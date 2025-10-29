Tesla Cybercab könnte auch mit Lenkrad und Pedalen angeboten werden

Tesla hat im letzten Jahr mit dem „Cybercap“ ein zweisitziges Elektroauto vorgestellt, das speziell für den vollautonomen Betrieb konzipiert wurde. Lenkrad und Pedale sollte es nur anfangs zu Testzwecken geben, das Modell könnte nun aber auch mit beidem als regulärer Pkw verkauft werden.

Die Idee von CEO Elon Musk war eigentlich, dass das Cybercab ausschließlich automatisch fährt, ohne dass die Insassen tätig werden. Die Technologie dafür basiert auf den fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen in Teslas aktuellen Pkw. Der vollautonome Betrieb wird derzeit mit dem Mittelklasse-SUV Model Y in Texas erprobt, noch sitzt hier aber ein Aufpasser im Auto.

Musk hat bekräftigt, dass das Cybercab für vollständige Autonomie optimiert sei, also kein Lenkrad und keine Pedale haben werde. Das will er den Kunden für 25.000 bis 30.000 US-Dollar vor Steuern anbieten. Ein reguläres Elektroauto auf Basis des Cybercab einzuführen, wäre „blödsinnig“, so Musk vor einiger Zeit.

Vor der Vorstellung des Cybercab war lange spekuliert worden, dass Tesla ein ganz neues kompaktes Elektroauto als zukünftig erschwinglichstes Modell der Marke vorstellen wird. Davon ist Musk aber laut Berichten auf Abstand gegangen, weil er sich auf das selbstfahrende Cybercab konzentrieren will. Derweil sollen abgespeckte Versionen des Model Y und der mittelgroßen Limousine Model 3 mit günstigeren Preisen den Absatz mit regulären Autos ankurbeln.

Die Verwaltungsratvorsitzende Robyn Denholm erklärte nun jedoch überraschend im Gespräch mit Bloomberg, dass das Cybercab auch mit regulärer Bedienung angeboten werden könnte. „Wenn es ein Lenkrad haben muss, dann kann es ein Lenkrad und Pedale haben“, wird sie zitiert.

Ob damit doch noch ein eigenständiges Elektroauto als neues Tesla-Grundmodell angeboten werden könnte, ist offen. Denholm sagte aber Bloomberg zufolge, dass es sich beim Cybercab um das erwartete Elektroauto mit Positionierung unterhalb der bestehenden Baureihen handele. Ihren weiteren Aussagen nach könnte es in Zukunft anders als von Musk angekündigt auch mit Lenkrad und Pedalen von Kunden erworben werden. Die Serienproduktion des Cybercab soll 2026 starten.