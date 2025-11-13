Peugeot: Polygon Concept gibt Ausblick auf Design und Technologien der Marke

Peugeot präsentiert das „Polygon Concept“. Das Konzeptfahrzeug verkörpert laut den Franzosen die Zukunftsvision der Marke. Im Fokus stehen Design, Nachhaltigkeit, Agilität und Fahrspaß sowie Technologien und Funktionen im Innenraum.

Man erfinde das „Rad“ neu und führe eine völlig neue Lenksteuerung ein, erklärt der zum Stellantis-Konzern gehörende Hersteller. Das Lenkrad „Hypersquare“ sei – kombiniert mit der elektronischen Lenkung Steer-by-Wire – das Herzstück einer neuen Generation des i-Cockpit. Das Polygon Concept biete zudem ein neues Fahrerlebnis mit nahezu unendlichen Möglichkeiten zur Personalisierung und Individualisierung. Das Konzept stehe auch für eine verantwortungsbewusste Zukunft mit mehr recycelten Materialien, weniger Teilen, austauschbaren Komponenten und neuen effizienten Fertigungsmethoden.

Das Polygon Concept sei keine Wunschvorstellung, betonen die Franzosen. „Es ist ein dynamisches, kompaktes Konzeptfahrzeug (unter 4 Metern), das einen Ausblick auf die Peugeot Fahrzeuge von morgen gibt. Es ermöglicht Fahrerinnen und Fahrern bereits heute, dieses neue Fahrgefühl unter realen Bedingungen zu erleben.“ Das Polygon Concept sei „ein echtes dynamisches Versuchsfeld“, auf dem zahlreiche Innovationen getestet und präsentiert werden, die 2027 eingeführt werden – insbesondere die Hypersquare-Lenkung und die Steer-by-Wire-Technologie.

Das Hypersquare ist ein neuer ergonomischer Ansatz für Peugeots i-Cockpit. Es ist mit der elektronischen Lenkungstechnologie Steer-by-Wire gekoppelt – ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkung und Rädern, nur mit einer rein elektronischen Steuerung. Über die herkömmliche Servolenkung hinaus passt das System das Lenkverhältnis je nach Geschwindigkeit an. Bei niedrigen Geschwindigkeiten – beim Einparken oder Wenden – soll das Hypersquare schnelle und einfache Manöver ermöglichen, ohne dass die Hände bewegt oder mehrere Drehungen vorgenommen werden müssen. Das geschieht mit einer maximalen Drehung von 170° in jede Richtung – insgesamt knapp eine volle Drehung – im Vergleich zu drei vollen Drehungen mit einem herkömmlichen Lenkrad.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Bei höheren Geschwindigkeiten genüge bereits eine minimale Bewegung des Hypersquare, um die Fahrtrichtung präzise anzupassen, erklärt Peugeot. Die Kombination aus Hypersquare und Steer-by-Wire sorge für „außergewöhnliche Reaktionsschnelligkeit und Präzision bei hohen Geschwindigkeiten, unvergleichlichen Komfort bei Manövern und ein einzigartiges Gefühl von Hyperagilität“. Darüber hinaus filtere die Steer-by-Wire-Technologie unerwünschte Vibrationen heraus und liefere wichtige Rückmeldungen von der Straße.

Neues i-Cockpit

Die Neuinterpretation des i-Cockpit, die im Polygon Concept vorgestellt wird, sei technologisch fortschrittlicher denn je und stelle Innovation in den Dienst der Einfachheit und des Fahrvergnügens, so Peugeot. Die Form des Hypersquare-Lenkrads erfinde die Ergonomie des Cockpits neu: „Die wichtigsten Bedienelemente sind über vier runde Pods an jeder Ecke mit den Fingerspitzen erreichbar, sodass die Hände am Lenkrad bleiben können, ohne einen Finger zu heben.“

Beim Polygon Concept wird die Windschutzscheibe zum Bildschirm. Es gibt keine Anzeigen mehr auf dem Armaturenbrett, alle Informationen werden über ein Micro-LED-Panel hinter dem Hypersquare auf die Windschutzscheibe projiziert. „Diese Innovation bietet Fahrenden ein einzigartiges Erlebnis mit einer außergewöhnlichen Bildschirmgröße: 24 cm breit und 74 cm hoch – das entspricht einem 31-Zoll-Bildschirm“, heißt es. Der Fahrer kann die auf die Windschutzscheibe projizierten Informationen auch individuell anpassen.

Mit dem Hypersquare und der neuen Generation des i-Cockpit führt das Polygon Concept einen neuen Ansatz für den Innenraum ein. Die Architektur wurde neugestaltet, wodurch ein neu konzipiertes Armaturenbrett entstanden ist, das mehr Platz im Innenraum schafft. Der Platz für die vorderen Passagiere wird durch ein individuell anpassbares Armaturenbrett-Layout verbessert. Spezielle Halterungen für beispielsweise Mobiltelefone, Kopfhörer, Mützen, Rucksäcke und Skateboards stehen zur Verfügung.

Bei der Entwicklung des Polygon Concept wurde laut Peugeot darauf geachtet, den Einsatz von recycelten Materialien im gesamten Fahrzeug zu maximieren. Das Konzept enthalte zudem weniger Teile als ein herkömmliches Fahrzeug. Weniger Teile bedeuteten ein leichteres Auto, höhere Effizienz und eine einfachere Montage und Demontage am Ende seines Lebenszyklus. Viele Komponenten seien leicht austauschbar, sodass sich das Fahrzeug mit seinem Besitzer weiterentwickeln könne und zu einer längeren Nutzungsdauer anrege.