Polestar macht 365 Millionen US-Dollar Verlust im Q3 2025

Der schwedisch-chinesische Elektroautobauer Polestar hat seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt. Das Unternehmen weist unter dem Strich einen Nettoverlust von 365 Millionen US-Dollar (313,9 Mio. Euro) aus, was etwas mehr als im Vorjahr (323 Mio. US-Dollar) ist. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um gut ein Drittel, aber auch die Ausgaben legten zu.

Der Umsatz im Q3 2025 betrug 748 Millionen US-Dollar (643,1 Mio. Euro/+36 % YoY). Zu dem Plus trug allen voran der gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 Prozent gesteigerte Absatz auf 14.192 Elektroautos bei. Außerdem nahm Polestar zwischen Juli und September 33 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Emissionszertifikaten ein – 2024 fiel das noch kaum ins Gewicht.

Dass der Nettoverlust um 13 Prozent größer ausfiel als im Vorjahr, ist laut Polestar unter anderem auf „externe Herausforderungen zurückzuführen, die die Rentabilität weiterhin beeinträchtigen“. Dazu gehören die US-Zölle und ein erhöhter Preisdruck bei E-Autos, aber auch höhere Vertriebs- und Produktionskosten des Unternehmens. Polestars Bruttomarge verschlechterte sich von -1,2 Prozent im Vorjahr auf -6,1 Prozent in Q3/2025.

„Wir machen Fortschritte bei unserer kommerziellen Transformation, erweitern unser Händlernetz und eröffnen Einzelhandelsstandorte in unseren 28 Märkten, was zu einem Umsatzwachstum von 49 Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 geführt hat“, so CEO Michael Lohscheller. „Da die Marktbedingungen weiterhin schwierig sind, ergreifen wir weiterhin Maßnahmen, um unsere Organisation und unsere Abläufe effizienter zu gestalten.“

In Deutschland hat Polestar zu Jahresbeginn seinen Vertrieb auf das sogenannte unechte Agenturmodell umgestellt, wodurch Partner aktiver in den Verkauf eingebunden werden. Im Zuge dessen erweitert das Unternehmen seine Marktpräsenz. Ziel ist, das Retail-Netzwerk bis Ende 2026 mehr als zu verdoppeln und zusätzliche Regionen neben den großen Metropolen Deutschlands zu erschließen.