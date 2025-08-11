Neuer Tesla Roadster könnte sich an die Straße saugen

Der Nachfolger des Roadster, des von 2008 bis 2012 gebauten ersten Elektroautos von Tesla, ist überfällig. Eigentlich sollte er 2020 auf den Markt kommen. Der Supersportwagen ist laut dem US-Unternehmen weiter in Arbeit. Nun ist ein Patent aufgetaucht, das beim Erreichen der versprochenen überlegenen Leistung helfen könnte.
Demnach arbeitet der Konzern an einem innovativen Aerodynamiksystem, das nicht nur auf Spoiler und Diffusoren setzt. So sollen vier mit verstellbaren Flügeln ausgerüstete Ventilatoren und ausfahrbare Schürzen den neuen Roadster an den Asphalt saugen. Durch Unterdruck soll maximale Traktion erreicht werden – vom Stand weg bis in höchste Geschwindigkeiten. Dadurch würden sich nicht nur Beschleunigung und Bremsverhalten verbessern, sondern auch die Stabilität in Kurven.
Bereits 2017 hatte Tesla-CEO Elon Musk eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,9 Sekunden angekündigt. Inzwischen visiert er sogar eine Zeit von unter einer Sekunde an – ein Wert, der bislang nur im Motorsport mit speziellen Fahrzeugen erreicht wurde. Das neuartige Aerosystem könnte dem Roadster helfen, dieses ehrgeizige Ziel auch auf öffentlichen Straßen im Alltag zu realisieren.
Offiziell bekannt ist bisher, dass der nächste Roadster drei E-Motoren haben soll. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit über 400 km/h angegeben. Als Energiequelle wurde ein großes 200-kWh-Batteriepaket für 1.000 Kilometer in Aussicht gestellt. Es soll mehrere Versionen des Super-Elektroautos geben. Am mächtigsten soll es mit Schubdüsen des von Musk gegründeten Raumfahrtkonzerns SpaceX sein.
„Wir werden unter extrem hohen Druck komprimierte Luft nutzen – es ist eine Kaltgas-Schubdüse“, sagte Musk 2020. „Die Hauptschubdüse wird hinter dem Nummernschild sein. Zum Beschleunigen senkt sich das Nummernschild ab und hinter dem Nummernschild ist ein Raketenantrieb. Es ist wie bei James Bond.“ Ob und wie dies mit dem jetzt eingereichten Patent zusammenhängt, ist unklar.
Diesen Juli bekräftigte Lars Moravy, Chef der Fahrzeugentwicklung von Tesla, dass weiter am Roadster gearbeitet wird. „Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, was wir getan haben, warum wir es getan haben und was ein großartiges, aufregendes und zugleich ultimatives echtes Fahrerauto ausmachen würde“, sagte er. „Wir haben es immer besser gemacht, und es ist sogar ein bisschen mehr als ein Auto. Wir haben Elon letzte Woche ein paar coole Demos und die Technik gezeigt, an der wir gearbeitet haben, und er war ein bisschen begeistert.“
Musk hat für dieses Jahr eine „absolut epische Demonstration“ angekündigt. Vorbestellt werden kann der neue Roadster auch hier schon: für eine sofortige, rückzahlbare Zahlung von 4.000 Euro sowie weiteren 39.000 Euro innerhalb von zehn Tagen. Das ganze E-Auto soll in den USA vor Steuern ab 200.000 Dollar (ca. 171.600 Euro) kosten, einen offiziellen Fahrzeugpreis für Europa gibt es bisher nicht.
Stromspender meint
Ist halt die Teslakonstante. Die Fusions- und Brennstoffzellenkonstante kennt man ja schon. Nur sind’s dort 30 Jahre…
MrBlueEyes meint
Wisst ihr schon, dass klammheimlich der angebliche Supercomputer „Dojo“ eingestampft wurde?
Auch so ein Ding, bei dem alle Fans meinten, Tesla würde das Rad neu erfinden und damit die Grenzen des Machbaren spre.ngen… Pustekuchen mal wieder…
Mäx meint
Naja, von wem sollen wir es hören?
Wohl kaum von Thorsten oder Andi
Envision meint
Lol, und der leitende Entwickler hat wohl die Patente (liefen auf ihn) und 20 wichtigsten Mitarbeiter gleich mitgenommen, allein das war ja 500 Milliarden Potential laut den üblichen Jubelperser Analysten.
M. meint
Gerade bei electrive gelesen.
Wieder mal 6 Jahre Entwicklung für den….
Wird die Fans nicht stören, EM hat den neuen Pfad (zu Dojo 3) ja schon skizziert. Den müssen die jetzt nur noch gehen…
Dagobert meint
Findet man auf Wikipedia, wenn man nach „Vaporware“ sucht, schon ein Foto vom Tesla Roadster?
Envision meint
„„Wir werden unter extrem hohen Druck komprimierte Luft nutzen – es ist eine Kaltgas-Schubdüse“, sagte Musk 2020. „Die Hauptschubdüse wird hinter dem Nummernschild sein. Zum Beschleunigen senkt sich das Nummernschild ab und hinter dem Nummernschild ist ein Raketenantrieb.“
Lol, wenn der Teilzeit CEO ein „Manchild“ und Blender ist der im wesentlichen ein Kaninchen nach dem anderen für nebulöse Zukunftsversprechen aus dem Hut zaubert, frage mich wie lange das noch gut geht, wobei er angeblich mit einer Cayman Island Gesellschafft fleissig Kurzzeit Optionen auf den Kurs traded, mit einem Heer von reddit trader die sich z.B. am „Option friday“ dranhänegn und solche Nachrichten als News Feed für die Algos zum anschubsen brauchen. Trump Regierungen sind immer Financial Wild West, besonders nachdem Musk bei der US Börsenaufsicht mit DOGE „Tabula Rasa“ gemacht hat.
M. meint
Ventilatoren, um ein Auto an die Straße zu saugen, das kann man sich noch patentieren lassen?
Da hat aber jemand nicht aufgepasst.
Soll heißen: gibt es schon. Ist aber schon laut – gerade elektrisch…
https://www.auto-motor-und-sport.de/neuheiten/gordon-murray-design-f1-nachfolger-t-50-t50s/
2021.
Immerhin: heute geht es tatsächlich mal nur um Luft. Die ist auch ziemlich warm. :-D
Future meint
Da haben es die Leute von Murray wohl verschlafen, sich die Idee in 1977 patentieren zu lassen. So machen das dann halt jetzt andere. So war das schon immer. Aber Murray ist auch nicht für den Massenmarkt zuständig. Das wird denen also alles egal sein.
Mäx meint
Und der Tesla Roadster ist für den Massenmarkt?
Oder die Idee ist für den Massenmarkt?
Kannst du ja nicht ernst meinen.
Future meint
Den Massenmarkt für elektrische Roadster gibt es nicht. Das weiss auch Tesla. Es wird vielleicht eine Liebhabermanufaktur geben mit kleinen Auflagen. Aber ein Patent ist grundsätzlich wichtig. Keine Ahnung, warum sich Murray da nichts patentieren lässt.
Andi EE meint
Gordon Murray aus der Formel1 lässt grüssen. Abtrieb schon in den langsamen Kurven, das ist der Schlüssel um jedes andere Fahrzeug zu outperformen. Der elektrische Antrieb und eine intelligente Steuerung ist wie geschaffen, das möglichst effizient umzusetzen.
Ich denke, das System hat wirklich Potenzial, jeden Supersportwagen deutlich zu schlagen. Vor allem wird man die anderen Verbrenner-Fahrzeuge auch trotz höherem Gewicht (Batterie) schlagen, weil man diesen enormen Gripvorteil durch die Aerodynamik in fast allen Geschwindigkeitsbereichen besitzt. Im oberen Geschwindigkeitsbereich wird es nicht mehr so viel ausmachen, weil man man rein mit Diffusor, tiefem Unterboden und allenfalls Flügel, doch viel machen kann … aber das braucht Geschwindigkeit damit es wirken kann.
brainDotExe meint
BMW Vision Driving Experience lässt grüßen.
Andi EE meint
Was ist das?
brainDotExe meint
Google kennst du? Eingeben und staunen.
Ein genialer Prototyp, von dem hoffentlich etwas in zukünftigen Serienfahrzeugen kommt.
Mäx meint
Also zusätzlich dazu, dass BMW gesagt hat, dass der VDE nur sehr wenig Serienelemente enthält, bist du ernsthaft der Meinung, dass BMW ein Fahrzeug mit einem solchen Unterdrucksystem bringt?!
Junge bist du delusional.
Mäx meint
McMurty Speirling lässt grüßen.
M. meint
Ja, das ist nichts neues. Nur so irre, den Staubsauger in ein normales Auto zu verbauen, war noch niemand.
Ab morgen lesen wir dann, dass BEV viel zu leise sind, und so ein Megastaubsauger genau die gewünschte Geräuschkulisse liefert. ;-)
Fred Feuerstein meint
Wieso, gibt es doch schon, nur ohne Staubsauger und mit ganz simpler Lautsprechertechnik. Dann brauchst auch dein geliebtes Dieselfahrgeräusch nicht vermissen.
M. meint
Da verwechselst du was.
Diesel klingen gar nicht wie Staubsauger.
Nicht, dass die generell „gut“ klingen würden, aber so irre wie ein 50 kW Staubsauger dann doch nicht.
Das hat auch noch niemand mit Lautsprechern zu imitieren versucht ;-)
brainDotExe meint
Wenn das Ding dann irgendwann mit all den versprochenen Features kommen sollte, stellt sich die Frage ob es überhaupt eine Straßenzulassung bekommt.
Abseits davon, kann man sich den BMW Vision Driving Experience anschauen der diese „neue“ Technik als Prototyp nutzt.
Mäx meint
Kann man sogar in einem Fahrzeug schon kaufen, kostet dann nur 1 Millionen Pfund.
Mary Schmitt meint
Diese sinnlosen Gedankenmachwerke mit zusammengeklauten Ideen, zuletzt von McMurtry, virtuell am Leben zu halten, ist das Eine. Falls man aber eine Produktion plant, kostet das Milliarden. Milliarden, die für sinnvolle Autos nicht zur Verfügung stehen. Daher sollten auch Tesla-Fans hoffen, es sind nur die üblichen Showaktionen, um sie für du.mm zu verkaufen.
Ansonsten steht man Ende des Jahrzehnts vor dem Nichts. Auch bei Tesla brauchen sie lange Vorläufe und es ist weder ein Nachfolgemodell für die Mittelklassen noch ein Markteintritt in weitere lukrative Klassen zu sehen. Technisch ist man nach fünf Jahren von der MEB abgehängt worden, dort wurde gezielter Modellpflege betrieben. Nur hat man bei VW nicht nur einen Plan, sondern auch schon Werke vorgerüstet für die übernächste Plattformevolution.
Diese Vorläufe von 3-4 Jahren sieht man nach Abbruch des Projekts Giga Mexico bei Tesla gar nicht mehr. Was wollen die in drei Jahren anbieten? Das, was man dann neu anbietet, müsste jetzt schon Vorläufe haben, die man gemerkt hätte.
Future meint
Natürlich sind Supersportwagen vollkommen sinnlos im Elektrozeitalter. Für Liebhaber wird man aber bestimmt auch in Zukunft ein paar in Handarbeit anfertigen. Von VW wird man da nichts erwarten können, weil man sparen muss. Bei Porsche und Audi wird man halt sehen, ob die durchhalten können nach dem Verbrennerende.
brainDotExe meint
Natürlich sind Supersportwagen auch bei Elektroautos sinnvoll, Stichwort Halo Produkt.
Future meint
Murray zeigt ja wie man das macht. Eine Auflage von 100 Stück macht so ein Auto dann auch zu einem begehrenswerten Luxusprodukt.
Liebhaber mit wenig Geld werden sich das Auto dann bei den spezialisierten Anbietern einfach ausleihen können – so machen es viele Poser ja schon heute an den Wochenenden. Besitz ist vielen weniger wichtig als die Show.
brainDotExe meint
Das reicht aber nicht als Halo Produkt. Man will die Autos schließlich auf der Straße sehen.
Future meint
Ich habe gehört, dass die Anwohner hier bei mir die Autos der Poser nicht so gerne auf der Straße sehen, deshalb weichen die teilweise ins Gewerbegebiet aus. Aber da gibt es dann halt weniger Publikum für den Halo Effekt.
brainDotExe meint
Um Anwohner geht es ja auch nicht.
Future meint
Deutschland ist allerdings voller Anwohner, man nennt sie häufig auch Nimbys. Die haben viel Macht im Land, diese Anwohner.
Tinto meint
Elon besaß schon einen von Murray konstruierten F1, der wird sich den T50 sicher genau angeschaut haben, ist ja ein Fan von ihm. Im Gegensatz zu Gordon quatscht Elon nur und liefert nicht.
Future meint
Natürlich muss Elon quatschen. Liefern müssen das alles seine Leute in der Firma. Und Geld genug muss auch da sein.
Tinto meint
Dann wäre es besser er lässt die 25 Milliarden in der Firma, damit die Leute dort endlich mal liefern können wie seit 10? Jahren versprochen.
Future meint
Vermutlich kann das Team nicht so liefern, wie Elon es gern hätte. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich, dass Chefs immer ungeduldig sind und Druck machen.
Tinto meint
Deshalb die extrem hohe Fluktuation bei Tesla, 10 Jahre Druck und immer neue, noch verr.ücktere Anweisungen, hält auf Dauer nicht mal ein Mitarbeiter mit Traumjob aus.
Andi EE meint
@David, Mary und co.
„Diese Vorläufe von 3-4 Jahren sieht man nach Abbruch des Projekts Giga Mexico bei Tesla gar nicht mehr. Was wollen die in drei Jahren anbieten?“
Du hast vielleicht mitbekommen, mit welchen Zöllen Importe aus Mexico belegt werden. Ich weiss nicht, ob du überhaupt rechnen kannst, aber jeder Kindergärter würde das kapieren, dass egal was in Mexico produziert würde, sich nicht mehr rentieren würde.
„Milliarden, die für sinnvolle Autos nicht zur Verfügung stehen.“
Da gehe ich mit, es gibt wirklich viel Wichtigeres als dieses Marketinginstrument. Aber ja, bei Tesla steht so viel vor der Skalierung (Entwicklung abgeschlossen / Produktion aufgegleist), da darf so was schon angestoßen werden. Nicht neidig werden, wenn man selber nichts auf die Reihe kriegt. Bosch und VW entwickeln ja jetzt autonomes Fahren, da kannst du dich ja auch bald freuen. 😅😅
Future meint
VW produziert in Mexiko ja den beliebten Jetta für den amerikanischen Markt. Vielleicht wird der ja dann bakd nach Europa verschickt, wenn sich der Export wegen der fiesen Zölle nicht mehr lohnt.
M. meint
Wird der eh.
Habe schon welche gesehen.
Das wird daher kaum Auswirkungen haben.
Wenn der Jetta weder wirtschaftlich in die USA importiert werden kann noch wirtschaftlich in den USA hergestellt werden kann, dann wird man die paar Autos eben nicht mehr dort anbieten. Die Verkaufszahlen sind seit 2012 (mit einem Ausreißer 2024) rückläufig, -60% Das sind vielleicht noch 60k Autos im Jahr, und fallend. Den elektrischen Nachfolger wird man vermutlich eh nicht mehr anbieten. In die anderen Länder exportiert man das Auto eben weiter.
Benzinbenjamin meint
