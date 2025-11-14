Fiat 600 Elektro in zusätzlicher Modellversion „Sport“ verfügbar

Der Fiat 600 startet ins Modelljahr 2026 mit einer zusätzlichen Ausstattungsvariante und Aufwertungen in den Bereichen Technologie und Innenraumgestaltung. Bestellungen sind ab sofort möglich.

Der neue 600 Sport soll durch eine besonders dynamische Optik punkten. Zur Serienausstattung des Fünftürers zählen Leichtmetallfelgen im 18-Zoll-Format, getönte Fensterscheiben hinten, schwarze Karosseriedetails sowie spezifische Sport-Logos. Exklusiv steht zusätzlich die neue Karosseriefarbe Acid Green zur Wahl.

Das Interieur ist komplett in Schwarz gehalten. Sitze und Armaturentafel zeigen ein überarbeitetes Design. Serienmäßig an Bord sind unter anderem die Klimaautomatik, die elektrisch betätigte Heckklappe, die Rückfahrkamera, 360-Grad-Parksensoren sowie eine Audioanlage mit sechs Lautsprechern. Die elektronischen Fahrerassistenzsysteme ermöglichen automatisiertes Fahren auf Level 2. Optional ist ein Navigationssystem erhältlich.

Der mit einer 54-kWh-Batterie ausgerüstete 600 Elektro leistet 115 kW (156 PS) und bietet nach WLTP-Norm 409 Kilometer Reichweite. Los geht es mit der Ausstattung Sport bei 36.490 Euro – zum Vergleich: Die Grundversion kostet ab 31.490 Euro.

Weiterhin im Modellprogramm des 600 sind die bekannten Ausstattungsversionen Pop, Icon und La Prima. Zur Serienausstattung des 600 Pop gehört nun die Klimaautomatik. Die Sitze sind mit einem neu gestalteten Jacquard-Stoff in der Farbkombination Schwarz/Elfenbein bezogen und tragen das Monogramm Fiat. Optional ist das Ausstattungspaket Winter verfügbar, das zum Komplettpreis beheizbare Vordersitze, beheizbare Auflagefläche der Scheibenwischer, eine dritte Kopfstütze im Fond sowie Taschen an den Rückseiten der vorderen Sitze mitbringt.

Auch im 600 Icon sind jetzt die überarbeiteten Stoffsitzbezüge Teil der Serienausstattung. Der automatisch abblendende Innenspiegel soll im neuen Modelljahr Komfort und Sicherheit für die Person am Lenkrad erhöhen. Das optionale Paket Komfort bietet zusätzlich Parksensoren vorne und hinten, sechs Lautsprecher, Rückfahrkamera, Navigationssystem, um Verkehrszeichenerkennung ergänzte Fahrerassistenzsysteme sowie ein Pad zum kabellosen Laden von kompatiblen Smartphones.

Das Topmodell 600 La Prima kann im neuen Modelljahr mit einem optionalen Interieur aus Eco-Leder weiter aufgewertet werden. Die dunkelbraunen Sitzbezüge sind im Cannelloni-Stil gefertigt. Beide vorderen Sitze sind sechsfach verstellbar. Auf der Fahrerseite arbeitet die Verstellung elektrisch und ist mit einer Massagefunktion kombiniert.

Vervollständigt wird die Serienausstattung des Fiat 600 im neuen Modelljahr in allen Versionen durch die jetzt im Stil von Abarth gestalteten Rückleuchten.