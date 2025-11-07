VW ID.7 zeigt auf dem Display Werbung an

VW zeigt in seiner als Limousine und Kombi erhältlichen Elektroauto-Baureihe ID.7 Werbung auf dem Infotainment-Bildschirm an. Diese beschränkt sich aber wohl meist auf für Stromer-Fahrer relevante Angebote.

Zuvor hatten die Wolfsburger bei einigen ihrer Modelle bereits begonnen, gewisse „Points of Interest“ auf den Navigationskarten hervorzuheben. Nun kommt offenbar Werbung hinzu. Bisher werden laut Berichten vor allem Produkte beworben, die im direkten Zusammenhang mit der E-Mobilität stehen und für die Fahrer nützlich sein könnten.

Nutzer berichten etwa davon, dass die Ladesäulen der Supermarkt-Kette Kaufland empfohlen wurden. Es gibt aber auch Kaffee-Werbung, demnach tauchte die Meldung „Netto Marken-Discount in der Nähe — Dallmayr im Angebot“ bei einem VW-Fahrer auf dem Zentralbildschirm auf.

Damit ihnen die Werbung angezeigt wird, müssen die Kunden ausdrücklich zustimmen. Dafür werden sie gefragt, ob sie mit entsprechenden „Empfehlungen“ auf ihrem Display einverstanden sind. Das Einverständnis kann später widerrufen werden.