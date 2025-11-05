Tesla plant keine eigenständige Tuning-Sparte

Tesla bietet seine Elektroautos Model 3, Model Y, Model S und Model X jeweils auch in besonders sportlichen „Performance“- (3, Y) beziehungsweise „Plaid“-Varianten (S, X) an. Diese bieten neben mehr Antriebsleistung für eine schnellere Beschleunigung und eine erweiterte Höchstgeschwindigkeit unter anderem ein besonderes Fahrwerk, spezielle Reifen und Bremsen, Design-Details, eine verbesserte Aerodynamik sowie Sportsitze. Eine eigene Tuning-Sparte für noch mehr Individualisierung ist nicht geplant.

CEO Elon Musk wurde kürzlich von dem bekannten US-Podcaster Joe Rogan gefragt, ob der Elektroautobauer jemals in Betracht ziehen würde, eine „AMG-Abteilung“ zu gründen, wie sie Mercedes-Benz für leistungsstarke, vom Motorsport inspirierte Fahrzeuge hat. Musk antwortete: „Ich denke, das sollte man besser den Tunern überlassen. Teslas Fokus liegt auf autonomen Fahrzeugen, auf der Entwicklung futuristischer autonomer Autos. Wir wollen, dass die Zukunft auch wie Zukunft aussieht.“

Es gibt bereits diverse Tuning-Angebote für Tesla-Modelle. Diese fokussieren sich meist auf die Optik und Veredelung der Elektroautos. Sehr dynamisch und sportlich sind die Fahrzeuge schon ab Werk unterwegs. Leistungswerte nennt Tesla nur bei den Premiumautos Model S und Model X mit gleich drei Elektromotoren: Sie haben eine Systemleistung von 750 kW (1.020 PS). Aber auch die Mittelklasse-Baureihen Model 3 und Model Y sind sehr potent.

So beschleunigt die Performance-Version der mittelgroßen Limousine Model 3 (Artikelbild) zum Preis von rund 58.500 Euro in 3,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Weiter geht es bis Tempo 262. Die große Limousine Model S Plaid ist für knapp 120.000 Euro sogar in nur 2,1 Sekunden von 0 auf Tempo 100, und in der Spitze sind 322 km/h möglich.

Auch die SUV von Tesla können es in den Topversionen mit Verbrenner-Supersportwagen aufnehmen: Das für rund 62.000 Euro angebotene Mittelklasse-SUV Model Y Performance benötigt 3,5 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h und fährt bis zu 250 km/h schnell. Das für rund 125.000 Euro verkaufte Luxus-SUV Model X Plaid schafft es in nur 2,6 Sekunden auf Tempo 100, erst bei 262 km/h ist Schluss.