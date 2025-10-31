Silence S04: Neues Einstiegsmodell bei deutschen Nissan-Händlern erhältlich

Mit dem neuen Silence S04 L6e Unico rollt ab Ende Oktober eine neue Basisvariante des elektrischen Leichtfahrzeugs zu den teilnehmenden Nissan-Vertragspartnern. Der Silence Unico ist ab 9.990 Euro erhältlich und darf mit einem Führerschein ab der Klasse AM gefahren werden.

Die Silence-S04-Modelle werden exklusiv über das europäische Händlernetz von Nissan vertrieben. Deutschlandweit bieten laut den Japanern mittlerweile rund fünfzig Vertragspartner die vollelektrischen Leichtfahrzeuge an.

Das neue Einstiegsmodell S04 L6e Unico bietet eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern und verfügt serienmäßig über eine Rückfahrkamera. Das 2,28 Meter lange Leichtfahrzeug wiegt 425 Kilogramm und verfügt dabei über ein Kofferraumvolumen von 247 Litern. Bei der L6e-Variante, die ab 15 Jahren gefahren werden darf, kommt ein 4 kW/5 PS starker Elektromotor zum Einsatz, der eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h ermöglicht.

Wie alle Ausführungen des Silence S04 fährt auch der Unico mit Wechselbatterien vor. Diese 5,6 kWh starken Akkus können mit einfachen Handgriffen entnommen und wie ein Rollkoffer transportiert werden. Sie lassen sich dann an einer haushaltsüblichen Steckdose aufladen. „Perspektivisch sollen die Akkus zudem an speziellen Stationen wiederaufgefrischt werden können.

Zudem bietet der Silence S04 Konnektivität-Features: Über die App „My Silence“ lassen sich verschiedene digitale Dienste nutzen, darunter ein schlüsselloser Zugang, eine Standort-Suche sowie die Überwachung der Reichweite und des Batterieladestands. Gleichzeitig können Nutzer das Fahrzeug in ihrem Freundeskreis teilen, ohne einen haptischen Schlüssel übergeben zu müssen.