Renault stellt Twingo E-Tech Elektrisch vor, Start Anfang 2026 für unter 20.000 Euro geplant

Renault stellt den Twingo der neuen Generation als Elektroauto vor. Die Franzosen betonen, den 3.789 Millimeter kurzen Twingo E-Tech Elektrisch in nur zwei Jahren entwickelt zu haben. Viele seiner Fahrassistenzsysteme seien normalerweise eher in höheren Preisklassen zu finden und das Multimedia-System OpenR link mit integriertem Google feiere Premiere in diesem Segment.

Bei der Entwicklung erhielt Renault Unterstützung von Ingenieuren aus China. Für ein wettbewerbsfähiges Angebot musste der Konzern seine Konstruktions- und Produktionsmethoden grundlegend überdenken. Dazu habe man im Rahmen einer organisatorischen Umgestaltung „radikale technische Entscheidungen“ getroffen und das Know-how der E-Auto-Tochter Ampere genutzt, heißt es.

Der Twingo E-Tech Elektrisch verfügt über eine LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat), eine Premiere für die Renault Group. Das Akkupack nutzt eine Cell-to-Pack-Architektur, die es ermöglicht, mehr Zellen auf einem bestimmten Raum unterzubringen und gleichzeitig die Batteriekosten zu verringern. Insgesamt werden durch die LFP-Technik und die Cell-to-Pack-Architektur die Batteriekosten um rund 20 Prozent gesenkt, erklärt Renault.

Zu den verringerten Batteriekosten gesellen sich niedrigere Betriebskosten, verspricht das Unternehmen. Dank der umfangreichen Entwicklungsarbeit mit detaillierten Studien zu Motoreffizienz und Aerodynamik habe man Größe und Gewicht der Batterie begrenzen können. Dadurch zeichne sich der Twingo E-Tech Elektrisch durch einen außergewöhnlich niedrigen Energieverbrauch aus und könne direkt mit Fahrzeugen derselben Klasse mit Verbrennungsmotor konkurrieren.

Die Traktionsbatterie mit 27,5 kWh nutzbarer Speicherkapazität ermöglicht nach WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 263 Kilometern. Sie wird kombiniert mit einem laut Renault „spritzigen, leichten 60-kW-Motor“ (82 PS). Von 0 auf 100 km/h geht es in 12,1 Sekunden. Speziell im urbanen Umfeld soll die One-Pedal-Funktion für Komfort und Entspannung sorgen – man kann durch Drücken des Fahrpedals beschleunigen und durch Heben des Fußes verzögern.

Die Versionen des Twingo E-Tech Elektrisch werden serienmäßig mit einem AC-11/DC-50-kW-Bordladegerät ausgeliefert. Über das fünf Meter lange Mode-3-Kabel lässt sich die Batterie in 2 Stunden und 35 Minuten von 10 auf 100 Prozent aufladen. An einer DC-Schnellladestation ist das Akkupack in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt. Das 11-kW-Wechselstrom-Ladegerät ist bidirektional: Über die Funktion V2L (Vehicle-to-Load) können 230-V-Geräte über einen Power-to-Object-Adapter an die Fahrzeugbatterie angeschlossen und mit einer Leistung von bis zu 3.700 W versorgt werden.

Das Cockpit des neuen Twingo E-Tech Elektrisch wird durch einen doppelten horizontalen OpenR-Bildschirm geprägt. Alle Ausstattungsversionen verfügen über die gleiche Konfiguration: ein 7-Zoll-Digital-Display im direkten Blickfeld des Fahrers und ein 10-Zoll-Multimedia-Bildschirm in der Mitte. „Diese Bildschirme sind nicht nur funktional: Sie erwecken den Innenraum mit speziell für den Twingo entwickelten Grafiken und Animationen zum Leben und machen jede Interaktion zu einem Vergnügen“, so die Franzosen. „Schon beim Einsteigen lädt ein Willkommens-Jingle, der in Zusammenarbeit mit Jean-Michel Jarre entwickelt wurde, die Passagiere in die freundliche Atmosphäre des Innenraums ein.“

Verschiebbare Rücksitze wurden von der ersten Twingo-Generation übernommen, für noch mehr Nutzwert optimiert und sind in allen Versionen des Twingo E-Tech Elektrisch serienmäßig an Bord. Die beiden Rücksitze können unabhängig voneinander jeweils um 17 Zentimeter nach vorne und hinten verschoben werden, um wahlweise das Platzangebot für einen oder alle Passagiere im Fond zu vergrößern oder das Kofferraumvolumen zu maximieren. Die Sitze lassen sich sowohl vom Fond als auch vom Kofferraum aus verschieben.

Der Twingo E-Tech Elektrisch besitzt fünf Türen und vier „echte” Sitze für Erwachsene. Um den Sitzkomfort zu optimieren, können die Fondpassagiere die Neigung ihrer Rückenlehnen in drei Positionen verstellen. Zudem lassen sich die Rückenlehnen der beiden Rücksitze einzeln umklappen, indem man an einer Lasche an der Außenseite des Sitzes zieht. Bei umgeklappten Rücksitzen wächst das Ladevolumen von 360 auf mehr als 1.000 Liter. Darüber hinaus kann auch die Rückenlehne des Beifahrersitzes umgeklappt werden. Dadurch steigt die Ladelänge auf zwei Meter, sodass auch längere Gegenstände transportiert werden können.

Mehr als ein Dutzend offener Staufächer sind über den gesamten Innenraum verteilt und bieten ein Gesamtvolumen von bis zu 19 Litern. Im Kofferraum des Twingo E-Tech Elektrisch befindet sich unter dem Boden ein 50 Liter großes Staufach, das sich etwa zum Verstauen des Ladekabels eignet. Bei der Abdeckung handelt es sich um eine verstärkte Matte mit zweiseitiger Öffnung: So bleibt das Fach auf einer Seite auch dann zugänglich, wenn die andere Seite beispielsweise durch einen Gegenstand oder ein Gepäckstück belegt ist.

Der Twingo E-Tech Elektrisch soll für einen „geplanten“ Einstiegspreis von unter 20.000 Euro auf den Markt kommen und auch in den Top-Ausstattungsvarianten zu einem attraktiven Preis angeboten werden. Gebaut wird das Elektroauto im Werk Novo Mesto in Slowenien, starten soll es Anfang 2026.