Autoindustrie zwischen Umstrukturierung, E-Boom und Software-Revolution

Die Automobilindustrie durchlebt einen entscheidenden Wandel: Auf der einen Seite stehen globaler Handelsdruck und Umstrukturierungen aufgrund technologischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, auf der anderen Seite ergeben sich durch Elektromobilität und Softwareprodukte neue Chancen. Der „Automotive World of Work Outlook 2025“ des Personaldienstleisters ManpowerGroup soll zeigen: Wer jetzt die richtigen Entscheidungen trifft, kann gestärkt aus der Transformation hervorgehen.

„Die Automobilbranche befindet sich in einer Phase der Konsolidierung: Restrukturierung trifft auf den Aufbruch in elektrifizierte Geschäftsmodelle. Genau hier entscheidet sich die Wettbewerbsfähigkeit – nicht allein über Kosten, sondern über Kompetenzen“, ordnet Iwona Janas von ManpowerGroup Deutschland, die Ergebnisse des Reports (PDF) ein.

„Unternehmen dürfen jetzt nicht in den Wartemodus schalten. Auch wenn sich die Konjunktur abkühlt, bleiben die langfristigen Trends – Elektrifizierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit – bestehen. Wer heute in Umschulung, Wissenssicherung und internationale Talentstrategien investiert, legt das Fundament, um trotz Zöllen und Kostendruck in der nächsten Aufschwungphase schnell und flexibel zu reagieren.“

Globale Trends beeinflussen die Branche