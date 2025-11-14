Hyundai Tucson: Plug-in-Hybrid künftig potenter bei gleichem Preis

Nachdem bereits der Benziner und Vollhybrid des Hyundai Tucson überarbeitet wurden, folgen nun auch die Diesel- und Plug-in-Hybrid-Varianten. Damit präsentieren die Südkoreaner die komplette Baureihe mit aktualisierten Antrieben. Im Zuge der Modellüberarbeitung wird die sportliche N Line des Plug-in-Hybrid preislich angepasst und der Einstieg in die Ausstattungsvariante erschwinglicher mit nun 49.200 Euro.

„Nach dem Benziner & Hybrid steigt auch die Systemleistung des Plug-in-Hybrid deutlich – ohne dass der Preis steigt. Und die beliebte N Line-Variante bieten wir ab sofort auch mit dem Dieselmotor an, damit sich unsere Kunden unabhängig vom Antrieb für ein sportliches Design entscheiden können“, wirbt der Hersteller.

Mit 27 kW/36 PS mehr Leistung erreicht der Tucson Plug-in Hybrid nun 212 kW/288 PS. Die Höchstgeschwindigkeit legt um 20 km/h auf 206 km/h zu, die Beschleunigung verbessert sich auf 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h – bei unverändertem Preisniveau. Die Einstiegsvariante Select startet weiterhin bei 44.690 Euro. Der Benzinverbrauch nach WLTP-Norm wird angegeben mit 3,2-2,7 l/100 km, der Stromverbrauch mit 11,2-10,8 kWh/100 km und die CO₂-Emissionen mit 73-62 g/km. Rein elektrisch sind 70 Kilometer möglich.

Der Tucson als Plug-in-Hybrid ist weiterhin mit Front- oder Allradantrieb erhältlich und verfügt immer über ein 6-Gang-Automatikgetriebe. Mit dem neuen Modelljahr führt Hyundai auch bei der Plug-in-Hybrid-Variante eine zweistufige N-Line-Struktur ein, die bereits von der Benziner- und Hybrid-Variante bekannt ist. Auf die Einstiegsversion Select folgt die Ausstattungsvariante Trend. Anschließend teilt sich das Angebot in die komfortbetonte Linie Prime sowie die sportlich ausgerichtete N Line und die nahezu vollausgestattete N Line X.

Die N-Line-Versionen sollen den dynamischen Charakter des Bestsellers betonen – zum einen durch ein sportliches Außendesign mit speziellen Leichtmetallfelgen und schwarzen Außenspiegeln, zum anderen durch eine exklusive Stoff-Leder-Polsterung mit roten Ziernähten und roten Applikationen im Innenraum.

Komfort-Optionen wie elektrisch einstellbare und belüftete Sitze für Fahrer und Beifahrer, Fahrersitz mit Memory-Funktion, Sitzheizung für die äußeren Sitzplätze in der zweiten Sitzreihe sowie der digitale Fahrzeugschlüssel 2.0 (UWB) gehören zur Standardausstattung der N Line X.

Zudem hat Hyundai die intelligente Verkehrszeichenerkennung im Modelljahr 26 über alle Varianten des Tucson hinweg verfeinert. Nach Kundenrückmeldungen wurde der Warnton des Geschwindigkeitswarners überarbeitet: Statt vier Tönen ertönen nun drei dezentere Signale. Wer möchte, kann die akustische Warnung per langem Tastendruck am Lenkrad ausschalten, die visuelle Anzeige bleibt dabei unverändert aktiv.