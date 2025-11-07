VW ID.7 zeigt auf dem Display Werbung an

VW zeigt in seiner als Limousine und Kombi erhältlichen Elektroauto-Baureihe ID.7 Werbung auf dem Infotainment-Bildschirm an. Diese beschränkt sich aber wohl meist auf für Stromer-Fahrer relevante Angebote.
Zuvor hatten die Wolfsburger bei einigen ihrer Modelle bereits begonnen, gewisse „Points of Interest“ auf den Navigationskarten hervorzuheben. Nun kommt offenbar Werbung hinzu. Bisher werden laut Berichten vor allem Produkte beworben, die im direkten Zusammenhang mit der E-Mobilität stehen und für die Fahrer nützlich sein könnten.
Nutzer berichten etwa davon, dass die Ladesäulen der Supermarkt-Kette Kaufland empfohlen wurden. Es gibt aber auch Kaffee-Werbung, demnach tauchte die Meldung „Netto Marken-Discount in der Nähe — Dallmayr im Angebot“ bei einem VW-Fahrer auf dem Zentralbildschirm auf.
Damit ihnen die Werbung angezeigt wird, müssen die Kunden ausdrücklich zustimmen. Dafür werden sie gefragt, ob sie mit entsprechenden „Empfehlungen“ auf ihrem Display einverstanden sind. Das Einverständnis kann später widerrufen werden.
Kommentare
Steffen meint
In der App (oder im Browser) oder im Auto abstellen und gut is. Ich hab’s gleich gar nicht aktiviert, weil ich auch keine Werbung von VW selbst brauche.
South meint
Yoa, da kam mal wieder ein teuer bezahlter Bauernfänger… äh Berater um die Ecke und hat in VW ein gutes Opfer gefunden, kombiniert mit ein paar Wasserkopfmitarbeiter und die haben dann ein tolles PowerPoint gemalt, wie dolle man doch mit Werbung im Auto Geld verdienen kann und beim Softwareentwickler war dann das Geld knappe… denn die Software funktioniert so, wie wenn der Praktikant damit angefangen und danach gekündigt hätte… ich mag eigentlich VW, aber der Laden… Kohle verballern können sie, aber die Kunst dabei ist, nicht nur das Geld zu verschwenden, sondern auch noch dabei den Kunden zu nerven…schmeisst endlich die Dampfplauderer raus und bauts gscheide Autos…
Future meint
Die Autoindustrie wird sich in ein paar Jahren so finanzieren, wie es Google seit Jahrzehnten macht. Digitale Dienste werden das Hauptgeschäft sein, weil durch Autoproduktion nur noch kleinste Margen möglich sind. Das wird zu ganz neuen Geschäftsmodellen führen. Beispiel: Wer sich Werbung anzeigen lässt, bekommt das Auto zu einem günstigeren Preis und kriegt einen Rabatt auf den Strompreis. Ganz viele Autofahrer werden sich dann für die Werbung entscheiden, so wie bei Google.
M. meint
Gewisse Akteure werden das bestimmt versuchen und einige so machen.
Die ganzen armen Hansel, die auf Google gesetzt haben, sind dann garantiert vorne dabei.
Die gilt es zu meiden.
Und VW, allem Anschein nach.
Mal sehen, wer noch so alles auf die schwarze Liste kommt.
Future meint
Werbung ist nur einer von vielen digitalen Diensten, mit der die Automobilwirtschaft in Zukunft wohl das meiste Geld verdienen wird. Interessanter Artikel dazu:
»Software wird wichtigster Umsatzbringer für die Autoindustrie«
»Laut Capgemini-Studie könnten softwarebasierte Funktionen und Mobilitätsdienste 2035 mehr als die Hälfte der OEM-Umsätze stellen. Die Branche richtet Geschäftsmodelle, Partnerschaften und Entwicklungspfade darauf aus.«
Quelle: automotiveit, 10.09. 2011
M. meint
Von mir aus.
In meinem Auto nicht.
Ende, Over und Aus.
Future meint
Mal sehen, ob es in 10 Jahren noch Neuwagen ohne kostenlose und kostenpflichtige digitale Dienste geben wird.
M. meint
Wenn nicht, dann eben nicht.
Ich zahle keine 500 Euro für einen Bremsflüssigkeitswechsel, ich kann da komplett entspannt sein.
;-)
South meint
Na, das „könnte“ ist ja schon eine Weile her… 15 Jahre… und ich interessiere mich einen feuchten Kehricht, ob damit ein Autohersteller Geld verdienen kann…
Um die gleiche Zeit war die Einstellung Mode, der Kumpel der in der Bank arbeitet, der ganz gleiche Satz, was denn nicht für ein Schatz in den Bankdaten liegen würden, wo sie damit reich werden würde. Nix wars. Das Ergebnis aber das gleiche…. es gibt eine Grenze in das Private….
Tim Leiser meint
Das denke ich auch. Und das wird durch alle Marken so laufen.
M. meint
Ich denke, dass gerade alle anderen Marken / Hersteller dankbar sind, dass ihnen das nicht als erste eingefallen ist. Jetzt können sie sich zurücklehnen und schauen, wie es läuft.
Wenn’s gut läuft, bauen sie es nach.
Wenn’s schlecht läuft, hatten sie das nie vor.
Außer Polestar, Renault & Co. Die haben Google, die entscheiden das vielleicht gar nicht alleine, was sich in ihren Autos abspielt.
Future meint
Die Autoindustrie wird das Geschäft nicht Google überlassen. Da bin ich mir sicher. Aber sie wird sich das Geschäftsmodell von Google abgucken, um das Geld selber zu verdienen.
M. meint
Einige haben das ja getan. Das ist Fakt.
Andere machen das nicht. Das stimmt auch.
Was die sich trauen, mit den Daten zu machen, und was nicht – DAS wird man noch im Einzelfall sehen.
Aber „das“ zu tun, wird nicht bei allen Kunden gut ankommen. Dazu braucht man nicht weiter zu schauen als in diesen Thread.
Future meint
Na ja, viele Menschen auf der Welt wollen ja auf die digitalen Angebote von Google nicht verzichten. Deswegen ist Google so hoch bewertet und man freut sich, rechtzeitig gekauft zu haben.
Beim Auto werden sich die meisten Menschen auch dran gewöhnen. Es muss halt Geld verdient werden.
South meint
Ich glaube, da macht man es sich zu einfach, denn Google und Autos sind einfach Grundverschieden. Wenn man mal in einem autonomen Taxi mitfährt, yoa, da wird man sich für einen besseren Tarif berieseln lassen, vielleicht auch mal Favoriten im Navi, aber in einem privat gekauften Auto ist das eine andere Hausnummer. Auch zuhause würde ich mir nicht für Geld von meinem Toaster berieseln lassen. Da ist m.E. eine Grenze.
Und, im Vergleich zu den hohen Investitionskosten eines Auto ist der Anteil, den man mit Werbung abdecken kann, verschwindend gering.
Tt07 meint
Klamme Kassen bei VW, da ist man auf neue Einnahmequellen angewiesen…und ist sich dabei für nichts zu schade.
Peter meint
Ich erwarte ein kommunikatives Desaster. Sie bekommen es bislang nicht hin, dass der Endkunde Major-Updates OTA erhält, sie bekommen es bislang auch nicht hin, dass der Endkunde eine Routenplanung mit Ladeanbieterfilter bekommt, aber Werbung, die bekommen sie hin. Ziemlich viel Wasser auf die Mühlen der Kritiker.
M. meint
Komplett indiskutabel.
Damit braucht ihr gar nicht anfangen.
Mir ist auch klar, dass Daten gesammelt werden, dass dem kaum Einhalt zu bieten ist, aber hier ist klar, dass sie zur Kommerzialisierung genutzt werden.
Anstatt solchen Unsinn zu treiben, solltet ihr lieber den Rest der Software auf die Reihe bekommen. Das hier könnt ihr gleich wieder löschen.
Wenn ich Tipps brauche, was ich am Zielort machen soll, schaue ich in die POI. Dann suche ICH raus, was ich will. Kaffee ist dann aber nicht dabei.
paule meint
Die Not muss wirklich groß sein.
TomTom meint
Wie lang wird es dauern bis es von Haus aus aktiviert ist und man für die Deaktivierung durch hunderte Menüs klicken oder ein Bittschreiben nach Wolfsburg senden muss das man künftig von Werbung verschont wird?
Entertainment während der Fahrt ist verboten – Werbung darf aber.
Verstehe wer will…
Steffen meint
Ich hab nen Screenshot bei Facebook gesehen. Da war im Popup-Fenster zu den Details einer Ladestation von/bei Kaufland ein kurzer Werbeslogan von Kaufland (nicht mal ein Satz) in einer zusätzlichen Zeile drin. Falls das Popup nicht von alleine aufging, ist es kaum der Rede wert.
M. meint
Naja. Wie woanders schon ähnlich geschrieben wurde:
Erst muss man zustimmen und das Häkchen setzen,
dann muss man das Häkchen bei jedem Update erneut setzen (was man ja erst merkt, wenn die Werbung schon da ist),
dann wandert das Häkchen von Menü zu Menü,
dann aktiviert sich das bei jedem Fahrzeugstart…
…und irgendwann wird das Häkchen mal „vergessen“ und geht erst nach Kontakt mit dem Support wieder weg. Nach 2 Stunden Warteschleife, 10 Minuten Diskussion und 2 Wochen Wartezeit bis zur Deaktivierung.
Und nochmal 2 Wochen später dann von vorne.
Das kann mitmachen wer will. Ist aber nicht mein Problem.
Bis zum offiziellen Schlussstrich kommt VW samt allen Submarken auf die NoGo-Liste.
Und da bleibt es.
Kann ja jeder machen wie er will.
M. meint
Falls sich jemand an „dem Häkchen“ stört:
gemeint ist die Checkbox, in der man das Häkchen zu entfernen hat.
Steffen meint
Oder Gesetzgeber, Verbraucherschutz oder sonstige Abmahnvereine schreiten frühzeitig ein und VW hält sich einfach an das nicht gesetzte Kreuz in der Checkbox. Man will ja auch nicht als total unseriös dastehen, wenn es dazu von solchen Akteuren dann entsprechende Berichterstattung hat.
Funktioniert ja bei den allermeisten Banken, Stromanbietern, Webshops etc. pp. auch, wo ich das Kreuz nicht gesetzt habe.
M. meint
Ich sag’s mal so: Ich sehe hier keine Werbung.
Und dafür muss ich gar kein Häkchen setzen.
Andere sehen welche. Hab ich gelesen. ;-)