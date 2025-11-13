Mercedes-Benz GenH2: Zweite Phase der kundennahen Erprobung startet

Daimler Truck startet nach Abschluss der ersten kundennahen Erprobungen des Lkw Mercedes-Benz GenH2 die zweite Phase mit fünf weiteren Partnerunternehmen. Damit sollen die Brennstoffzellen-Lkw auf Basis von realen Kundenanforderungen für den Serieneinsatz vorbereitet werden.

Die Unternehmen Hornbach, Reber Logistik, Teva Deutschland mit der Marke ratiopharm, Rhenus und DHL Supply Chain werden nach und nach jeweils einen Mercedes-Benz GenH2 Truck auf ihren regulären Logistikrouten innerhalb Deutschlands in Betrieb nehmen. Ziel sei es dabei nicht nur branchenübergreifende Einsatzzwecke zu testen und zusätzliche Betriebsszenarien abzubilden, erklärt der Hersteller – vielmehr flössen sämtliche gewonnene Erkenntnisse direkt in die Weiterentwicklung des Fahrzeugs sowie in Vorbereitungsmaßnahmen für Vertrieb und Serviceprozesse ein.

Michael Scheib, Leiter Gesamtfahrzeugentwicklung Mercedes-Benz Trucks: „Die besten Fahrzeuge für unsere Kunden entwickeln wir gemeinsam mit unseren Partnern im kundennahen Einsatz: Deshalb testen jetzt die nächsten fünf Unternehmen unseren wasserstoffbetriebenen Mercedes-Benz GenH2 Truck im täglichen Betrieb. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Serienproduktion – und zum CO2-neutralen Transport mit Batterie und Wasserstoff.“

Spezifische Strecken unter realen Bedingungen

Alle fünf Brennstoffzellen-Lkw werden laut Daimler Truck bei den Partnern über ein Jahr hinweg auf unterschiedlichen Strecken unter realen Bedingungen in verschiedenen Logistikanwendungen eingesetzt – vom temperaturgeführten Pharmatransport bis hin zu Stückgutverkehren im internationalen Fernverkehr.

Katrin Hölter, CEO, DHL Supply Chain Germany & Alps: „Mit dem Brennstoffzellen-Lkw in Kombination mit unserem vollelektrischen Kühltrailer, bringen wir eine durch erneuerbare Energie betriebene, CO2-freie Transportlösung auf die Straße. Der Einsatz im Betrieb auf Strecken in Baden-Württemberg, Hessen und NRW zeigt: Zukunftsfähige, nachhaltige Logistik funktioniert schon heute, selbst für empfindliche Tiefkühl- und Frischeprodukte. Gemeinsam mit Daimler Truck setzen wir Maßstäbe für nachhaltigen Transport und unterstreichen unseren Anspruch, die Grüne Logistik erster Wahl zu sein.“

Andreas Back, Prokurist Hornbach Baumarkt AG, Wertstoff- & Abfallmanagement, Qualitätsmanagement & Umwelt et al.: „Bei Hornbach handeln wir aus Tradition innovativ, das gilt auch für die interne Kreislaufwirtschaft. Je nach Nutzungszweck testen wir seit Längerem unterschiedliche Antriebsarten im operativen Betrieb. Der Brennstoffzellen-Lkw von Daimler Truck ist ein weiterer Schritt. Er kommt im Rahmen unserer Wertstoffliner-Flotte im Fernverkehr zum Einsatz. Die Wertstoffliner sind seit gut 10 Jahren ein Erfolgsmodell. Mit ihnen leisten wir einen wichtigen Beitrag für einen geschlossenen Wertstoffkreislauf.“

Andreas Burkhardt, Geschäftsführer Teva Deutschland: „Als führendes Pharmaunternehmen mit einer bundesweiten Lieferverantwortung wollen wir nachhaltige Logistik aktiv mitgestalten. Im Rahmen der zweiten Erprobung des Mercedes-Benz GenH2 Trucks setzen wir das Fahrzeug im nationalen Fernverkehr ein, um im Praxisbetrieb eine weitere innovative Antriebstechnologie zur Dekarbonisierung unserer Nutzfahrzeugflotte zu testen. Dabei beliefern wir täglich Kliniken, Großhändler und Apotheken in ganz Deutschland und geben gleichzeitig wertvolles Feedback aus der Praxis an unseren Partner Daimler Truck.“

Mirko Kauffeldt, Geschäftsführer Reber Logistik: „Wir sind sehr gespannt auf die Alltagstauglichkeit des Fahrzeugs, zumal wir im direkten Vergleich bereits E-Lkw im Einsatz haben. Da wir den Truck vorerst nur in Duisburg und Wörth betanken können, setzen wir ihn gezielt in dieser Region ein. Für uns ist das ein wichtiger Schritt, um die CO2-neutrale Antriebstechnologie greifbar zu machen.“

Thomas Ippen, Standortleiter Rhenus Duisburg: „Der Einsatz des Mercedes-Benz GenH2 Truck ist für Rhenus ein wichtiger Schritt, um unsere Nachhaltigkeitsziele im Schwerlastverkehr weiter voranzubringen. Als international tätiger Logistikdienstleister wollen wir zeigen, dass Klimaschutz und leistungsfähige Transportlogistik zusammengehen. Der Standort Duisburg als zentrales Drehkreuz unseres Netzwerks bietet ideale Voraussetzungen, um die Wasserstofftechnologie im täglichen Betrieb zu erproben und Erfahrungen für den breiten Einsatz zu sammeln.“

Für den Fernverkehr mit Flüssigwasserstoff

Der von E-Motoren angetriebene GenH2 Truck bietet als Brennstoffzellen-Lkw mit einem Gesamtgewicht von rund 40 Tonnen und einer Zuladung von etwa 25 Tonnen laut Mercedes-Benz im schweren Gütertransport eine technische Ausstattung auf Höhe moderner Diesel-Fernverkehrsfahrzeuge. Das Brennstoffzellensystem liefert dazu dauerhaft bis zu 300 kW Leistung, ergänzt durch eine kleine Zusatzbatterie zur Unterstützung bei Lastspitzen und Energierückgewinnung beim Bremsen.

Als Energiequelle kommt flüssiger Wasserstoff zum Einsatz, der entscheidende Vorteile gegenüber gasförmigem Wasserstoff bieten soll. „Eine höhere Energiedichte ermöglicht mehr Reichweite pro Tankfüllung sowie reduzierte Transportaufwände – beides stärkt Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit des Betriebs“, so die Entwickler. Betankt werden die Fahrzeuge an dafür vorgesehenen Flüssigwasserstofftankstellen (sLH2) in Wörth am Rhein und im Raum Duisburg.

Im Rahmen der ersten praxisnahen Erprobung haben die fünf Brennstoffzellen-Lkw bereits insgesamt über 225.000 Kilometer zurückgelegt. Der durchschnittliche Wasserstoffverbrauch lag je nach Einsatz zwischen 5,6 Kilogramm und 8,0 Kilogramm auf 100 Kilometern, bei einem durchschnittlichen Gesamtzuggewicht zwischen 16 Tonnen und 34 Tonnen.

Nächster Schritt Kleinserie

Daimler Truck hat bereits parallel die Entwicklungsphase für die nächste Generation seiner Brennstoffzellen-Lkw gestartet. Im Rahmen der Kleinserienproduktion sollen insgesamt 100 Sattelzugmaschinen im Mercedes-Benz-Werk Wörth gebaut und ab Ende 2026 bei verschiedenen Kunden in den Praxisbetrieb gehen.

Bei der Dekarbonisierung des Transports setzt Daimler Truck auf eine Doppelstrategie mit batterie- und wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen. Der Ausbau von Wasserstofftankstellen verläuft jedoch deutlich langsamer als erwartet. „Infolgedessen werden Kunden in den nächsten Jahren nicht in der Lage sein, Wasserstoff-Lkw in größerer Anzahl einzusetzen“, so das Unternehmen. „Daher ist die großflächige Industrialisierung von Brennstoffzellen und die geplante Serienproduktion wasserstoffbetriebener Lkw mit Fokus auf Europa für die frühen 2030er Jahre geplant.“