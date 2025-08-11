Neuer Tesla Roadster könnte sich an die Straße saugen

Der Nachfolger des Roadster, des von 2008 bis 2012 gebauten ersten Elektroautos von Tesla, ist überfällig. Eigentlich sollte er 2020 auf den Markt kommen. Der Supersportwagen ist laut dem US-Unternehmen weiter in Arbeit. Nun ist ein Patent aufgetaucht, das beim Erreichen der versprochenen überlegenen Leistung helfen könnte.

Demnach arbeitet der Konzern an einem innovativen Aerodynamiksystem, das nicht nur auf Spoiler und Diffusoren setzt. So sollen vier mit verstellbaren Flügeln ausgerüstete Ventilatoren und ausfahrbare Schürzen den neuen Roadster an den Asphalt saugen. Durch Unterdruck soll maximale Traktion erreicht werden – vom Stand weg bis in höchste Geschwindigkeiten. Dadurch würden sich nicht nur Beschleunigung und Bremsverhalten verbessern, sondern auch die Stabilität in Kurven.

Bereits 2017 hatte Tesla-CEO Elon Musk eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,9 Sekunden angekündigt. Inzwischen visiert er sogar eine Zeit von unter einer Sekunde an – ein Wert, der bislang nur im Motorsport mit speziellen Fahrzeugen erreicht wurde. Das neuartige Aerosystem könnte dem Roadster helfen, dieses ehrgeizige Ziel auch auf öffentlichen Straßen im Alltag zu realisieren.

Offiziell bekannt ist bisher, dass der nächste Roadster drei E-Motoren haben soll. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit über 400 km/h angegeben. Als Energiequelle wurde ein großes 200-kWh-Batteriepaket für 1.000 Kilometer in Aussicht gestellt. Es soll mehrere Versionen des Super-Elektroautos geben. Am mächtigsten soll es mit Schubdüsen des von Musk gegründeten Raumfahrtkonzerns SpaceX sein.

„Wir werden unter extrem hohen Druck komprimierte Luft nutzen – es ist eine Kaltgas-Schubdüse“, sagte Musk 2020. „Die Hauptschubdüse wird hinter dem Nummernschild sein. Zum Beschleunigen senkt sich das Nummernschild ab und hinter dem Nummernschild ist ein Raketenantrieb. Es ist wie bei James Bond.“ Ob und wie dies mit dem jetzt eingereichten Patent zusammenhängt, ist unklar.

Diesen Juli bekräftigte Lars Moravy, Chef der Fahrzeugentwicklung von Tesla, dass weiter am Roadster gearbeitet wird. „Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, was wir getan haben, warum wir es getan haben und was ein großartiges, aufregendes und zugleich ultimatives echtes Fahrerauto ausmachen würde“, sagte er. „Wir haben es immer besser gemacht, und es ist sogar ein bisschen mehr als ein Auto. Wir haben Elon letzte Woche ein paar coole Demos und die Technik gezeigt, an der wir gearbeitet haben, und er war ein bisschen begeistert.“

Musk hat für dieses Jahr eine „absolut epische Demonstration“ angekündigt. Vorbestellt werden kann der neue Roadster auch hier schon: für eine sofortige, rückzahlbare Zahlung von 4.000 Euro sowie weiteren 39.000 Euro innerhalb von zehn Tagen. Das ganze E-Auto soll in den USA vor Steuern ab 200.000 Dollar (ca. 171.600 Euro) kosten, einen offiziellen Fahrzeugpreis für Europa gibt es bisher nicht.