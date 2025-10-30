Maserati Grecale Folgore künftig mit 580 km Reichweite dank Disconnect-System

Seit 2023 gibt es das Maserati-SUV Grecale auch in einer rein elektrischen Version. Das Modelljahr 2026 des etwa 4,8 Meter langen Wagens mit dem Namen Grecale Folgore kommt mit technischen Lösungen für mehr Effizienz, Reichweite und Leistung zu den Kunden.

Die wichtigste Neuheit der Überarbeitung ist das AWD-Disconnect-System: Wenn kein Allradantrieb erforderlich ist, lässt sich damit die Vorderachse abkoppeln und der Vortrieb nur noch über die Hinterachse realisieren. Durch den geringeren Stromverbrauch erhöht sich die Reichweite auf bis zu 580 Kilometer, bisher wurden 431 bis 501 Kilometer nach WLTP-Norm angegeben. Die Antriebsleistung bleibt bei 410 kW (558 PS), damit geht es in 4,1 Sekunden von 0 auf 100 und weiter bis Tempo 220.

Der neue Wechsel zwischen Allrad- und Hinterradantrieb erfolgt laut den Entwicklern in nur 500 Millisekunden durch die Trennung der vorderen Antriebswellen von den Radnaben. Die Kupplung und damit das An- und Abkoppeln wird automatisch gesteuert, dazu nutzt das Traktionsmanagement diverse Sensoren.

Pro Sekunde werden den Angaben zufolge Tausende Parameter berücksichtigt, darunter Daten zu Drehmomentbedarf, Bremstemperatur, Straßengefälle, momentane Geschwindigkeit und Beschleunigung, Fahrmodus, Außentemperatur sowie Fahrdynamiksystemen wie ABS, ESP, ASR und Torque Vectoring. Die vorausschauende Analyse soll die effizienteste Antriebskonfiguration sicherstellen, ohne Kompromisse bei Traktion und aktiver Sicherheit.

Die Elektroauto-Version des Grecale besitzt im neuen Modelljahr 2026 außerdem eine automatische Vorkonditionierung: Sie bereitet die Batterie thermisch aufs Schnellladen vor, wenn man eine DC-Ladestation als Navigationsziel eingibt. Auch eine Laderoutenplanung bietet das Modell. Nach wie vor berücksichtigt es Ladestand, Fahrstil und Höhenprofil, integriert automatisch alle Ladestopps und minimiert die Reise- inklusive Ladezeit. Neu ist eine visuelle Darstellung der dynamisch ermittelten Restreichweite am Display.

Mit dem Modelljahr 2026 wird außerdem das Angebot für die gesamte Grecale-Modellreihe breiter – mit spezifischen Ausstattungsmerkmalen, einer umfangreicheren Farbpalette und einer Reihe exklusiver Individualisierungsoptionen. Für das italienische Edel-SUV sind damit 32 Außenfarben möglich, darunter sechs neue. Hinzu kommen acht verschiedene Interieurs und vier Bremssattelfarben.

Drei Innenausstattungen aus dem Fuoriserie-Indvidualisierungsprogramm sind ab sofort serienmäßig erhältlich: Premium Pelle Ghiaccio, Sportleder Nero/Rosso und Sportleder Nero/Giallo. Hinzu kommen acht Optionen für die Sitze. Los geht es beim elektrischen Grecale Folgore ab 111.422 Euro.