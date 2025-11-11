Wirelane stattet Sana-Kliniken mit Elektroauto-Ladeinfrastruktur aus

Die Sana Kliniken AG und die Wirelane GmbH haben eine Partnerschaft bekannt gegeben. Gemeinsam wollen sie die Einrichtung von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge auf den Parkflächen der Sana-Kliniken in Deutschland vorantreiben.

Der Rollout startet im November in Düsseldorf mit drei Ladesäulen, eine am Standort Benrath, zwei in Gerresheim. Geplant ist in diesem Jahr der Aufbau von Ladestationen an fünf weiteren Sana-Häusern. Sukzessiv sollen weitere Einrichtungen des Gesundheitsdienstleisters mit der Infrastruktur ausgestattet werden. Ziel ist, bis Ende 2026 flächendeckend an rund 30 Klinikstandorten Elektroauto-Ladestationen einzurichten.

„Als Gesundheitsdienstleister tragen wir Verantwortung über die medizinische Versorgung hinaus. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, erklärt Dirk Beck, Senior Projektmanager Betriebstechnik der Sana Kliniken AG. „Mit der Implementierung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge schaffen wir einen konkreten Mehrwert für unsere Mitarbeitenden, Patienten und Besucher – und leisten gleichzeitig einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.“

An einigen Krankenhäusern der Sana stehen bereits vereinzelt Ladepunkte zur Verfügung. Durch die Partnerschaft mit Wirelane wird nun eine einheitliche Lösung umgesetzt. Sana arbeitet in den jeweiligen Regionen mit den lokal ansässigen Stadtwerken zusammen.

Wirelane mit Sitz in München ist eigenen Angaben nach einer der führenden Anbieter von Ladeinfrastruktur in Deutschland. Angaben zur Technik der für Sana Kliniken installierten Ladestationen gibt es bislang nicht.