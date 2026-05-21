Subaru: Neuer Solterra und Uncharted starten

Subaru führt im Mai in Deutschland offiziell zwei neue Elektroautos ein. Während es sich bei dem Solterra um ein Facelift der im Sommer 2022 gestarteten mittelgroßen SUV-Baureihe handelt, ist der kompakte SUV-Crossover Uncharted ganz neu.

Solterra

Der auf einer gemeinsam mit Toyota entwickelten Plattform fahrende Solterra präsentiert sich zum Modelljahr 2026 alltags- und langstreckentauglicher. Das umfassend optimierte Antriebs- und Batteriesystem des 4,69 Meter langen E-Autos steigert Leistung und Reichweite und ermöglicht zugleich kürzere Ladezeiten.

„Die Ambitionen des weiterentwickelten Modells werden durch das markantere Design unterstrichen: Es vermittelt Präsenz und Sportlichkeit und besitzt zugleich jene robuste Ausstrahlung, für die die Modelle der Marke bekannt sind“, heißt es. Innen bietet der Solterra eine aufgewertete Bedienschnittstelle inklusive größerem Touchscreen im Zentrum der neu gestalteten Armaturentafel und eine verbesserte Materialanmutung.

Die beiden Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse entwickeln deutlich mehr Leistung als bisher: 252 kW/343 PS Systemleistung bedeuten ein Leistungsplus von 92 kW/125 PS und sorgen für dynamischere Fahrleistungen. Die Hochvoltbatterie bietet jetzt eine Kapazität von 73,1 kWh, was zusammen mit der optimierten Leistungs- und Batteriesteuerung sowie weiteren technischen Modifikationen zu einem Reichweitenplus von zehn Prozent auf bis zu 511 Kilometer nach WLTP-Norm beiträgt. An Schnellladestationen lässt sich das Akkupaket in unter 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen.

Erhältlich ist die Neuauflage des vollelektrischen Allrad-SUVs aus Japan in vier Ausstattungslinien, die Preise starten bei 45.990 Euro.

Uncharted

Mit dem neuen Uncharted präsentiert Subaru sein erstes vollelektrisches Kompakt-SUV. „Der dynamische Stromer verbindet ein progressives Design mit einer starken Performance auf und abseits befestigter Straßen und bringt die Marke in ein zentrales Marktsegment für Elektrofahrzeuge“, so der Hersteller.

Die Coupé-artige Dachlinie soll für Dynamik sorgen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen. Hinter der stark geneigten Kofferraumklappe verbirgt sich ein Ladeabteil mit 404 Litern Volumen, während der lange Radstand und der flache Boden im Innenraum „ein ausgezeichnetes Platzangebot“ bieten sollen.

Wie alle neuen Subaru-Stromer basiert der Uncharted auf der mit Toyota entwickelten e-Subaru Global Platform. „Ein niedriger Schwerpunkt trifft dabei je nach Modellversion auf den markentypischen Allradantrieb (AWD): ein für das Zeitalter der Elektromobilität weiterentwickeltes System, das die von den Kunden seit jeher geschätzte, permanent aktive Allrad-Performance bietet“, heißt es. Per Software-Steuerung wird das Drehmoment automatisch zwischen Vorder- und Hinterachse verteilt, was Stabilität, Haftung und Traktion – insbesondere auf Schnee und Eis – verbessern soll.

„Auch auf anspruchsvollerem Terrain macht der Uncharted eine hervorragende Figur“, verspricht der Hersteller. „Im Segment der elektrischen Kompakt-SUV erweist er sich als typischer Subaru: Die klassenführende Bodenfreiheit von 211 Millimetern, großzügige Böschungswinkel sowie das verbesserte X-Mode Allrad-Assistenzsystem und der Multi-Terrain-Monitor in der Allradversion sind Belege echter Offroad-Kompetenz.“

Das Allradsystem kommt in der Top-Version in Verbindung mit zwei Elektromotoren zum Einsatz. Diese entwickeln eine Systemleistung von 252 kW/343 PS und beschleunigen das Elektroauto in 5,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die 77-kWh-Batterie ermöglicht in den Allradversionen Reichweiten von bis zu 495 Kilometern gemäß WLTP-Norm.

Daneben gibt es zwei Modellversionen mit Frontantrieb: ein reichweitenstarkes Modell mit einer Systemleistung von 165 kW/224 PS und 77-kWh-Batterie, das pro Akkuladung bis zu 592 Kilometer schafft, und eine Einstiegsvariante mit 123 kW/167 PS und 57,7 kWh Batteriekapazität mit bis zu 451 Kilometern pro Ladung.

Per Schnellladefunktion soll sich die Batterie des Uncharted durch die integrierte Vorkonditionierung auch bei kalten Temperaturen in etwa 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen. Das serienmäßige 22-kW-Bordladegerät soll zügiges Laden an Wallboxen und Wechselstrom-Ladestationen ermöglichen.

Die Preise für den neuen Uncharted beginnen bei 36.990 Euro in der Ausstattungslinie „Trend“.