Öffentliche Stromtankstellen: Trotz häufiger Ladefehler hohe Zufriedenheit

Neun von zehn Elektroauto-Fahrern erleben regelmäßig Ladefehler, 30 Prozent davon häufig. Dennoch sind 85 Prozent mit der öffentlichen Ladeinfrastruktur zufrieden. Das zeigt die neue „Public Charging Study 2025“ von UScale. Ein zentraler Grund für die positive Gesamtbewertung ist die Unterstützung durch Hotlines: In drei von vier Fällen kann der Kundendienst Probleme direkt lösen.

Die Ursachen für Ladeprobleme sind laut der Auswertung vielfältig: defekte Ladesäulen, Schwierigkeiten bei Authentifizierung oder Bezahlung, abgebrochene Ladevorgänge oder Probleme beim Beenden und Entfernen des Steckers. Nicht jedes Problem wird als gravierend empfunden, an kleinere Schwierigkeiten haben sich viele E-Auto-Fahrer gewöhnt. Besonders störend empfinden die Befragten aber Ladeabbrüche – vor allem, wenn sie weder über die Lade- noch über die Fahrzeug-App kommuniziert werden.

Positiv hervorzuheben ist der Kundensupport: Jede dritte befragte Person hat bei einem Ladeproblem die Hotline kontaktiert – mit großem Erfolg: In 75 Prozent der Fälle konnte das Anliegen gelöst werden, in 55 Prozent sogar besser als erwartet.

Wer für technische Schwierigkeiten verantwortlich ist, können die Nutzer selbst kaum beurteilen. Entsprechend bleiben es Einschätzungen: In erster Linie sehen die Befragten die Betreiber der Ladepunkte (CPOs) in der Pflicht, gefolgt von Ladesäulenherstellern und Serviceanbietern (je etwa ein Drittel) sowie Autoherstellern und Zahlungsdienstleistern (je rund ein Viertel).

Trotz dieser Herausforderungen bewerten 85 Prozent der E-Auto-Fahrer die öffentliche Ladeinfrastruktur als zufriedenstellend oder besser als erwartet.

„Mit neuen Kundensegmenten steigen die Erwartungen an die Ladequalität. Alle Akteure im Lade-Ökosystem müssen daher gezielter in die Fehlervermeidung investieren. Da viele Probleme im Zusammenspiel der technischen Komponenten entstehen, kann das nur mit deutlich engerer Zusammenarbeit gelingen“, so UScale-Chef Axel Sprenger.