Tesla will Elon Musk mit enormem Vergütungspaket halten, hat aber „Plan B“

Tesla bereitet sich nach Angaben der Verwaltungsratsvorsitzenden Robyn Denholm darauf vor, einen neuen CEO aus den eigenen Reihen zu ernennen. Das kommt aber nur zum Tragen, falls die Aktionäre das vorgeschlagene neue Vergütungspaket für Elon Musk im Wert von einer Billion Dollar ablehnen und der langjährige Chef das Unternehmen verlässt.
In einem Interview mit Bloomberg erklärte Denholm, dass ein interner Kandidat „am wahrscheinlichsten“ sei, um einen geordneten Übergang sicherzustellen, schloss aber externe Bewerber nicht grundsätzlich aus.
Die mögliche Ablösung Musks rückt in den Mittelpunkt, da die Aktionäre in der kommenden Woche über das enorme Vergütungspaket abstimmen sollen. Dieses sieht vor, dass Musk bis zu 25 Prozent der Tesla-Anteile erhalten könnte, wenn er die Marktkapitalisierung des Unternehmens erheblich steigert und Wachstumsziele in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Robotik und Robotaxis erreicht. Sollte die Vereinbarung scheitern, hat Musk mehrfach angedeutet, sich stärker auf seine anderen Firmen wie xAI und SpaceX zu konzentrieren oder sich ganz von Tesla zurückzuziehen.
„Ich habe direkt mit ihm darüber gesprochen“, sagte Denholm im Gespräch mit Bloomberg. „Es besteht für mich kein Zweifel, dass, wenn wir das nicht durchbekommen, eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass er sich vom Unternehmen zurückzieht oder weniger engagiert sein wird.“ Das neue Vergütungspaket solle sicherstellen, dass Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz und anderer neuer Produkte innerhalb Teslas stattfinden – und nicht in Musks anderen Unternehmen.
Für den Fall, dass die Abstimmung scheitert, habe Tesla einen „Plan B“. Denholm betonte, dass das Unternehmen über eine starke zweite Führungsebene verfüge, darunter Produktionschef Tom Zhu, der auch Teslas China-Geschäft leitet. Zhu habe in mehreren Bereichen des Unternehmens gearbeitet – ein bewusstes Vorgehen, um interne Talente zu fördern, sagte sie.
Darüber hinaus deutete Denholm an, dass verschiedene Nachfolgeoptionen geprüft würden, darunter auch eine geteilte Führungsstruktur. „Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Alternativen.“
Kommentare
Lattafa meint
Lese ich da 1 Billion Dollar? Das ist die Hälfte dessen was uns die Deutsche Einheit gekostet hat.
Wieviel gutes könnte man mit dem Geld machen . .
eBikerin meint
Es handelt sich um Aktien-Optionen nicht um reales Geld.
Sollte Musk dass monetarisieren wollen, wäre das ganz schnell ganz viel weniger.
Justin Case meint
Elon Musk versteht es wie kein Zweiter mit ganz viel heißer Luft den Aktienkurs aufzublähen. Das kurzfristige Risiko ist das schnellere Platzen dieser Blase, wenn die Heißluftquelle geht.
Angesichts dessen, dass bei Tesla in den letzten 5 Jahren objektiv außer dem Erzählen phantastischer Geschichten sehr wenig passiert ist (Geschichtengläubige mögen widersprechen) und Herr Musk offenbar andere Prioritäten hat glaube ich trotzdem, dass Tesla nicht besseres als ein Abgang von Musk passieren kann.
Future meint
Natürlich ist es wichtig, Investoren zu gewinnen und diese auch zu halten. Das klappt nicht bei jedem Startup so gut wie bei Musks Unternehmen. Natürlich gehört dazu auch mehr als Storytelling. Musk gelingt das erstaunlich gut und das trägt auch zur verlässlichen Finanzierung der Unternehmen bei.
Fliegender Holländer meint
Tesla ist doch kein Startup mehr.
Ich meine es ist der jüngste massen Auto Hersteller, aber startup würde ich es bei die Zahlen nicht mehr nennen.
MrBlueEyes meint
Es stellt sich einem nur 1 Frage: WARUM?
Der Mann schadet Tesla mittlerweile mehr, als er nützt… und kostet einen Haufen Geld… Tesla könnte froh sein, wenn er weg wäre…
jm2c
Future meint
Viele sind sicherlich nur wegen Musk bei Tesla investiert. Trotz des politischen Engagements ist der Aktienkurs sehr stabil. Die Vergütung ist ja an gewisse Meilensteine gebunden. Also bleibt es wohl spannend, was passiert. Vielleicht schicken sie Musk auch erstmal weg, um ihn dann später wieder zurückzuholen, ähnlich we damals bei Jobs.
TomTom meint
Zurückholen?
Der will doch auf den Mars.
Kann er dann ja grad zünden so wie das Paket an der Versammlung abgelehnt worden und er dann arbeitslos ist…
Aztasu meint
Die Management-Ebene stecken alle zusammen unter einer Decke. Es sind alles Ja-Sager ohne Profil die als Seilschaft an Musk dranhängen.
Wenn Musk geht drohen Jobverlust bzw. Aktienverluste.
Die Insider-Verkäufe bzw. die Verkäufe in den nächsten Jahren, teilweise auch weil man das Unternehmen verlässt, sprechen für sich. Auch Musks Bruder hat schon einiges zu Geld gemacht. Einzig die 950 Mio die Musk vor vielen Wochen mal nachgekauft hat stellen eine Ausnahme da.
Rational ergibt das Festhalten an Musk außer aufgrund ohne genannter Aspekte keinen Sinn. Musk hat weder die technische Ausbildung noch das Händchen für Politik das er als CEO fürs Unternehmen wirklich besser wäre als irgendjemand anderes