Volvo: Neue „Summer Edition“ für EX30 und EX30 Cross Country ab 53.990 Euro

Mit der neuen „Summer Edition“ startet Volvos kleines Elektro-SUV EX30 in die warme Jahreszeit. Mit im Gepäck hat das Sondermodell ein neues Interieur, 20-Zoll-Felgen und Extras, die auch im Winter nützlich sind. Die Summer Edition ist sowohl für den EX30 zum Preis von 53.990 Euro als auch für den EX30 Cross Country für 54.990 Euro erhältlich. Schnellentschlossene Kunden können sich ein kostenloses Lifestyle-Paket im Wert von rund 490 Euro sichern.

Premiere feiert mit der Summer Edition das neue Innenraumdesign „Black“: Schwarze Sitzbezüge aus dem nachhaltigen Volvo-Material Nordico, dunkle Dekoreinlagen aus gewebtem Flachs und ein schwarzer Dachhimmel sollen eine sportlich-elegante Atmosphäre schaffen.

Außen fährt die Summer Edition serienmäßig mit einer Lackierung in Crystal White, abgedunkelten hinteren Scheiben und einem Kontrastdach in Hochglanzschwarz vor. Den Auftritt komplettieren 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im 5-Y-Speichen-Design in Diamantschnitt/Hochglanzschwarz beim EX30. Der EX30 Cross Country zeigt sich mit 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im 5-Speichen-Design in mattem Graphit/Schwarz.

Angeboten wird das Sondermodell ausschließlich mit dem P8 AWD electric, der leistungsstärksten Option der Baureihe. Hier generieren zwei Elektromotoren an Front und Heck zusammen eine Leistung von 315 kW (428 PS) und beschleunigen den EX30 in 3,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Der Cross Country benötigt eine Zehntelsekunde mehr. Die 69-kWh-Batterie sorgt derweil für eine maximale Reichweite von 450 Kilometern nach WLTP-Norm beim EX30 und 436 Kilometern beim EX30 Cross Country.

Die Ausstattung basiert auf dem zweithöchsten Trim-Level Plus und bietet unter anderem ein von Harman Kardon entwickeltes Premium-Soundsystem mit 1040 Watt Leistung, neun Lautsprechern und Subwoofer, eine kabellose Smartphone-Ladeschale, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik mit erweitertem Luftreinigungssystem, eine erweiterte Ambientebeleuchtung mit sechs Farb- und Stimmungsthemen, eine elektrisch bedienbare Heckklappe sowie den Spurführungsassistenten Pilot Assist. Darüber hinaus sind weitere Extras inklusive: eine elektrische Sitzeinstellung, eine Sitzheizung vorne und eine Lenkradheizung.

Zur Feier des 99. Geburtstags von Volvo erhalten die ersten 99 Kunden ein Lifestyle-Paket im Wert von knapp 490 Euro kostenlos dazu. Enthalten sind eine Stelton-Trinkflasche, ein Volvo-Rucksack, ein Volvo-Sonnensegel und der neue Vehicle-to-Load-Adapter. Mit letzterem lassen sich elektrische Geräte mit Energie aus der Fahrzeugbatterie versorgen – etwa um E-Bikes aufzuladen oder Elektrowerkzeuge, Soundsysteme und Campingausrüstung zu betreiben.