Nissan kommt laut Bericht mit neuen Feststoffakkus auf doppelte Reichweite

Nissan hat einem Bericht der Wirtschaftszeitung Nikkei zufolge einen bedeutenden Fortschritt bei der Entwicklung von Festkörperbatterien erzielt. Der japanische Autobauer hat demnach Prototypen solcher Batteriezellen hergestellt, die doppelt so viel Energie pro Volumeneinheit speichern können wie die derzeit verwendeten Akkus. Damit könnten künftige E-Autos der Japaner eine verdoppelte Reichweite sowie eine höhere Ladeleistung erreichen.
Die nun erreichten Leistungsziele sollen den entscheidenden Schritt zur Marktreife markieren. Nissan plant, die neuen Batterien innerhalb von drei Jahren zu kommerzialisieren. Laut Nikkei müssen die bisherigen Ergebnisse jedoch noch „verstetigt und skaliert“ werden, bevor die Technologie in den Massenmarkt überführt werden kann.
Das Unternehmen rechnet Electrive zufolge mit einer Kommerzialisierung im Geschäftsjahr 2028, also zwischen dem 1. April 2028 und dem 31. März 2029. Dieser Zeitrahmen entspricht Nissans bereits im Frühjahr 2024 veröffentlichtem Fahrplan, in dem die Serienproduktion für 2029 vorgesehen ist. Erste Vorserien-Einheiten sollen demnach ab diesem Jahr in einer Pilotanlage in Yokohama entstehen, die seit Januar in Betrieb ist.
Nissan hat schon angekündigt, Festkörperbatterien künftig „in einer Vielzahl von Fahrzeugsegmenten, einschließlich Pickups, einzusetzen, um Elektrofahrzeuge wettbewerbsfähiger zu machen“.
Ein wesentlicher Faktor für den jüngsten Fortschritt ist die Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen LiCAP. Im August 2025 stellte Nissan LiCAP als Partner für ein neues Trockenelektroden-Fertigungsverfahren vor, das eine großtechnische Produktion von Festkörperbatterien ermöglichen soll. Laut Nikkei war die Technologie des Partners ausschlaggebend dafür, dass Nissan mit den jüngsten Prototypen die angestrebten Leistungsziele erreichen konnte.
Allerdings merkt die Zeitung an: „LiCAP hat nur begrenzte Erfahrung mit großtechnischen Fertigungslinien.“ Für die Kommerzialisierung sei jedoch entscheidend, Elektroden schnell und zuverlässig in hoher Qualität produzieren zu können.
Darüber hinaus strebt Nissan laut dem Bericht einen Batteriepreis von nur 75 US-Dollar pro Kilowattstunde an. Das entspräche rund 30 Prozent unter dem globalen Durchschnittspreis für Batteriepacks im Jahr 2024.
Kommentare
Elvenpath meint
Das dauert natürlich noch ein paar Jahre. Aber bis zur Verbrenner-Deadline 2035 sollte diese Technologie im Massenmarkt verfügbar sein. Dann werden wir E-Autos mit über 1000 km Reichweite haben. Teilweise mit 1500 km und mehr. Spätestens dann ist der Verbrenner komplett tot.
Daher ist es jetzt völlig sinnlos und kontraproduktiv, den ab 2035 geltenden Null-Ausstoß von CO2 für Neuwagen in Frage zu stellen.
Lanzu meint
Es tut sich in dem Bereich weiter unheimlich viel. Man kann mal 10 Jahre zurück schauen. Es gab ein Tesla Model S zu kaufen, aber ansonsten gab es nur 15-30 kWh.
Martin meint
Bring it to market… würde der Schwabe sagen.
South meint
Gut, angekündigt würde auch früher viel, da wird man sehen müssen, ob’s tatsächlich klappt. Aber es zeigt eines, es ist noch lange nicht das technische Ende erreicht… solche Modelle würden den E Automarkt ein weiteres mal nach vorne bringen…
F. K. Fast meint
Aber nur, wenn dann nicht bessere super-duper Akkus für die nahe Zukunft versprochen werden. Bei manchen Leuten wirken solche Ankündigungen eher kaufhemmend, weil sie glauben, wenn sie heute kaufen, haben sie morgen schon veraltete Technik. Was ja auch stimmt, aber für viele wäre das irrelevant, weil heutige Technik für sie bereits gut genug ist.
South meint
Gut, bei den Feststoffakkus reden wir ja von einigen Jahren, wobei 5 Jahre jetzt auch kein Science Fiction wären. Aber ansonsten ist das Warten auf ein besseres Modell, was in ein-zwei Jahren rauskommt ja auch absolut rational. Mache ich ja auch. Die aktuellen Modelle sind zum Teil schon seit mehr als fünf Jahren auf dem sehr schnell technisch überholtem E Automarkt, da würde man sonst Geld verbrennen. Mein nächstes Auto muss so um die 20 Min. Laden und mind. 700WLTP haben, sonst kann ich ja gleich meinen ID.3 mit 550 WLTP und 32Min. laden behalten…
Martin meint
Meine Autos laden beim einkaufen, pausieren. Ob 10 oder 20 Min. oder 28 Min. juckt eigentlich nicht die Bohne. Und bei +700 KM WLTP würde mir sogar ne olle 50kW Säule ausreichen, selbst auf Fernstrecken.
Mit mehr Ladeleistung geht der STreß übrigens schon wieder los… bei 10 Min. Ladefenster kannst ja nichtmal mehr weg vom Auto.