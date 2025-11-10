Neuer Toyota Hilux erstmals auch als Elektroauto, Wasserstoffantrieb folgt

Toyota hat die neue, neunte Generation seines beliebten Pick-up-Trucks Hilux vorgestellt. Die Baureihe gibt es künftig – je nach Region – mit Mildhybridantrieb, reiner Benzin- und Dieseltechnik sowie auch in einer vollelektrischen Version. Später soll darüber hinaus eine Wasserstoff-Ausführung verkauft werden. Preise werden noch nicht verraten.
Der erste nur mit Strom betriebene Hilux mache keine Abstriche bei der Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, versprechen die Japaner. „Er behält die grundlegende Stärke der charakteristischen Body-on-Frame-Konstruktion des Hilux bei und ist für Offroad-Leistung ausgelegt, einschließlich spezifischer Maßnahmen zum Schutz der Batterie vor Beschädigungen oder eindringendem Wasser. Bemerkenswert ist, dass die Wattiefe der des aktuellen Verbrenner-Modells entspricht.“
Der elektrische Hilux profitierte außerdem von einem „Multi-Terrain Select-System“, das die Fahrzeugleistung mithilfe von Brems- und Drehmomentsteuerung an unterschiedliche Geländebedingungen anpasst. Das entspreche dem Fahren im L4-Bereich eines konventionell angetriebenen Fahrzeugs.
Der Antriebsstrang verfügt über eine 59,2-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und vordere und hintere „eAxles“. Letztere sorgen für permanenten Allradantrieb, mit einem Drehmoment von 205 Nm vorne und 268,6 Nm hinten. Vorläufige Daten geben ungefähre Werte von 715 Kilogramm für die Nutzlast und 1.600 Kilogramm für die Anhängelast an. Die Reichweite nach WLTP-Norm soll circa 240 Kilometer betragen. „Toyota hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Ladefähigkeiten seiner Klasse zu erreichen, um die Standzeit der Fahrzeuge zu minimieren“, heißt es zum Aufladen der Batterie.
Toyota bestätigte zudem, den Hilux 2028 mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb auf den Markt zu bringen. Details dazu gibt es noch nicht. Aktuelle Prototypen sind äußerlich nicht vom serienmäßigen Hilux zu unterscheiden. Unter der Haube arbeitet der bereits in der Limousine Toyota Mirai erprobte Brennstoffzellenantrieb, der im Hilux eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern ermöglicht. Dank des geringen Gewichts von Wasserstoff wird im Vergleich zu anderen emissionsfreien Alternativen eine höhere Nutzlast und mehr Anhängelast erreicht.
Kommentare
Gernot meint
Das Teil interessiert ja hierzulande niemanden, aber Toyota verkauft weltweit über eine halbe Million Hilux pro Jahr – weit mehr, als z.B. VW weltweit an VW Golf absetzt. In Afrika, Südostasien, Südamerika, Arabien und Australien sind die Dinger nach wie vor sehr populär (Für die USA ist der Hilux zu klein, da verkauft Toyota den größeren Tacoma in Massen).
Dass es den Bestseller nun als Elektroauto gibt, ist eine kleine Revolution. Selbst produzierten PV-Strom gibt es in den genannten Regionen meist für 1-3 Cent/kWh und deswegen ist ein Elektro-Pickup geeignet, die Betriebskosten drastisch zu reduzieren. Die Batterie ist natürlich sehr klein und dürfte je nach Beladung und Gelände nur für 100-200 km reichen. Für viele geschäftsmäßigen Nutzungen dürfte das aber reichen. Es war wohl ein Kompromiss, weil eine größere und somit schwere Batterie zu sehr auf die verbleibende Zuladung und Geländefähigkeit geht. Die Wasserstoffvariante können sie stecken lassen. Wasserstoff ist – nicht nur bezogen auf Fahrzeuge – erst mal tot. Von den ganzen global einst angekündigten Projekten zur Herstellung von grünem Wasserstoff sind 98% auf Eis gelegt oder ganz abgesagt.
Jürgen W. meint
Toyota hat gerade den Festkörperakku angekündigt. Warum sollte irgendjemand vorher noch ein BEV von Toyota kaufen?????
Gernot meint
Es könnte mehrere Gründe geben.
1. Toyota hat seit Jahren Festkörperbatterien angekündigt und nicht geliefert. Um 2010 hat Toyota auch angekündigt, dass sie bis zu 2020 zur Tokio-Olympiade die Serienproduktion von Fahrzeugen mit Festkörperbatterien aufgenommen haben werden.
2. Wir hören seit fast 20 Jahren Superlative als Ankündigungen zu Festkörperbatterien. Gravimetrischen Energiedichten von 600-900 Wh/kg wurden uns versprochen. Was Quantumscape, Gotion und Co. jetzt bauen wollen, liegt meist nur bei um die 350 Wh/kg. Ca. 20% mehr als Batterien mit flüssigem Elektrolyt. Das verändert nicht viel.
3. Daneben werden Festkörperbatterien auf absehbare Zeit wahrscheinlich deutlich teurer sein und es gibt nach wie vor große Fragezeichen zur Zyklenfestigkeit (Dendriten und andere Probleme). Auch dazu gibt es zwar dauernd großspurige Ankündigungen, aber darauf kann man nichts geben. Die Festkörperbatterie mit großer Energiedichte, großer Zyklenfestigkeit und großer C-Rate kann immer noch niemand bauen. Es gibt imme rnur großspurige Ankündigungen – meist wenn ein startup wieder Geld einsammeln will.
Micha meint
Die Kernfusion wird auch schon seit Jahrzehnten ständig angekündigt.