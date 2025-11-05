Ökonom zweifelt an Zukunft von VW, BMW und Mercedes

Moritz Schularick, Ökonom und Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, äußert Zweifel an der Zukunft der drei großen deutschen Autohersteller Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz. In der ARD-Sendung Caren Miosga erklärte er laut dem Handelsblatt: „Ich glaube, die wird es wahrscheinlich in der Form schon zum Ende des Jahrzehnts nicht mehr geben, so wie die deutsche Automobilwirtschaft jetzt aufgestellt ist.“
Schularick sieht eine mögliche Lösung in einem strategischen Investor ähnlich wie bei dem schwedischen Autobauer Volvo, der seit 2010 zur Geely-Gruppe gehört und von den Chinesen Technologie sowie Marktzugänge erhält.
Der Ökonom warnte zudem vor der Gefahr, mit dem autonomen Fahren die nächste technologische Revolution zu verpassen. Er äußerte „die ganz große Sorge, dass wir bei dieser ganzen rückwärtsgewandten Debatte das vergessen, was die nächste Revolution ist, und da dann auch wieder hintendran sind.“
Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA) Hildegard Müller widersprach Schularick und bezeichnete seine Prognose als „absurd“. Sie betonte, dass es „erfolgreiche Unternehmen“ gebe und machte für die schwierige Lage der Autobauer unter anderem die deutsche Politik und hohe Energiepreise verantwortlich.
Auch Grünen-Politiker Cem Özdemir zeigte sich zuversichtlich und lehnte eine Übernahme deutscher Autohersteller wie etwa Mercedes-Benz durch chinesische Investoren ab. „Jeder muss seinen Job machen, dann können wir das auch schaffen.“
Die aktuelle Krise der deutschen Autoindustrie spiegelt sich in den jüngsten hohen Verlusten von Volkswagen und Porsche oder auch dem eingebrochenen Gewinn bei Mercedes wider. Neben einer stagnierenden heimischen Wirtschaft belasten vor allem hohe US-Zölle und preisgünstige Elektroautos aus China die Branche zusätzlich.
Kommentare
Future meint
Nun, es ist ein Weckruf, den der Ökonom da formuliert. Die Cheflobbyistin kann sich nicht anders helfen, als die Politik für das schlechte Management der Industrie verantwortlich zu machen. Es reicht ein Blick in die Vergangenheit der Wirtschaftsgeschichte und da wird ganz schnell klar, dass auch andere Industriebranchen den Wandel schlecht oder nicht bewältigt haben und es hatte immer mit fehlenden Innovationen und zu hohen heimischen Produktionskosten zu tun und es waren auch immer Asien oder Amerika beteiligt. Die Indiustrie sollte mehr auf die Weckrufe der Wissenschaftler und der Berater hören.
South meint
Im Grunde hat Cem Özdemir recht und ich glaube auch nicht an die Schwarz-Weiß Malerei des Experten. Im Kern geht es doch darum, dass sich die heimische Industrie wandeln muss. Es müssen E Autos mit einer guten Preis- Leistung her.
In ein Wort Reformen. Kosten. Saubere diversifizierte kostengünstige Lieferketten vorallem bezüglich Chips und Accus. Abbau von Überkapazitäten und der Modellvielfalt, denn USA und China fallen dauerhaft weg, Europa ist gesättigt. Bedeutet, ich sage mal grob locker 30-40% der Mitarbeiter und auch die höhe der Ansprüche, locker die Hälfte der Modelle. Das gleiche für den Superteuren ineffizienten Vertrieb und Werkstätten. Allgemein alle nicht-wertschöpfenden Prozesse, vorallem bei alten Verbrenner. Man kann ja noch für ein paar Märkte die Verbrennermodelle weiterlaufen lassen, der Rest ist schlicht Geldverschwendung.
Dann muss die Leistung rauf. Fokus auf E Mobilität und Software und autonomes Fahren.
Bin wirklich kein Fan von Tesla, aber es was in der Mitte, wenige gute Modelle, schlanke Strukturen.
Wenn sie das nicht schaffen, dann hat der Experte aber schlicht recht, dann wird es ein Untergang auf Raten.
South meint
Und ja, natürlich kann die Politik helfen, indem Bürokratie abgebaut wird, Stromkosten gesenkt werden etc., aber der aller- allergrößte Teil der Misere kommt aus verschleppten Reformen, sogar vor dem E Auto und das liegt am Management.
Und weil immer das Argument kommt, man könnte in der BRD allgemein keine Autoindustrie mehr ansiedeln.. doch, aber nicht mit der alten Kosten- und Mentalitätsstruktur.
Future meint
Tesla hat sich tatsächlich getraut, in Deutschland so eine Produktion anzusiedeln. Offenbar funktioniert das tatsächlich und man kann profitable Elektroautos in Deutschland bauen, wenn die Strukturen stimmen und sich das Produkt entsprechend konstruiert ist. Die alten Hersteller dagegen verlagern nur noch ins billigere Ausland und investieren dann dort.
South meint
So isch es…
MichaelEV meint
Du glaubst nicht an die Schwarzmalerei und führst dann eine umfangreiche Liste an Reformen und Transformationen an, die zur Abwendung der Schwarzmalerei notwendig sind und wo die Althersteller überwiegend wie der Ochs vorm Berg stehen.
Abgekürzt hättest du auch einfach sagen: „Ich stimme mit dem Experten überein“
South meint
Nö, der Experte hält das Volvo Modell für wahrscheinlich, ich denke, dass wird nur kommen, wenn sie keine grundlegenden Reformen durchführen, ein großer Unterschied…
Thrawn meint
„…. bei dieser ganzen rückwärtsgewandten Debatte….“
Gut gebrüllt, Löwe! Genau so ist es.
Wir werden ja sehen, wohin die Reise geht, wenn unsere Hersteller, die den Zug schon längst verpasst haben, meinen, sie werden wieder Wachstum generieren, wenn sie nur genug in einen weltweit schrumpfenden Verbrennermarkt investieren.
Nach dem Motto. „Wo wir sind, ist vorne. Wenn wir einmal hinten sind, dann ist eben hinten vorne!“
Das ganze flankiert von einer konservativen, ratlosen Politik, deren einziges Lösungskonzept der Versuch scheint, die Zeit zurück zu drehen: „Aber früher hat das doch auch immer so funktioniert! Mimimi, warum kann das denn nicht mehr so sein?“. Das gilt generell für die ganze Wirschaftspolitik, die ja eigentlich nur eine Konzern- und damit Klientelpolitik ist. Da muss man nur den Krampf bzgl. Kernenergie und Gaskraftwerke anschauen.
Ich jedenfalls stimme Herrn Schularick zu.
Futureman meint
Bei Volvo hat es mit der chinesischen Übernahme doch auch geklappt. Die meisten glauben immer noch, das Volvo aus Schweden kommt.
Darüber hinaus werden die meisten Autos von VW, Mercedes und Co schon jetzt im Ausland gebaut. Deutschland sollte sich schnellstens neue Industriezweige suchen. Ob allerdings Gaskraftwerke und Fusionsreaktoren langfristig für sichere Arbeitsplätze sorgen, wage ich zu bezweifeln. Etwas anderes kommt von der derzeitigen Regierung aber nicht an Vorschlägen.
EVrules meint
Die Entwicklungsteams sind auch noch in Schweden, daran hat sich mit der neuen Eigentümerschaft ja nichts fundamental geändert, auch wenn Komponenten und System von Geely zentral dazukommen.
Softwareseitig tut sich Volvo und Polestar auch sehr schwer, woran das liegt, ob das in Geelys Verantwortungsbereich ragt, weiß ich nicht.
Elvenpath meint
Ist doch ganz einfach, produziert einfach worauf die Menschen warten. Stinker und 50+ kWh Riesenakkus will keiner mehr. Und wenn ihr sie dennoch anbietet, werden sie verboten werden müssen – denn es geht um nicht weniger als das nackte Überleben.
Kleine 20 kWh Autos, nachhaltig im Sharing-Model, das wird die Zukunft sein.
eBikerin meint
„Stinker und 50+ kWh Riesenakkus will keiner mehr. “
Da sagen die Zulassungszahlen aber irgendwie etwas ganz anderes.
„denn es geht um nicht weniger als das nackte Überleben.“
Ohje irgendwie mache ich mir echt sorgen um dich.
Haubentaucher meint
Der gute Mann hat Recht mit seiner Einschätzung. Es wird nicht mehr lange dauern und die Chinesen werden von VW Werke übernehmen.
M. meint
Auf lange Sicht werden die Chinesen alle Werke eines jeden westlichen Herstellers in China übernehmen.
Das ist doch der Plan hinter den Hunderten Milliarden Dollar an Subventionen…
Thrawn meint
Die nennen sich dann in Volksrepublikwagen um.
Micha meint
Die deutsche Politik und deutsche Energiepreise sind also daran Schuld, dass VW und Co. in China 30% weniger Autos verkaufen? Die wohlgemerkt in China gebaut werden, mit chinesischer Energie. Alles klar, Frau Müller.
MrBlueEyes meint
Schularick hat auch schon intelligentere Sachen gesagt mE… ja, der Markt verändert sich… Kuchenteile werden anders aufgeteilt… und VW wird auch sicherlich keine 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr mehr so schnell verkaufen… aber ganz so Schwarz wie Herr Schularick sehe ich die Situation dann doch nicht… zumal die Deutschen sehr gute Elektroautos bauen….
MichaelEV meint
Welche „Meinung“ hat wohl mehr Gewicht, die eines Ökonomen und Präsident eines Wirtschaftsinstituts oder deine?
Du meinst gute Autos zu bauen wäre ausreichend, ein guter Ökonom scheut aber nicht den Blick auf Profitabilität und Tragfähigkeit und die Frage, ob der Markt einfach nur „gute Autos“ langfristig braucht. Das sehr plausible Ergebnis ist die getätigte Aussage des Ökonomen…
MrBlueEyes meint
Na wenn du das sagst… 🤷♂️
Das Tesla-„Genie“ prophezeite auch mal 20 Millionen Stück Absatz bis 2030… so kann man sich täuschen 😉
P.S.: Ach, und der Herr Schularick ist jetzt „Moses“, oder was und weiß alles?! …gibt genügend Flachp.feifen unter den Ökonomen… deshalb sagte ich ja, dass er auch schon Intelligenteres gesagt hat… konkret in diesem Fall habe ich nunmal eine andere Meinung… darfst du auch gerne haben… nur werde ich deine Meinung nicht gegen die von Herrn Sch. herabwürdigen 🤷♂️
MrBlueEyes meint
„und die Frage, ob der Markt einfach nur „gute Autos“ langfristig braucht.“
Na Schlechte bestimmt nicht… 😅🤷♂️
Gernot meint
Der Mann hat recht, kritisieren kann man höchstens, dass er keine Begründung liefert. Möglicherweise wurde sie aber auch einfach weggekürzt.
Für die Zukunft der Straßenmobilität sind 3 Themen entscheidend:
1. Batterien
2. Software
3. ADAS/autonomes Fahren
Bei Batterien sind wir blank, haben bislang gar nichts. Keine eigenen Batterieinnovationen, keine Produktion.
Bei Software sind wir hinten dran und bei VW ist die Not so groß, dass sie sich bei Rivian und XPeng einkaufen müssen, weil sie allein an Software scheitern.
Bei autonomen Fahren sind Waymo und chinesische Anbieter führend.
Um unseren zweifelsohne vorhandenen Rückstand aufzuholen, müssten wir mal ein paar Jahre fett investieren, wirklich fett. Dazu sind die CEOs der deutschen Autohersteller aber nicht bereit. Dass kurzfristig die Rendite (und ihr Bonus) stimmt, ist ihnen wichtiger als heute die Basis für eine starke Marktposition in 5 Jahren zu schaffen. Diese Managementprioritäten müssen und werden Auswirkungen haben.
Im Übrigen: Mercedes gehört bereits heute zu knapp 20% den Chinesen. Ist gar nicht mehr so weit, bis Mercedes eine China-Marke ist.
Noch viel schlimmer als für die 3 großen Autohersteller wird es die deutschen Autozulieferer treffen. Nebenbei sei auch bemerkt: Egal ob VW in Salzgitter oder Northvolt oder sonstwer: Die Maschinen für die Batterieproduktion, die kommen nicht vom glorreichen deutschen Maschinenbau. Die kommen immer aus China.
CJuser meint
Vielleicht sollten die Autohersteller sich erstmal an die eigene Nase fassen und nicht die Politik für alles die Schuld geben. Natürlich ist die Politik mit ihrer „Technologieoffenheit“ und somit Kundenverunsicherung mit Schuld an der Misere, aber nicht nur. Entwicklung und Produktion bei deutschen PKWs ist schlicht zu lang. Und der massive Gewinn vergangener Tage hat zu einem verschwenderisch hohen Personalkörper im eigenen Haus geführt. Zudem sollten die deutschen (Premium)Hersteller mal darüber nachdenken, Synergieeffekte durch gemeinsame Entwicklungen zu nutzen. Sei es der Unterbau fürs Infotainment, bis zu gemeinsamen Antriebsplattformen oder Zellfertigungen. Wer sowas kategorisch ablehnt, dem geht es scheinbar noch zu gut.
Jaoak meint
Ich frag mich wieviel Geld der Ökonom aus China bekommt? /ioff
Ne, aber die Aussage, dass ein chinesischer Investor hilfreich sein soll, wag ich zu bezweifeln. Es ist eher so, dass chinesische Investoren daran interessiert sind westliche Firmen zu zerstören und deren Marktanteile durch chin. Labels zu ersetzen. Beim autonomen Fahren hingegen sind Mercedes, BMW und co bereits Spitze. Also di Aussagen des Ökonoms sind doch etwas zu einseitig imho.
Noka Hust meint
Wenn deutsche Hersteller nur in Deutschland ihre Autos verkaufen würden, dann wäre die Aussage vielleicht richtig, dass Strompreise und die hiesige Politik schuld an der Misere sind. Aber so groß ist der Anteil der in Deutschland verkaufen PKW dann doch nicht.
Außerdem sind die Zahlen der deutschen Hersteller im Vergleich zu Konkurrenz nicht schlecht. Gewinneinbrüche haben alle und auch die Chinesen haben keine besseren zahlen
Jörg2 meint
Dazu passt, dass bei Magna nun der XPeng G6 und G9 vom Band läuft, die Zollabschottung zum Schutze der europäischen Verbrennerhersteller nicht ganz funktioniert. Der Endkundenpreis des Magna-Modells entspricht dem Preis des Importmodells.
M. meint
Und?
Jörg2 meint
Ich dachte es wäre deutlich.
Die Abschottung des europäischen BEV-Marktes wurde als notwendig erachtet, da man der Meinung war/ist, mit dem P/L chinesischer Fahrzeuge nicht mithalten zu können. Hierbei wurde das von chinsischer Seite subventionierte P als Argument herangezogen.
Im Ergebnis sind die chinesischen Anbieter dazu übergegangen, ihre Finalproduktion in die EU zu verlegen. Das wird sich wohl positiv auf die Marktsituation dieser Produkte in der EU auswirken. Also exakt das Gegenteil dessen, was mit der Zollabschottung erzielt werden sollte. Überspitzt: der Sargnagel wird schneller eingetrieben.
Insofern passt die Eröffnung der XPeng-Finalproduktion innerhalb der EU und die Beibehaltung des Endpreises trotz angenommener höherer Produktionskosten zu der Einschätzung des im Artikel benannten Ökonomen.
M. meint
Quatsch.
1) schafft man so Arbeitsplätze in Europa.
2) kann man dieses CKD easy unterbinden – indem man auf diese Bausätze Zölle erhebt. Ist nicht komplizierter als bei ganze Fahrzeugen. Die Definitionen liegen garantiert schon in der Schublade.
Und dann werden die Autos komplett in der EU gebaut. Das war die Forderung.
Und: höhere Produktionskosten bei gleichbleibendem Endkundenpreis drückt die Marge. Oder bist du da anderer Meinung?
Die Idee war ja auch, das Geld, das man aufgrund des harten Wettbewerbes in China nicht verdient, einfach in Europa zu verdienen.
Jörg2 meint
M
1.
Was hat das mit den Befürchtungen des Ökonomen im Hinblick auf die Überlebensfähigkeit deutscher Automobilhersteller zu tun?
2.
Du bist Dir sicher, dass solch Baussatzimporte aus China zukünftig höher besteuert werden? Hast Du dazu eine Quelle?
Ich habe keine Ahnung, ob der Wegfall der Komplettautoimportzölle geringer ist, als die Zusatzkosten der Finalproduktion bei Magna und also diese Lösung zu einer sinkenden Marge führt. Ich fände es kaufmännischen Quatsch, dann so zu handeln. Hast Du eine Quelle für das Sinken der Marge durch die EU-Finalproduktion?
Ich meine: Du schreibst Quatsch.
M. meint
Ich muss mich nicht im Detail zu den Befürchtungen eines Ökonomen äußern. Dem wird vom vielen Seiten widersprochen. Das ignorierst du nur, weil es dir in den Kram passt – weiter nichts.
Ich muss auch nicht sicher sein, ob die Bausätze künftig höher besteuert werden, aber dass man das nicht im Auge hat – das glaubst ganz sicher nur du.
Die Produktionskosten werden in jedem Fall höher sein als in China, und Zölle fallen noch immer an – nur aktuell niedrigere.
Wäre ich die Eu, würde ich das genauso machen: nicht auf einen Schlag mit Maximalforderungen kommen, sondern Stück für Stück.
Haben die Chinesen in den 80ern auch so gemacht, und die Wirkung ist ja historisch belegt, oder?
Übrigens, mit Blick auf die USA: da sind noch ganz andere Zollmodelle möglich. Man könnte z.B. auch Modelle entwickeln, die nur Autos chinesischer Hersteller mit Herstellungsland Türkei betreffen. Der Kreativität sind da kaum Grenzen gesetzt.
Abwarten, es bleibt spannend!
Jörg2 meint
M
Warum schreibst Du dann solchen Quatsch?
M. meint
Die Frage gebe ich zurück.
Jörg2 meint
M
Für mich ist unverständlich, warum Du unter dem Thema, dass ein Ökonom vom Niedergang der deutschen Autoindustrie ausgeht, mit „Arbeitsplatzaufbau“, irgendwelchen US-Zollmodellen etc. kommst.
DAS halte ich für Quatsch.
Ein Niedergang der deutschen Autoindustrie schafft wohl eher keine Arbeitsplätze in D.
Irgendwelche nichtrealen Zollvorstellungen der USA sollten darauf eigentlich auch keinen Einfluss haben.
Und das Ganze als Erwiderung darauf, dass ich anmerke, dass XPeng die Finalproduktion bei Magna begonnen hat.
Aber vielleicht kannst Du themennah dazu noch etwas ausführen.
Martin meint
Jörg.
…
Lidl hat aktuell Butter im Angebot
M. meint
Nicht nur Lidl
Jörg2 meint
Martin
Und IKEA hat ein Bällebad.
Future meint
Butter ist trotzdem schlecht fürs Klima.
Ebenso für den Cholesterinspiegel.
Martin meint
Ich zweifle an der Zukunft deutscher Ökonomen. Die sind mal wirklich unnötig
Future meint
Die allgegenwärtige Wissenschaftsfeindlichkeit in Deutschland und USA hilft allerdings auch nicht bei der Lösung der dringenden Probleme. Der Diskurs muss natürlich sein – das gilt auch unter den Wissenschaften, die übrigens nicht immer einer Meinung sind. Die Industrie kann sich auch nicht nur auf die Studien der Berater verlassen.
Steffen meint
Ich bin mir nicht sicher, ob das autonome Fahren nicht zu hoch aufgehängt wird. Obwohl ich technischen Fortschritt mag (beispielsweise Bastellösung Heimautomatisierung mit PV, Speicher, Wärmepumpe, BEV etc.) könnte ich beim Auto gut drauf verzichten. Ich fahre kaum Langstrecke und für die 50 km täglich nutze ich den Travelassist mit Abstandhalter und Lenkassistenten eher selten, obwohl das beim ID.7 nicht schlecht gemacht ist. Es macht einfach immer noch Spaß manuell zu fahren. Und wenn ich nebenher auf der Strecke NDR Info höre, dann reicht das vollkommen – ich muss in den 25 Minuten kein Buch lesen.
Klar, es mag auch Vertreter geben, die viel und lange auf der Straße sind und dann währenddessen arbeiten könnten. Aber ob das so entspannt bzw. konzentriert ist? Ich könnte da nicht abschalten und würde trotzdem halb auf die Straße achten. Und ob das genügend Autos sind um die Technik gegen zu finanzieren?
South meint
Also da sehe ich genau anders herum. Natürlich macht manuelles fahren auch mal Spass, aber doch nicht im Berufsverkehr und/oder stundenlang auf der Fahrt in den Urlaub. Ich nehme die Assistenzsysteme vom ID.3 fast bei jeder sinnvollen Gelegenheit her, auf ausgebauten Landstraßen, in Ringstraßen bei Städten, auf der Autobahn sowieso. Prinzipiell ist das System von VW ja ein guter Anfang, aber auch hier patzen sie bei jeder Gelegenheit. Die Software ist grausam schlecht, bei Verkehrszeichenerkennung und beim Navi sind ordentliche Schnitzer drin, und aktuell ist für VW ein Fremdwort.
Beispiele. Es wurde eine 30er Zone in eine 50er Zone umgelabelt, Schild weg, Navi zeigt immer noch 30er Zone an, das Visuelle wird also irgendwie übersteuert, ist aber nicht aktuell. Kein Einzelfall. Das Navi ist bei VW kaum zu gebrauchen, aktuelle Verkehrsstaus und Prognosen wie lange man braucht Fehlanzeige. Beim Brenner hört das Navi einfach auf. Ich fahre quasi fast immer mit Google Maps, wenigstens kann man das Smartphone schön verbinden. Saubere Ladestoppplanung mit Topographie, bei VW ein Fremdwort. Die Ladeapp, an sich ja ok, aber warum kann ich nicht einstellen ich fahre um 18:30 los, bis dahin bitte auf 100% vollladen…
Ich kenne jetzt leider keine anderen Hersteller so genau, aber da ist noch enormens Potential…
CJuser meint
Von Verkehrszeichenerkennung kann bei VW wohl kaum eine Rede sein. Nutzen vorrangig veraltete oder falsche Karten. Das System bremst mich auf zwei Straßen immer auf 30 ein, wo noch nie 30 war.
Fred Feuerstein meint
Ja, das ist bei unserem id.3 mit dem Softwarestand 5 auch so…Also wer nochmal die Verkehrszeichenerkennung im id lobt, der hat schlicht und ergreifend noch kein anderes Fahrzeug gefahren. Das kann ja selbst unser alter i3 besser und der kann das schon nicht besonders gut.
Peter meint
Verschiedene Tester (auch aus dem Ausland) loben die (aktuellen) VW-Systeme eigentlich eher. Auch BMW und Mercedes schneiden gut ab. Bei allen Mängeln scheinen sie im Vergleich der Systeme wohl nicht so schlecht dazustehen.
Und natürlich ist ein Softwarestand 3.x anders, als der aktuelle 5.x. Das die Major-Updates nicht kommen (dafür aber Werbung ab 4.x), ist natürlich ein anderes Thema.
M. meint
Kurz mal OT:
Werbung? Im Auto?
Oder habe ich das falsch verstanden?
South meint
Die sollen gleich mal mit sinnvollen Reformen beginnen, sich die Kosten sparen und gleich die Mitarbeiter mit den „tollen“ Ideen rausschmeissen. Die haben auch schon richtig Geld in der ersten Runde versenkt.
Die App funktioniert, ja, aber die Konzeption, habe noch nie so einen Müll gesehen und ich will gar nicht wissen was das gekostet hat. Da kann man sich Spiele runterladen und Zusatzausstattung aktivieren… muss alle Jahre da alles neu bestätigen… alles teuer verbranntes Geld. Nie und nimmer werden es die Softwareanfänger schaffen, auch nur annähernd so gut wie die Smartphoneanbieter zu werden und keiner wird auch nur einen Cent dafür bezahlen, dass man sein Auto mit dem Smartphone verbindet. Ich kann sogar meinen Staubsauger kostenlos steuern…
M. meint
Hab das jetzt selbst nachgeschaut:
VW blendet – wenn auch nur nach Zustimmung des Fahrers – Werbung zu „regionalen Angeboten“ im Auto an. VW ist damit offenbar nicht alleine, Tesla macht das auch.
Da bekomme ich MAXIMALEN Blutdruck. So einen Schei** kann ich absolut nicht gebrauchen. Die Marke ist dabei komplett egal – es zeigt jedenfalls, dass diese Autos zu viele Daten generieren und in die Welt schleudern.
Immerhin kann man die Werbung (zumindest bei VW, bei Tesla weiß ich das nicht) noch unterbinden, sonst müsste man die Kiste im Hof des Händlers anzünden.
Besser noch, direkt in Wolfsburg.
F. K. Fast meint
Der größte Fehler, den die Politik macht, ist, für die Lobbyisten der Automobilindustrie den roten Teppich auszurollen. Sie sollte statt dessen diesen Industriezweig so behandeln wie jeden anderen, z.B. IT.