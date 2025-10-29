Neuer Toyota Corolla soll als Verbrenner, Plug-in-Hybrid und Elektroauto kommen

Den aktuellen Toyota Corolla gibt es in Deutschland mit Vollhybridantrieb als kompaktes Fließheck-Modell sowie in einer geräumigeren Kombivariante. Die Limousinen-Version wird in Europa nur in ausgewählten Ländern angeboten, nicht hierzulande. In Japan gab Toyota nun einen Ausblick auf den neuen Corolla, der demnach künftig ganz anders zu den Kunden kommen soll als bisher.

„Wir werden das meistverkaufte Auto aller Zeiten neu erfinden“, sagte Toyota-Designer Lance Scott bei der Enthüllung des Corolla Concept auf der Tokyo Mobility Show. Der Hersteller ließ im Rahmen der Messe durchblicken, dass der kommende Corolla als Verbrenner, Plug-in-Hybrid und als reine Stromer angeboten wird. Eine Vorschau auf das Design gibt der in Tokyo vorgestellte Konzeptwagen. Der Wagen kommt in Einklang mit der neuen Designsprache der Marke daher und ist vollständig entkoppelt von der aktuellen Corolla-Baureihe.

„Ob batteriebetriebenes Elektrofahrzeug, Plug-in-Hybrid, Hybrid oder Fahrzeug mit Verbrennungsmotor – unabhängig von der Antriebsquelle – lasst uns schöne Autos bauen, die jeder fahren möchte! Dieses Auto steckt voller Erfindungen, die genau das ermöglichen“, so Toyota. Und weiter: „Dank technologischer Innovationen kann das Corolla Concept flexibel als batterieelektrisches Fahrzeug (BEV), Plug-in-Hybrid (PHEV), Hybrid (HEV) oder Fahrzeug mit Verbrennungsmotor – möglicherweise auch mit CO2-neutralen Kraftstoffen – betrieben werden.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

„Sie können Ihren Antriebsstrang wählen, müssen aber keine Kompromisse bei Platzangebot, Stil oder Funktionalität eingehen“, erklärte Designer Scott. Der nächste Corolla könnte demnach in allen Ausführungen die gleichen Innenraum- und Kofferraummaße bieten. „Es geht darum, jedem die richtige Wahl zu bieten“, so Scott. „Wir wollen niemanden zurücklassen.“

Auf die Frage von Autocar, ob das Konzept eine realistische Vorschau auf den nächsten Corolla sei, antwortete Scott: „Mal sehen, was passiert. Angesichts der positiven Reaktionen auf der Messe – warum nicht? Es ist nicht unrealistisch. Es könnte durchaus glaubwürdig sein.“