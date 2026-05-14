Shell senkt Schnellladepreise zu Himmelfahrt auf 0,39 Euro/kWh

Shell reduziert über das verlängerte Himmelfahrts-Wochenende bundesweit die Preise für das Schnellladen von Elektroautos. Vom Mittwoch, 13. Mai, bis einschließlich Sonntag, 17. Mai, kostet das Stromzapfen mit der Shell-Recharge-Ladekarte oder Shell-App an allen eigenen ShellRecharge-Schnell- und Ultraschnellladesäulen täglich zwischen 09:00 und 17:00 Uhr für Privatkunden 0,39 Euro pro Kilowattstunde (kWh). Kunden mit dem „Shell Recharge e‑Deal“ zahlen 0,29 Euro pro kWh.

Shell rechnet zum verlängerten Wochenende mit erhöhter Reisetätigkeit, von Familienbesuchen bis zum Start in die Urlaubssaison. Mit der zeitlich begrenzten Preisaktion wolle man planbares und gleichzeitig kostengünstiges Laden ermöglichen, erklärt das Unternehmen.

Die Konditionen im Überblick:

0,39 Euro/kWh für ultraschnelles Laden

0,29 Euro/kWh mit Shell Recharge e‑Deal (kostenpflichtiges Abo)

Zeitraum: Mittwoch, 13. Mai – einschließlich Sonntag, 17. Mai 2026

Täglich von 09:00 bis einschließlich 17:00 Uhr

Bundesweit an allen eigenen Shell-Recharge-Schnellladesäulen

Nutzung via Shell-App oder -Ladekarte

Ggfs. Transaktions- und/oder Blockiergebühr

„Gerade auf Reisen zählt Verlässlichkeit“, sagt Florian Glattes, General Manager Shell Mobility DACH. „Klare Preise, schnelle Ladezeiten und ein attraktives Angebot – das ist unser Anspruch. Und dazu gehört auch, Marktvorteile schnell weiterzugeben.“

Der Ausbau eines flächendeckenden Schnellladenetzes sei ein zentraler Bestandteil der Strategie, betont der Ölmulti. In Deutschland betreibt Shell eigenen Angaben zufolge derzeit rund 2200 Schnellladepunkte unter der Marke Shell Recharge . Hier lassen sich Elektroautos je nach Modell innerhalb von 20 bis 30 Minuten ausreichend für die Weiterfahrt laden.