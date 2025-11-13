Citroën-Deutschlandchef Thomas Goldboom: „Ich bin ein Elektrogläubiger“

Citroën-Deutschlandchef Thomas Goldboom präsentiert sich im Gespräch mit dem Portal Edison als Elektroauto-Fan. Er erklärt die Stromer-Strategie der Franzosen, die den Fokus zunehmend auf erschwingliche Modelle legt.
„Wir haben das große Glück, mit dem ë-C3 (Artikelbild) und dem ë-C3 Aircross zwei nagelneue Modelle zu haben, die extrem gut ankommen“, so Goldboom. 2024 sei bereits jedes vierte bis fünfte verkaufte Auto vollelektrisch gewesen. 2026 solle jeder dritte Kunde elektrisch fahren.
Das Problem bei der Elektromobilität sei nicht die Technik, sondern der Preis. Wenn Elektro- und Verbrennerfahrzeuge zum gleichen Leasingtarif angeboten werden, dann funktioniere das. „Das war wirklich ein guter Move von uns“, freut sich der Deutschlandchef. Er sei „ein Elektrogläubiger, schon immer gewesen. Ich habe schon vor zehn Jahren Elektroautos verkauft“. Er glaube an den menschengemachten Klimawandel und daran, dass man eine Verantwortung für die nächste Generation hat.
Die E-Mobilität ist für den Manager eine logische Konsequenz. „Es gibt überhaupt keinen Grund mehr, warum 50 Prozent der Menschen morgen nicht elektrisch fahren sollten. Für die anderen 50 Prozent gibt es gute Gründe – etwa weil sie keine Wallbox haben oder lange Pendelstrecken. Aber das lässt sich in den nächsten zehn Jahren lösen.“
„Selbst viele Verbrenner fangen da erst an“
Mit dem neuen ë-C3 Urban möchte Citroën zeigen, dass elektrisches Fahren nicht teuer sein muss. „Das Auto kostet 19.990 Euro – und wenn der Händler ein bisschen mitgeht, vielleicht auch 19.000. Ich lade jeden herzlich ein, irgendwo ein anderes Auto für 20.000 Euro zu finden. Selbst viele Verbrenner fangen da erst an“, betont Goldboom.
Das Argument, Elektroautos seien unbezahlbar, habe man damit entkräftet. Auch der größere ë-C5 Aircross sei ein gutes Beispiel: „Er ist teurer als der Verbrenner, aber auch stärker, komfortabler und besser ausgestattet. Da darf das Elektroauto ruhig 100 Euro mehr kosten.“ Und wenn man zu Hause lade, seit das deutlich günstiger als einen Verbrenner mit Benzin zu betanken. Dass es auf der Autobahn an Schnellladern teurer sei, sei zu verkraften – dort zahle man auch für Benzin mehr.
Mit Blick auf politische Rahmenbedingungen fordert der Deutschland-Chef stabile Regeln: „Diese Verunsicherung – auch ob es neue Förderungen gibt oder nicht – hilft niemandem.“ Citroën werde sich an die Regeln der EU halten, aber nicht früher aufhören, Verbrenner zu verkaufen, als es die Politik verlangt. Die EU plant derzeit, dass ab 2035 nur noch ohne fossile Kraftstoffe betriebene Pkw neu zugelassen werden dürfen. Das bedeutet in der Praxis die Umstellung auf Elektro- und Wasserstoffautos.
Innerhalb der Stellantis-Gruppe ist Citroën Goldbloom zufolge klar positioniert: „Wir sind die komfortorientierte, mutige Marke. Komfortfederung, bequeme Sitze, eigenständiges Design – das gibt es nur bei Citroën.“ Der Anbieter sei „die Einstiegsmarke beim Preis, aber nicht bei der Qualität“. Im vierten Quartal wolle man dabei mehr Elektroautos zulassen als in den ersten neun Monaten zusammen. „Wir werden jetzt jeden Monat versuchen, um die 1000 Fahrzeuge oder mehr in die Auslieferung zu bringen. Das sieht sehr gut aus.“
Kommentare
F. K. Fast meint
> Das Problem bei der Elektromobilität sei nicht die Technik, sondern der Preis.
Das ist im Grunde richtig. Bei Stellantis sehe ich allerdings auch ein Problem bei der Technik (und bei Qualität und Kundenservice). Bei manchen Konzernmarken zu viel Fokus auf Design, zu wenig auf Qualität. Deshalb mache ich einen Bogen um Fahrzeuge dieses Konzerns.
Teamracer meint
Wir sind endgültig geheilt von dem Glauben, dass Citroën gute E-Autos mit funktionierender Software bauen kann.
Unser Citroën ë-C3 wartet nun seit vier Monaten auf ein Ersatzteil, weil Apple CarPlay nicht mehr funktioniert. Andere Werkstätten gehen lediglich von einem nötigen Software-Update des Displays aus – unsere Werkstatt weigert sich jedoch, dieses durchzuführen.
Die versprochene Klimasteuerung über die App funktioniert bis heute nicht.
Die einzige Funktion der Citroën-App, die beim ë-C3 tatsächlich läuft, ist die Akkustandsanzeige – allerdings nur manchmal. Diese „Leistung“ soll dann nach einem Jahr 9,99 € pro Monat kosten. Die aktuelle Kilometerzahl und der Fahrzeugstandort müssen übrigens manuell in der App eingetragen werden. 😂😂
Jeff Healey meint
Hallo Teamracer,
habe ich das richtig verstanden, Citroen lässt sich die Ladestand-Anzeige der Batterie nach einem Jahr per monatlicher Gebühr extra bezahlen?!?
Noch eine kurze Frage aus eigenem Interesse: Lässt sich beim e-C3 die „Befüllung“ des Akkus begrenzen?
(zum Beispiel auf 80%). Geht das über eine App oder gar nicht?
Steffen meint
Naja, andere Hersteller lassen sich die Ladestandanzeige in der App auch nach wenigen Jahren bezahlen. Bei VW muss man die Verbindungsdienste ab dem dritten Jahr jährlich kaufen, bei Skoda ab dem vierten Jahr. Man bezahlt nicht speziell für dieses Feature, aber die gesamte Kontaktaufnahme zum Auto funktioniert sonst halt nicht mehr.
Wie es bei anderen Herstellern aussieht weiß ich nicht.
South meint
Oh Mann. „Elektrogläubiger“. Noch vor wenigen Jahren konnten sich in der Öffentlichkeit stehenden Personen ordentlich ausdrücken, und man muss sich ja nicht immer einig sein, auch argumentativ hochwertig und sachlich hinterfragen. Heute werfen da irgendwelche dahergelaufenen B Mannschaften unreflektiert mit dumpfen Ausdrücken rum. Unprofessionell und peinlich.
Was soll denn das sein ein „Elektrogläubiger“? Man kann von einer Technik überzeugt sein oder eben auch nicht… offenbar kann Citroën auch beim Personal nur günstig…
TomTom meint
Darf der Mann seine Überzeugung nicht mit eigenen Worten darlegen?
Hier wird immer gleich die Keule geschwungen wenn mal einer es so sagt wie er es meint statt das Gesagte in nutzlosen Floskeln zu verstecken… 🙄
Matthias meint
Glauben heißt nicht wissen.
Gerry meint
…da hat einer halbwegs verstanden worum es geht 👍.
Schade dass sie den Citroen Zero vor ein paar Jahren auslaufen haben lassen. Das wäre heut, mit größerem Akku, ein tolles Modell für den Kleinstwagensektor.