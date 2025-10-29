Tesla Cybercab könnte auch mit Lenkrad und Pedalen angeboten werden

Tesla hat im letzten Jahr mit dem „Cybercap“ ein zweisitziges Elektroauto vorgestellt, das speziell für den vollautonomen Betrieb konzipiert wurde. Lenkrad und Pedale sollte es nur anfangs zu Testzwecken geben, das Modell könnte nun aber auch mit beidem als regulärer Pkw verkauft werden.
Die Idee von CEO Elon Musk war eigentlich, dass das Cybercab ausschließlich automatisch fährt, ohne dass die Insassen tätig werden. Die Technologie dafür basiert auf den fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen in Teslas aktuellen Pkw. Der vollautonome Betrieb wird derzeit mit dem Mittelklasse-SUV Model Y in Texas erprobt, noch sitzt hier aber ein Aufpasser im Auto.
Musk hat bekräftigt, dass das Cybercab für vollständige Autonomie optimiert sei, also kein Lenkrad und keine Pedale haben werde. Das will er den Kunden für 25.000 bis 30.000 US-Dollar vor Steuern anbieten. Ein reguläres Elektroauto auf Basis des Cybercab einzuführen, wäre „blödsinnig“, so Musk vor einiger Zeit.
Vor der Vorstellung des Cybercab war lange spekuliert worden, dass Tesla ein ganz neues kompaktes Elektroauto als zukünftig erschwinglichstes Modell der Marke vorstellen wird. Davon ist Musk aber laut Berichten auf Abstand gegangen, weil er sich auf das selbstfahrende Cybercab konzentrieren will. Derweil sollen abgespeckte Versionen des Model Y und der mittelgroßen Limousine Model 3 mit günstigeren Preisen den Absatz mit regulären Autos ankurbeln.
Die Verwaltungsratvorsitzende Robyn Denholm erklärte nun jedoch überraschend im Gespräch mit Bloomberg, dass das Cybercab auch mit regulärer Bedienung angeboten werden könnte. „Wenn es ein Lenkrad haben muss, dann kann es ein Lenkrad und Pedale haben“, wird sie zitiert.
Ob damit doch noch ein eigenständiges Elektroauto als neues Tesla-Grundmodell angeboten werden könnte, ist offen. Denholm sagte aber Bloomberg zufolge, dass es sich beim Cybercab um das erwartete Elektroauto mit Positionierung unterhalb der bestehenden Baureihen handele. Ihren weiteren Aussagen nach könnte es in Zukunft anders als von Musk angekündigt auch mit Lenkrad und Pedalen von Kunden erworben werden. Die Serienproduktion des Cybercab soll 2026 starten.
Kommentare
Deine Mudder meint
Ein 2-sitziges Taxi, wer denkt sich so etwas aus?
Favone meint
Nur Tesla, die auch meinten, der unpraktisch Cybertruck kann gegen Pickups wie Ford F150 und Co. bestehen….
Autonomen Fahren seit 8 Jahren bei Tesla ohne Erfolg und dazu Marktnischen erschließen wollen wie Pickup und 2 Türen….
Vielleicht mal wieder Projekt preiswerten Tsla aus der Schublade holen und erfolgreich sein. Aber Misserfolg ist Tesla ja erfolgreich drin bei den Absatzeinbrüchen
Deine Mudder meint
Grade bei autonomen Fahren würde es Sinn machen, wenn die Taxis mehrere Kunden einsammeln, außer man möchte Unmengen an Leerfahrten.
Sowas wird aber auch stark beim ÖPNV wildern.
paule meint
Das wäre was für mich. Ich bestell mir ein Taxi, das tingelt dann durch die Stadt und sammelt noch andere Leute ein und liefert sie ab. Irgendwann bin ich dann auch mal am Ziel.
Noch besser: Meine Frau muss sowas über sich ergehen lassen, dass fremde Leute zu ihr ins Auto einsteigen.
Du kommst auf Ideen, tsss.
Yupi meint
paule meint
paule meint
„die auch meinten, der unpraktisch Cybertruck kann gegen Pickups wie Ford F150 und Co. bestehen“
Nun, da lagen sie im BEV-Bereich gar nicht mal so falsch. Einzig der F150 Lightning konnte am CT vorbeiziehen. &Co. sieht eher dünn aus.
Yupi meint
Ach Paule sowohl GM mit dem Hummer Ev als auch Ford Lightning oder der Chevrolet Silveradeo EV waren schon besser als der Cybertruck.
Wo bleibt deine Liste mit erfolgreichen Zwei bzw. Dreitürer ausser Sportwagen. Wir warten hier alle gespannt…
Yupi meint
Paule du meinst ein erfolgreiches 2 Türiges Auto ist ein Ford F150 Pickup Singlecap.
Bitte du hast von Autos geschrieben! Nicht Pickups, LKW oder Sportwagen. Facepalm bei dir?
paule meint
Okay, für Dich: Opel Corsa. Polo. 3-er BMW. Allen voran Suzuki Jimny und der Suzuki Vitara.
Zufrieden?
Yupi meint
BMW stellt seit dem F30, der 6. Generation, gar keine 3er Coupés bzw. 3 Türer des 3er mehr her.
Mal geschaut was aktuell angeboten wird.?
Opel Corsa gibts seit 2019 nicht mehr als 3 Türer. Gehen dir die Argumente aus, dass du in der Vergangenheit suchen musst?
MrBlueEyes meint
Braucht niemand… maximal unpraktisches Design…
Tesla sollte mal bei den etablierten Herstellern nachfragen, warum es keinen Polo oder Golf oder 1er BMW mehr als 3-Türer gibt…
Favone meint
Manche schreiben hier doch 3 Türen sind erfolgreich. Nur belegen können sie ihre Meinung nicht mit Fakten.
Fakt ist, dass die Mehrheit der Hersteller 2 und 3 Türen einstellt von VW über Ford bis BMW und Mercedes.
Torben meint
Tesla erfindet das Lenkrad, Pedale und den Blinkerhebel neu ))
paule meint
„Tesla sollte mal bei den etablierten Herstellern nachfragen“
Äääähm, ja. Genau. Tesla soll sich Rat bei den etablierten Herstellern holen. Jungejunge, Sachen ploppen hier auf, gewaltig.
MrBlueEyes meint
Ich weiß, Tesla macht „alles besser“… deshalb verkaufen sie auch seit Mitte 2023 jedes Jahr immer weniger Autos trotz CyberTruck und Semi…
Du solltest mal zur Realität zurückfinden… ;-)
Envision meint
Alleine diese Ankündigung hat den Tesla Kurs wieder „eine ganze BMW“ an Marktkapitalisierung die letzten zwei Tage gebracht, it’s a mad mad world.
BTW – ein eher urbanes Robo Taxi als flachen Fließheck Zweisitzer mit Flügeltüren! zu bauen, darauf muss man erst mal kommen !!!
Mehr „out of the box“ denken im wahrsten Sinne des Wortes geht wohl nicht ;-)
Future meint
Offenbar haben sich da einige Leute bei Tesla endlich gegen Musk durchgesetzt. Ich warte seit Jahren auf einen Nachfolger für meinen 8 Jahre alten i3 und möchte den nicht ewig weiterfahren. Wenn der jetzt von Tesla kommt, dann muss ich auch keinen Firefly von Nio nehmen. Die europäische Stadt braucht einen kleinen Tesla und die asiatische Stadt genauso.
Martin meint
In der Stadt sollst du öffis fahren. Nicht verstanden?
Fliegender Holländer meint
Eher einen Robotaxi.
Ach warte wir haben ja genügend Öffis.
paule meint
Wenn es das Auto – entgegen erster Pläne – doch zeitnah für Otto Normalverbraucher zu kaufen gibt, wird das auf dem Markt einschlagen. Bin ich mir sicher.
Egal, was jetzt schon alles Negatives in die Tasten gehauen wird, das wird sich nicht aufhalten lassen. Bin echt gespannt.
Und Fakt: Es sieht nicht aus wie eine verbastelte Fernost-Kiste aus Fast & Furious, oder ein Verbrenner mit Deckel auf dem Kühlergrill.
MrBlueEyes meint
Klar, ein 2-Sitzer mit für den Normalo unnötig großen Kofferraum und extra tiefem Einstieg… wird sicher ein Verkaufsschlager – nicht…
Wie lang ist die Kiste eigentlich? …für einen 2-Sitzer sicher *zu* lang…
paule meint
Es soll sehr erfolgreiche Zweisitzer geben, millionenfach verkauft, die über 6 Meter lang sind. Trotz der Tatsache, dass er keine Kofferraumklappe hat.
Sorry, wenn Dein Argument verpufft.
Yupi meint
Dann nenne mal die erfolgreichen Zweisitzer ohne Sportwagen wie Ferrari oder Porsche und Co.
VW hat den 3 türigen Polo und Golf eingestellt, Ford den Focus als 3 Türen. Sämtliche Kleinwagen sind heute in der Regel Fünftürer. Na los fang mal an….. bin gespannt Paule Ben sonst Pseudonym.
Deine Mudder meint
3-Türer sind nicht automatisch 2-Sitzer, die hinterere Passagiere müssen den Vordersitz umklappen, kein Wunder, dass sowas niemand mehr kauft.
South meint
Also kann ich Deine Mudder und Yupi nur beipflichten. Vor langer Zeit waren zusätzliche Türen natürlich entsprechend etwas teurer, aber heute gibt doch kaum mehr ein Modell mit zwei Türen ausserhalb der Sportwagensegmente … da wäre es ja teurer die paar Zweitürer vom Band laufen zu lassen, als nicht gleich alle als Viertürer…
Andi EE meint
Klar ist der Zweisitzer wenn man ihn kaufen muss, nicht das optimale Fahrzeug ist. Aber ja, wie könnte man den etwas eingeschränkten Nutzern hier vermitteln, dass es hier nicht um Besitz und den Transport der Familie geht. Es ist der 95%-ige Regelfall, wo eine Person von Türe A nach Türe B transportiert wird, der hier abgedeckt werden soll.
Dass dann der Vierplätzer völlig ineffizient ist, kann man diesen Leuten nicht vermitteln. Und dass ein Passagier wegen 3 zusätzlichen Passagieren die man aufnimmt, nicht Umwege und Wartezeiten zumuten kann, ist denen auch schwer zu vermitteln.
Die Autoindustrie-Vertreter wollen ihre Karre so wie immer, ergo ist es gut wie wir es immer hergestellt haben. Und dann kann man auch Entwicklungen massregeln die 100x das eigene Können übersteigen. Da hat man kein Problem mit, man blamiert sich ja in der DE-Autoblase nicht, es sind alle so.
paule meint
Ford F150 single cab
Die Liste führe ich nicht weiter, schade um die Zeit.
Muss man sich mal vorstellen, eines der erfolgreichsten Autos ist ein Zweisitzer, ellenlang, durstig, der nicht mal einen Kofferraumdeckel hat. Viele sogar nur mit Heckantrieb.
Aber klaro, Zweisitzer mit Kofferraumdeckel, das wird niemand kaufen.
Facepalm.
South meint
… yoa, so gesehen schade um die Zeit…es geht um den Gesamtmarkt und da spielt ein Einzelmodell keine Rolle. Der F150 wird m.W. sogar mehrheitlich als 4Türer vekauft … mal davon abgesehen… das meistverkaufste ist übrigens mit dem MY ein E Auto. ;-)
paule meint
Ach egal, das chorale Niederschreiben hatte ich schon erwartet – offenbar besteht die Gefahr, das Cybercab könnte erfolgreich werden.
In keinem Bloog, keinem Foorum wird ein neues Modell, dem von vorrneherein keine Chancen gegeben wird, überhaupt nennenswert beachtet.
Bemerkenswert, dass es vor allem die hier anwesende Teesla nicht positiv gegenüberstehende Gemmeinschaft so stark triiiggert. Die Chaancen für Erfolg stehen also recht gut.
paule meint
Steffen meint
Aha. Der erste Schritt vom Cybercab zum ganz normalen Auto. Technik doch noch nicht fertig?
paule meint
Wäre es schlimm für Dich, wenn es so wäre?
Steffen meint
Nö, Tesla ist mir ziemlich egal. Ich find’s nur lustig, wie man sich alle Optionen offen hält und immer wieder zum Thema macht um den Markt zu hypen…
Couch Kartoffel meint
Der kleine Tesla, der als Projekt eingestellt wurde, kommt plötzlich mit Lenkrad und Pedale aus der Mottenkiste zurück?
Hat man wohl gemerkt, dass mit autonomen Fahren auf Jahre nichts wird und selbst wenn , der Absatz wohl marginal wäre und in Deutschland und vielen Teilen der Welt Taxis als 2 Türen eben nicht zulassungsfähig sind. Für Menschen mit Handicap schob mal gar nicbt geeignet oder für Familien…
paule meint
Ist auch nicht geeignet für Leute mit Europaletten-Transportproblem. Die Liste ließe sich beliebig erweitern.
Und wie bitte stellst Du einen Zusammenhang zwischen Prinzip Cybercab und Prinzip Taxi her? Damit es was zu kritisieren gibt?
Couch Kartoffel meint
Du weisst das das Cybercap (Cap steht für Taxi), den Taximarkt revolutionieren soll.
Eine Zulassung als Taxi ist eben als 2 Türen in Deutschland nicht möglich.
Und offensichtlich hast du keine Familie mit der du in den Urlaub fliegst oder ältere Passagiere mit Rollator, die auch Taxis rufen..
Dass das Cybercap aufgrund der fehlenden 2. Tür auf der Beifahrerseite als Taxi nicht zulassungsfähig ist, kannst du unten nachlesen….
Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft):
§ 25 Türen, Alarmanlage und Trennwand
(1) Taxen und Mietwagen müssen mindestens auf der rechten Längsseite zwei Türen haben.
Andi EE meint
@Kartoffel
„Eine Zulassung als Taxi ist eben als 2 Türen in Deutschland nicht möglich.“
Die zwei Türen für die Passagiere sind vorhanden, die beiden für den Fahrer entfallen beim autonomen Fahren logischerweise. Oder willst du Türen für Niemanden vorschreiben. 😅😅 vielleicht nicht, das würde gut zur Blockadepolitik von DE in diesem Bereich passen.
paule meint
„Eine Zulassung als Taxi ist eben als 2 Türen in Deutschland nicht möglich“
Falsch, wenn Du die Zukunft glaubst vorhersagen zu können. Wie bei allen technischen Entwicklungen wird die Regulierung entsprechend angepasst, siehe 3,5-Tonnen-Regelung.
„Und offensichtlich hast du keine Familie mit der du in den Urlaub fliegst“
Meine persönliche Situation spielt keine Rolle. Cessna 152 hat auch nur 2 Sitze. Und ja, wenn ich Taxi mit 4 Sitzplätzen brauche, bestelle ich es passend. Muss jetzt jedes Taxi ein Multivan sein, für den Fall der Fälle?
„(BOKraft):…“
Erweitere Deinen Horizont. Deutschland ist nicht der Taxi-Markt Nummer 1.
Sowieso lächerliche Argumentation, die angestaubten Taxi-Regelungen auf einen zweisitzigen Cybercap anwenden zu wollen.
Future meint
Verordnungen ändern sich schneller als man sich das vorstellen kann, sogar in Deutschland. Ab Dezember dürfen ferngesteuerte Fahrzeuge fahren – die Straßenverkehr-Fernlenk-Verordnung StVFernLV macht es möglich.
Vandamt meint
Schau mal lieber § 29 BOKraft zu Gepäck
Taxen müssen auch bei vollständiger Besetzung im Rahmen ihres zulässigen Gesamtgewichts mindestens 50 kg Gepäck befördern können.
Wenn das Teslataxi nicht mal ein Kofferraum hat, dann wird es noch interessanter)
Couch Kartoffel meint
Du hast keine Argumente, denn die BOKraft findet auf Mietwagen und Taxis Anwendung.
Deine persönliche Meknung, dass diese Regelung veraltet sei und nicht anzuwenden belegt du anhand keiner Fakten. Du hast viel Meinung und keine Fakten.
paule meint
„Wenn das Teslataxi nicht mal ein Kofferraum hat, dann wird es noch interessanter“
Ääähm, was ist unter der riesen Klappe hinter den Sitzen?
Bob meint
Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass dieser Zweisitzer einen riesigen Markt haben wird. Er bräuchte aber einen großen Markt, da nur dann die Skaleneffekte erreicht werden.
Klar, gibt es Einsatzzwecke für Zweisitzer. Bis auf Sportwagen und Cabrios haben sich diese aber nicht durchsetzen können. Auch wenn man es nicht oft braucht, sind mehr Sitze eben hilfreich ein Auto vielseitig zu machen.
Future meint
Warum sollte da nicht noch Platz für eine kleine Rückbank sein? In den Mini oder Fiat 500 passt die doch auch seit Jahren rein. Die werden bei Tesla schon darüber nachdenken, was man in Europa und Asien so alles braucht im kompakten Kleinwagen.
Couch Kartoffel meint
Deswegen stellen die meisten Hersteller Coupés und normale Autos als 2 Türen ein aber Tesla ist wieder Genießen und plaziert einen neuen 2 Türen wo andere keine Markt sehen. Sieht man ja am Cybertruck der auch so super erfolgreich ist…..
Deutschland und Europäiache Staaten haben ähnliche Vorschriften bezüglich der 2 Türen auf der Beifahrerseite. Selbst New York wäre ein Cybercap nicht zulassungsfähig. Aber erweiterte mal deinen Horizont jenseits der Europalette und offensichtlich bist du einsamer vergrämter Single Egoist.
Martin meint
Im Grunde ein Kleinwagen wie corsa und co.
Warum nicht. Immer noch besser als noch mehr suv m. Üll.
Dann noch 400 bis 500 km …passt
paule meint
„offensichtlich bist du einsamer vergrämter Single Egoist“
Aaah, die Schiene möchtest Du? Ablenkung vom Thema, Dir gehen die Argumente aus. Hab Deine Einwände schlüssig widerlegt, nun musst Du also persönlich werden. Streu einfach noch was mit Aheffdeh ein, das funktioniert hier immer als Keule.
paule meint
Könnte sofort eine Liste recht erfolgreicher preiswerter kleiner 2-Sitzer erarbeiten. Versuch es aber selbst mal, Du wirst erstaunt sein
Deine Mudder meint
Und wie viele davon werden als Taxis genutzt?
Es ist im Zweifel wohl wirtschaftlicher, wenn ein Van nicht immer voll besetzt ist, als im Zweifel 2 oder mehr Taxis zu schicken wo auch ein Van gereicht hätte.
Elknipso meint
paule der Teslatroll aua Grünheide. Gehen dir nicht langsam die Propaganda Materialien aus? Argumente und Fakten lieferst du ja eh nicht zum Tesla.
paule meint
Bei Dir schon längt ausgegangen – also kommt irgend was persönliches.