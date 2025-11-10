Neuer Toyota Hilux erstmals auch als Elektroauto, Wasserstoffantrieb folgt

Toyota hat die neue, neunte Generation seines beliebten Pick-up-Trucks Hilux vorgestellt. Die Baureihe gibt es künftig – je nach Region – mit Mildhybridantrieb, reiner Benzin- und Dieseltechnik sowie auch in einer vollelektrischen Version. Später soll darüber hinaus eine Wasserstoff-Ausführung verkauft werden. Preise werden noch nicht verraten.

Der erste nur mit Strom betriebene Hilux mache keine Abstriche bei der Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, versprechen die Japaner. „Er behält die grundlegende Stärke der charakteristischen Body-on-Frame-Konstruktion des Hilux bei und ist für Offroad-Leistung ausgelegt, einschließlich spezifischer Maßnahmen zum Schutz der Batterie vor Beschädigungen oder eindringendem Wasser. Bemerkenswert ist, dass die Wattiefe der des aktuellen Verbrenner-Modells entspricht.“

Der elektrische Hilux profitierte außerdem von einem „Multi-Terrain Select-System“, das die Fahrzeugleistung mithilfe von Brems- und Drehmomentsteuerung an unterschiedliche Geländebedingungen anpasst. Das entspreche dem Fahren im L4-Bereich eines konventionell angetriebenen Fahrzeugs.

Der Antriebsstrang verfügt über eine 59,2-kWh-Lithium-Ionen-Batterie und vordere und hintere „eAxles“. Letztere sorgen für permanenten Allradantrieb, mit einem Drehmoment von 205 Nm vorne und 268,6 Nm hinten. Vorläufige Daten geben ungefähre Werte von 715 Kilogramm für die Nutzlast und 1.600 Kilogramm für die Anhängelast an. Die Reichweite nach WLTP-Norm soll circa 240 Kilometer betragen. „Toyota hat sich zum Ziel gesetzt, die besten Ladefähigkeiten seiner Klasse zu erreichen, um die Standzeit der Fahrzeuge zu minimieren“, heißt es zum Aufladen der Batterie.

Toyota bestätigte zudem, den Hilux 2028 mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektroantrieb auf den Markt zu bringen. Details dazu gibt es noch nicht. Aktuelle Prototypen sind äußerlich nicht vom serienmäßigen Hilux zu unterscheiden. Unter der Haube arbeitet der bereits in der Limousine Toyota Mirai erprobte Brennstoffzellenantrieb, der im Hilux eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern ermöglicht. Dank des geringen Gewichts von Wasserstoff wird im Vergleich zu anderen emissionsfreien Alternativen eine höhere Nutzlast und mehr Anhängelast erreicht.