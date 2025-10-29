Lucid will mit Nvidia Serien-Elektroautos mit Level-4-Autonomie forcieren

Das US-Elektroauto-Start-up Lucid will in den kommenden Jahren als erster Hersteller hochentwickelte Selbstfahrfunktionen in Serienfahrzeugen anbieten. Das Unternehmen verkündete, ein System zu entwickeln, bei dem das Auto unter normalen Umständen vollständig selbstständig fährt – ohne dass der Mensch eingreifen oder das Fahrgeschehen überwachen muss.

Nur bei außergewöhnlichen Situationen, etwa sehr schlechten Wetterbedingungen, soll eine manuelle Übernahme erforderlich sein. Ansonsten könnten Insassen während der Fahrt Tätigkeiten wie Fernsehen oder Kartenspielen nachgehen. Lucid plant, für dieses System Nvidias „Drive AV“-Plattform zu nutzen, kombiniert mit einem Multisensorsystem aus Kameras, Radar und Lidar-Technologie.

Marc Winterhoff, der seit dem Abgang von Gründer Peter Rawlinson im Februar als Interims-CEO fungiert, erklärte laut CNBC, das neue System solle „auf jeden Fall in den kommenden Jahren“ auf den Markt kommen, allerdings noch nicht 2026. Zunächst soll es im angekündigten Mittelklassemodell von Lucid eingeführt werden, das im Artikelbild an zweiter Stelle geteasert wird. Später soll das System auf weitere Fahrzeuge ausgeweitet werden.

„Ich möchte sicherstellen, dass wir dies unseren Kunden in einem Zeitrahmen anbieten können, den ich für sehr ehrgeizig halte, aber gleichzeitig auch realistisch“, so Winterhoff. Er begründete die Zusammenarbeit mit Nvidia vor allem mit Zeit- und Kostenvorteilen: „Der Hauptgrund, warum ich entschieden habe, nicht bei null anzufangen, ist schlicht die Zeit bis zur Marktreife … Außerdem würde es sehr viel Geld kosten.“

Während Nvidia die technologische Grundlage liefert, will Lucid die eigentliche Umsetzung der Selbstfahrtechnologie übernehmen. Winterhoff bezeichnete Nvidias Lösungen als entscheidenden Beschleuniger für die Entwicklung.

Bis zur Einführung des neuen Systems will Lucid schrittweise fortgeschrittene Automatisierungsfunktionen in seine auch hier angebotenen aktuellen Modelle – die Limousine Air und das SUV Gravity – integrieren, ebenfalls in Kooperation mit Nvidia. Diese Zwischenstufen sollen als Grundlage für das vollautonome System dienen.