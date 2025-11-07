Bertrandt präsentiert autonomes Elektro-Shuttle BumbleB

Mit dem autonomen Elektro-Shuttle BumbleB präsentiert der baden-württembergische Entwicklungsdienstleister Bertrandt eine Mobilitätslösung vor allem für den ländlichen Raum. Das Projekt setze neue Maßstäbe für barrierefreie, nachhaltige und alltagstaugliche Fortbewegung und begegne den Herausforderungen von Klimawandel, demografischem Wandel und Digitalisierung mit Innovationskraft.

Der ländliche Raum steht vor Herausforderungen: Immer weniger Busfahrer, ineffiziente große Busse, insbesondere im ländlichen Raum oder am Stadtrand und eine älter werdende Bevölkerung erschweren die alltägliche Mobilität. Gleichzeitig wächst der Bedarf an barrierefreien und flexiblen Transportmöglichkeiten. Die gesellschaftlichen Gegebenheiten verlangen laut Bertrandt neue, intelligente Mobilitätslösungen.

Hier setzt das Unternehmen gemeinsam mit der Berner Fachhochschule an: Das autonome Shuttle BumbleB könne grundsätzlich überall zum Einsatz kommen, heißt es. Der Fokus liege auf weniger erschlossenen Regionen, in denen beispielsweise Mitfahrgelegenheiten durch etwa Stadtbusse immer seltener angeboten werden.

„Klein, wendig und dennoch voll alltagstauglich, bringt BumbleB modernste Sensorik, Software und Systemintelligenz auf die Straße – und das ganz ohne Lenkrad“, erklären die Entwickler. Die Vision: „Mobilität für alle, unabhängig von Alter oder körperlicher Verfassung, einfach, damit bezahlbar und sicher nutzbar. “

BumbleB ist laut Bertrandt mehr als ein technisches Experiment. Geboren aus einem Forschungsprojekt, „wiederbelebt durch Begeisterung und umgesetzt mit modernster Technologie“, stehe das Shuttle für Mut, Teamgeist und Innovationskraft.

„BumbleB zeigt, dass „Software-defined Mobility“ Realität ist und autonome Fahrzeuge einen entscheidenden Beitrag zu einer umweltfreundlicheren und inklusiveren Gesellschaft leisten. Für uns ist die aktuell herausfordernde Zeit genau die richtige, um diesen Schritt zu gehen und zu zeigen, wie aus Leidenschaft und Ingenieurskunst eine neue Form der Mobilität entsteht. Die Hummel, die trotz aller Zweifel fliegt, ist dabei unser Sinnbild“, so Alexander Merkel, Abteilungsleiter im Bereich Electronics & Virtual Testing Solutions bei Bertrandt.

BumbleB stehe für eine Mobilität, die sich an den Bedürfnissen der Gesellschaft orientiert und den Wandel aktiv gestaltet. Ob und wenn ja, wann das Fahrzeug kommerzialisiert werden soll, lässt man noch offen.