle mit dem 2022 eingeführten EV6 GT und setzte sie mit dem Ende 2024 vorgestellten EV9 GT fort. Die Weiterentwicklung wurde auf dem Kia EV Day im Februar dieses Jahres bekannt gegeben, wo für 2026 die Markteinführung des EV4 GT angekündigt wurde. Auf das neueste Modell geben die aktuellen Fotos eines Fahrzeugs mit der GT-Folierung einen Ausblick.

Technische Details zum EV4 GT verrät der Hersteller noch nicht. Regulär wird das Elektroauto ab 37.590 Euro als fünftüriges Schrägheckmodell EV4 und viertürige Limousine EV4 Fastback angeboten. Die 4,43 Meter lange Baureihe basiert auf Kias Elektroauto-Plattform E-GMP (Electric Global Modular Platform) und nutzt deren 400-Volt-Version.

Die Leistung des EV4 beträgt bei allen bisher verfügbaren Modellen 150 kW (204 PS), von 0 auf 100 km/h geht es damit in bis zu 7,4 Sekunden. Maximal sind stets 170 km/h möglich. Bei der GT-Ausführung dürfte deutlich mehr drin sein, auch dank spezieller Fahrwerktechnik.