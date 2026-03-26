Fastned steigert 2025 Umsatz, macht aber weiter Verlust

Der Schnellladeanbieter Fastned hat im zurückliegenden Jahr erstmals die Umsatzmarke von 100 Millionen Euro geknackt. Allerdings sind wegen der anhaltenden Investitionen in das Wachstum auch die Verluste deutlich gestiegen.

Der Umsatz pro Standort konnte 2025 um 25 Prozent auf 335.000 Euro gesteigert werden. Fastned nennt zudem einen Umsatz aus Ladevorgängen von 122,4 Millionen Euro. Davon entfallen 72,8 Millionen Euro auf den Heimatmarkt Niederlande, 16 Millionen Euro auf Belgien, 12,7 Millionen Euro auf Frankreich, 10 Millionen Euro auf Deutschland, 8 Millionen Euro auf Großbritannien und die restlichen 2,75 Millionen Euro auf andere europäische Länder.

Der Ladeumsatz lag damit 47 Prozent höher als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz betrug 83,8 Millionen Euro im Jahr 2024, 2025 gelang mit 139,2 Millionen Euro ein Plus von 66 Prozent. Das wurde auch erreicht durch „die Baueinnahmen aus Konzessionsverträgen mit den deutschen Autobahnbehörden“. Hierbei geht es laut dem Portal Electrive um die Standorte, die Fastned fürs Deutschlandnetz baut – und dabei übernehme der Bund einen großen Teil der Baukosten, um eine Grundversorgung mit Schnellladeinfrastruktur sicherzustellen.

„Es handelt sich dabei somit um einen durchlaufenden Posten, der direkt in die Baukosten der Deutschlandnetz-Ladeparks fließt“, so Electrive. Fastned hatte bei der Ausschreibung zwei Regionallose mit insgesamt 92 Standorten gewonnen sowie den Zuschlag für Ladeparks an 34 unbewirtschafteten Autobahnrastplätzen erhalten. In die meisten anderen neuen Ladeparks – deren Anzahl wuchs von 346 auf 406 Standorte in neun europäischen Ländern – müsse Fastned selbst investieren.

Die Investitionskosten pro neuem Standort lagen laut einer Investorenpräsentation aus dem Januar zuletzt bei durchschnittlich 892.000 Euro. Das umfasst unter anderem die Ladestationen selbst, Trafostationen, Netzanschlüsse und die markentypischen gelben Überdachungen.

Unter dem Strich ergab sich im letzten Jahr für Fastned ein Verlust von 30,2 Millionen Euro – das waren knapp 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Immerhin verringerte sich die Dynamik beim Verlust: Zwischen 2023 und 2024 hatte es noch einen Zuwachs von 18,9 auf 27 Millionen Euro gegeben.