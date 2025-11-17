Audi soll Range-Extender-SUV planen, aber wohl nur für den US-Markt

Wegen der schwächer als erwartet ausfallenden Nachfrage nach Elektroautos erleben teilelektrische Antriebssysteme einen Aufwind. Neben Mild-, Voll- und Plug-in-Hybriden könnten sich nun auch sogenannte Range-Extender-Antriebe in der Breite durchsetzen. Audi soll erstmals diese Technologie einsetzen wollen, aber wohl nur in Fahrzeugen für den Markt der USA.

Range-Extender-Elektrofahrzeuge haben einen kompakten Verbrennungsmotor an Bord, der keine direkte Verbindung zu den Rädern hat. Das Aggregat dient exklusiv als Stromgenerator für die Elektromotoren, wenn die Fahrbatterie nicht mehr genügend Energie hat. Dadurch sind deutlich größere Reichweiten und mehr Autonomie als bei reinen Batterieautos möglich. Das Fahrgefühl entspricht dabei dem von E-Autos, allerdings entstehen mit Range-Extender-Technik wieder lokale CO2-Emissionen.

Der Volkswagen-Konzern legt in den USA die Marke Scout mit einem SUV und einem Pick-up-Truck wieder auf. Beide werden rein elektrisch sowie mit Range-Extender-Antrieb angeboten. Letzteres ist bei den Vorbestellern laut Berichten mit Abstand die beliebteste Antriebsart. Nun möchte offenbar auch die Volkswagen-Tochter Audi ein solches Set-up bieten.

Audi plant offenbar ein neues SUV-Modell exklusiv für die USA. Bislang fertigt die Ingolstädter Premiummarke nicht in dem Land, sondern importiert die Autos aus Mexiko und Europa. Das neue Modell soll dem Bericht zufolge exklusiv in den USA für die USA hergestellt werden, und zwar im künftigen Scout-Werk in South Carolina.

Die Automobilwoche berichtet, dass kürzlich ein Scout-Manager einem Insider gesagt habe: „Sollte eine andere Konzernmarke bei Scout fertigen wollen, würde sie unsere Plattform nutzen.“ Audi würde demnach bei Scout ein neues SUV als Stromer mit Range-Extender entwickeln. Die Scout-Modelle werden auf einer robusten Body-on-Frame-Plattform gebaut, die speziell auf US-Kunden zugeschnitten ist. Somit könnte Audi kostengünstig Autos für den amerikanischen Geschmack produzieren.