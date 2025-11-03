Toyota kündigt Elektro-Allrad-Konzeptfahrzeug „bZ Time Attack“ an

Toyota hat ein vollelektrisches Konzeptfahrzeug angekündigt, das für den Einsatz auf Rennstrecken und Bergrennen entwickelt wurde. Mit dem bZ Time Attack Concept wollen die Japaner die Grenzen der Leistungsfähigkeit der batterieelektrischen Technologie ausloten.

Der Prototyp basiert auf dem bZ AWD des Modelljahres 2026, der in seiner Serienversion bis zu 252 kW/343 PS leistet und den Sprint von 0 auf 100 km/h in um die fünf Sekunden schafft. Das Konzeptfahrzeug soll diese Werte deutlich übertreffen und zugleich neue Maßstäbe für die Entwicklung künftiger Elektroautos setzen.

„Es ist eine Chance, zu lernen und etwas zu schaffen, das zeigt, wie viel Potenzial in Toyotas BEV-Plattformen steckt“, erklärte der Leiter des Projekts Marty Schwerter. Der bZ Time Attack habe neue technische Herausforderungen gebracht – von der Optimierung der Batterieleistung und Gewichtsverteilung bis hin zur Entwicklung eines aggressiven Widebody- und Aerodynamikpakets, das für den Motorsport geeignet ist.

„Das Ziel war nicht, einfach ein Showcar zu bauen“, so Schwerter. „Wir wollten sehen, wie weit sich die neue bZ-Plattform im Motorsport treiben lässt.“ Die größten Herausforderungen lagen in der Optimierung der Batterieleistung und in der Integration der Aerodynamik – zwei Schlüsselfaktoren, um ein konkurrenzfähiges Elektro-Rennauto zu schaffen.

Tiefer, breiter, leistungsstärker

Das Ergebnis ist ein Fahrzeug, das sechs Zoll tiefer liegt und eine um sechs Zoll verbreiterte Spur aufweist. Das umfassende Aerodynamikpaket besteht aus Heckflügel, Seitenschwellern, Frontsplitter und Heckdiffusor. Unter der Karosserie arbeitet ein über 300 kW (400+ PS) starker Allradantrieb, gesteuert durch ein speziell abgestimmtes elektronisches Steuergerät. Für die Fahrwerksabstimmung kommen TEIN-Federbeine zum Einsatz, während das Bremssystem von Alcon und Hawk aus Toyotas Motorsportprogrammen abgeleitet wurde.

Der Innenraum ist auf Rennbetrieb ausgelegt: FIA-zertifizierte Chromoly-Sicherheitszelle, OMP-Rennsitze und Sechspunktgurte. 19-Zoll-BBS-Felgen mit 305er Continental-Reifen sorgen für hohe Traktion. Zusammen mit dem laut Toyota aufwendig entwickelten Aero-Kit ergibt sich ein Elektroauto, das sowohl optisch als auch technisch auf Wettbewerb getrimmt ist.

Rollendes Versuchslabor

Der bZ Time Attack Concept ist Toyota zufolge nicht nur ein Showcar, sondern dient als rollendes Versuchslabor für die Weiterentwicklung elektrischer Motorsporttechnik. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in künftige Serien- und Rennfahrzeuge einfließen und das Fundament für eine neue Generation leistungsorientierter Elektroautos bilden.

Mike Tripp, Group Vice President von Toyota Marketing: „Jedes SEMA-Projekt fordert unsere Teams heraus, das Vorjahr zu übertreffen. Mit dem bZ Time Attack Concept war die Herausforderung größer als je zuvor: ein vollelektrisches Toyota-Fahrzeug in ein echtes Motorsportkonzept zu verwandeln.“ Das Ergebnis sei nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch ein ernstzunehmender Wettbewerber auf der Rennstrecke.

Abschließend betont Toyota, dass es sich beim bZ Time Attack Concept um ein spezielles Prototypenfahrzeug handelt. Es wurde mit Teilen modifiziert, die nicht über das Unternehmen erhältlich sind und möglicherweise nicht den Sicherheits- oder Straßenzulassungsanforderungen entsprechen. Das Projekt bleibe damit ein experimentelles Schaufenster technologischer Möglichkeiten – ein Ausblick auf die Zukunft elektrischer Hochleistungsfahrzeuge.