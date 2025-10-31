Kia EV4: 1.200 Euro „Willkommens-Bonus“ bei Bestellung bis 31.12.2025

Am 8. November kommt Kias neuer elektrischer Kompaktwagen EV4 deutschlandweit in den Handel. Das laut den Südkoreanern speziell für europäische Kunden entwickelte fünftürige Schrägheckmodell wird als rein batteriebetriebene Alternative zum kompakten Ceed positioniert und der erste in Europa produzierte Vollstromer der Marke. Zum Start gibt es einen Frühbucher-Rabatt sowie ein Gewinnspiel für Showroom-Besucher.

Wie der Ceed läuft das neue Elektroauto im Kia-Werk in Zilina, Slowakei, vom Band. Zusammen mit dem EV4 wird auch dessen viertürige Limousinen-Variante EV4 Fastback eingeführt, die im ersten reinen E-Fahrzeugwerk Koreas in Gwangmyeong produziert wird.

„Der EV4 ist der erste Elektro-Kia aus Europa für Europa und ganz darauf zugeschnitten, Kompaktwagenfahrerinnen und -fahrer für die Elektromobilität zu begeistern“, so Thomas Djuren, Geschäftsführer von Kia Deutschland. „Mit seinem herausragenden, markanten Design, dem außergewöhnlichen Raumangebot, einer Reichweite im Spitzenbereich dieses Segments und der umfassenden Konnektivität bietet dieser vielseitige und sportliche Allrounder beste Voraussetzungen, um die hohen Erwartungen europäischer und besonders deutscher Kunden an einen modernen Kompaktwagen noch zu übertreffen. Wir sind überzeugt, dass der EV4 ein Elektrofahrzeug mit Bestsellerpotenzial ist.“

Die Preise des laut Kia bereits serienmäßig umfassend ausgestatteten E-Kompaktwagens starten bei 37.590 Euro für den EV4 Air mit Standardbatterie. Der EV4 Fastback kostet in der Einstiegsversion Earth mit Standardakkupack ab 41.490 Euro. Inbegriffen sind die bei der Marke übliche 7-Jahre-Herstellergarantie sowie acht Jahre Batteriegarantie (oder 160.000 km). Kurzentschlossene Käufer können von einem Frühbucher-Rabatt profitieren: Wer den EV4 bis zum 31. Dezember 2025 bei einem teilnehmenden Kia-Händler bestellt, erhält einen „Willkommens-Bonus“ von 1.200 Euro.

Eine weitere Aktion: Wer den „Kia EV Day“ besucht, hat die Chance in einem deutschlandweiten Gewinnspiel eines von vier Wochenenden mit dem EV4 zu gewinnen. Neben der Nutzung des Kompaktwagens für ein Wochenende nach individueller Terminabsprache beinhaltet das Gewinner-Paket einen Hotelgutschein im Wert von 250 Euro und ein Ladeguthaben von 100 Euro. Die Teilnahme ist nur in den Showrooms der teilnehmenden Händler und innerhalb des einwöchigen Gewinnspielzeitraums (08.11.2025, 8 Uhr, bis 15.11.2025, 18 Uhr) möglich.

Beim 4.430 Millimeter langen EV4 haben die Kunden die Wahl zwischen 58,3- oder 81,4-kWh-Batteriekapazität. Die größere Version ermöglicht eine WLTP-Reichweite von bis zu 590 Kilometern. Die Antriebsleistung beträgt stets 150 kW (204 PS) für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,4 Sekunden, maximal ist Tempo 170 möglich.