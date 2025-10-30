Deepdrive: Potenzial von Radnabenmotoren „riesig“

Das Münchner Start-up Deepdrive hat öffentliche Tests einer neuen Generation von Radnabenmotoren gestartet, die nach eigenen Angaben einen neuen Effizienzstandard für Elektroautos setzen könnten. Die Tests finden zunächst mit Prototypen von Volvo und Tesla auf dem Salzburgring statt. Die Technologie soll es Fahrzeugherstellern ermöglichen, Elektroautos zu bauen, die bis zu 20 Prozent effizienter sind und durch den Wegfall zentraler Antriebskomponenten ganz neue Raumkonzepte erlauben.

Chefingenieur und Mitgründer Alex Rosen erklärte gegenüber Autocar, dass Deepdrive bis 2028 in die Kleinserienproduktion einsteigen wolle und bereits Kunden auf die neuen Motoren warteten. Rund 50 Millionen Euro an Investitionen – unter anderem von Volkswagen und BMW – sollen beim Aufbau der Pilotfertigung helfen.

Rosen räumte ein, dass frühere Versuche mit Radnabenmotoren oft an Gewicht und Komplexität scheiterten. Deepdrive habe diese Probleme durch gezielte Forschung und Innovation so weit reduziert, dass die Serienfertigung nun wirtschaftlich machbar ist. Das Unternehmen wurde 2021 von sieben jungen Ingenieuren gegründet, die sich während ihres Studiums an der TU München im Rahmen eines Formula-Student-Teams kennengelernt hatten.

Nach ihrem Abschluss arbeiteten die Gründer zunächst in großen deutschen Technologiekonzernen, fühlten sich dort jedoch durch langsame Innovationsprozesse gebremst. „Die Entwicklung von Radnabenmotoren war unsere ursprüngliche große Idee“, sagt Rosen. „Wir glaubten – und glauben immer noch –, dass das Potenzial riesig ist.“

„Noch immer viel Spielraum“

Zum Start ihrer Arbeit war die Effizienz herkömmlicher Elektroantriebe gering, wie Rosen erläutert. „Die meisten verloren etwa 40 Prozent der Energie durch Wärme und Reibung im Getriebe. Heute sind es etwa 25 Prozent, aber das lässt uns noch immer viel Spielraum.“ Neben höherer Energieeffizienz bieten Radnabenmotoren laut Rosen weitere Vorteile wie präzises Drehmomentmanagement, platzsparendes Design, serienmäßigen Allradantrieb und effektive Rekuperation.

Neben den Radnabenmotoren hat Deepdrive auch einen neuartigen Doppelrotor-Motor entwickelt und patentiert. Dieser sei leichter als zwei herkömmliche Einzelrotoren und eigne sich besonders gut für den sogenannten Zentralantrieb. Zwar sei das Konzept eines Doppelrotors nicht neu, doch Deepdrive sei das erste Unternehmen, das die Technologie zur Serienreife gebracht hat.

Der kompakte Doppelrotor-Motor biete laut Rosen nicht nur Gewichts- und Platzvorteile, sondern auch Kostenvorteile durch Materialeinsparungen bei Kupfer, Eisen und Magneten. Tests mit BMW-Fahrzeugen seien bereits durchgeführt worden, während auch der Zulieferer Continental Interesse an der Technologie zeige.

„Es gibt noch viel Raum für Innovation“, betonte Rosen. „Wir glauben, dass unser Motor noch kompakter und leichter werden und noch mehr Materialien einsparen kann. Davon werden Sie bald mehr hören.“