Silence S04: Neues Einstiegsmodell bei deutschen Nissan-Händlern erhältlich

Mit dem neuen Silence S04 L6e Unico rollt ab Ende Oktober eine neue Basisvariante des elektrischen Leichtfahrzeugs zu den teilnehmenden Nissan-Vertragspartnern. Der Silence Unico ist ab 9.990 Euro erhältlich und darf mit einem Führerschein ab der Klasse AM gefahren werden.
Die Silence-S04-Modelle werden exklusiv über das europäische Händlernetz von Nissan vertrieben. Deutschlandweit bieten laut den Japanern mittlerweile rund fünfzig Vertragspartner die vollelektrischen Leichtfahrzeuge an.
Das neue Einstiegsmodell S04 L6e Unico bietet eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern und verfügt serienmäßig über eine Rückfahrkamera. Das 2,28 Meter lange Leichtfahrzeug wiegt 425 Kilogramm und verfügt dabei über ein Kofferraumvolumen von 247 Litern. Bei der L6e-Variante, die ab 15 Jahren gefahren werden darf, kommt ein 4 kW/5 PS starker Elektromotor zum Einsatz, der eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h ermöglicht.
Wie alle Ausführungen des Silence S04 fährt auch der Unico mit Wechselbatterien vor. Diese 5,6 kWh starken Akkus können mit einfachen Handgriffen entnommen und wie ein Rollkoffer transportiert werden. Sie lassen sich dann an einer haushaltsüblichen Steckdose aufladen. „Perspektivisch sollen die Akkus zudem an speziellen Stationen wiederaufgefrischt werden können.
Zudem bietet der Silence S04 Konnektivität-Features: Über die App „My Silence“ lassen sich verschiedene digitale Dienste nutzen, darunter ein schlüsselloser Zugang, eine Standort-Suche sowie die Überwachung der Reichweite und des Batterieladestands. Gleichzeitig können Nutzer das Fahrzeug in ihrem Freundeskreis teilen, ohne einen haptischen Schlüssel übergeben zu müssen.
Kommentare
Couch Kartoffel meint
Das Auto ist für die VW Up Fraktion als Nachfolger hier in den Kommentarspalten und den permanenten Kleinstwagenruf. Ich bitte um Kommentar der VW Up Fahrer, wer ihn sich als Nachfolger holt.
M. meint
„Perspektivisch sollen die Akkus zudem an speziellen Stationen wiederaufgefrischt werden können.“
DAS hätte ich jetzt gerne etwas genauer gewusst.
Was ist damit gemeint? „Aufladen“ ist es mal nicht.
E.Korsar meint
In Spanien konnte man das Wägelchen mit Batterie oder mit „Battery as a Service“ – quasi Batteriewechselstationen – kaufen. Ob das noch aktuell ist… keine Ahnung.
Calimator meint
Man sollte die Führerschinklasse AM von 45 auf 50 km/h erhöhen. Dann ist man damit immerhin innerstädtisch kein Verkehrshindernis mehr und die Klasse würde sich evtl. bei PKWs mehr durchsetzen. Ansonsten ist 10k natürlich gerade für die 16- bis 18-Jährigen die damit zum Ausbildungsbetrieb fahren könnten viel zu teuer.
M. meint
Das denkst du.
Ein Freund hat seinem 15-jährigen Sohn jetzt so ein Knatterteil (mit 2 Zyl. Diesel) gekauft. Irgendwas mit „Coupe GTI“. Kostet fast das Doppelte.
Der ist nicht mal in Ausbildung, sondern Schüler.
Ich hab mir echt auf die Zunge beißen müssen, das nicht zu kommentieren.
Calimator meint
Das ist Verrückt! 2-Zyl. Diesel, wahrscheinlich ohne KAT, DPF, usw. und für den Preis bekommt man schon einen gebrauchten VW ID.3. Aber ich denke die Vekaufszahlen werden sehr homöopathisch und dein Freund die absolute Ausnahme.
Future meint
Die Idee mit dem Rollkofferakku finde ich immer noch genial. Für Laternenparker in der Stadt ist das eine perfekte Lösung für billigen Strom.
eBikerin meint
Die Batterie wiegt 41 Kilo – viel Spass wenn man nicht ebenerdig wohnt und keinen Aufzug hat.