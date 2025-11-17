Ford-CEO „schockiert“ über Elektroauto-Technik von Tesla und China-Unternehmen

Ford-Chef Jim Farley gibt offen zu, dass US-Konkurrent Tesla sowie insbesondere auch ins Ausland drängende chinesische Hersteller bei Elektroautos technologisch weit fortgeschritten sind. In einem Podcast sagte er laut dem Portal Business Insider: „Ich war sehr beeindruckt, als wir das erste Tesla Model 3 auseinandergenommen und begonnen haben, die chinesischen Fahrzeuge zu zerlegen.“ Was man gefunden habe, sei „schockierend“ gewesen.
Das elektrische Ford-SUV Mustang Mach-E habe etwa 1,6 Kilometer mehr elektrische Verkabelung als der Tesla. Das mache das Fahrzeug schwerer und eine viel größere, teurere Batterie erforderlich, erklärte Farley. Der CEO, der Ford seit 2020 leitet, sagte, die Demontagen der Konkurrenzmodelle hätten ihn davon überzeugt, dass sich das Unternehmen ändern müsse, um mit seinen neuen Wettbewerbern mithalten zu können.
2022 gliederte Farley den E-Auto-Bereich von Ford in eine Sparte namens Model E aus. Die neue Einheit verlor im letzten Jahr mehr als fünf Milliarden US-Dollar und wird wohl auch 2025 einen ähnlich hohen Verlust verzeichnen. Er bereue diesen Schritt nicht, so Farley in dem Podcast. „Ich wusste, dass es geschäftlich brutal werden würde.“ Sein Ethos laute: „Nimm die schwierigsten Probleme so schnell wie möglich in Angriff und tue dies manchmal öffentlich, denn so löst du sie schneller.“
Farley warnt vor Überlegenheit Chinas
Der Konzernchef hat regelmäßig davor gewarnt, dass Chinas Elektroautobauer eine existenzielle Bedrohung für Ford und andere westliche Hersteller darstellten. Im Juni bezeichnete er China-Stromer als „weit überlegen“ gegenüber ihren westlichen Pendants. Im letzten Monat sagte Farley laut Business Insider, dass chinesische Marken wie BYD die globale E-Auto-Landschaft „vollständig dominieren“. Besonders angetan hat es ihm das Erstlingswerk des bisher vor allem für Smartphones bekannten Technologiekonzerns Xiaomi.
„Elektroautos erleben in China einen Boom“, sagte Farley in dem aktuellen Podcast. „Wir können uns nicht von Elektrofahrzeugen abwenden, nicht nur in den USA, wenn wir ein globales Unternehmen sein wollen, werde ich das nicht einfach den Chinesen überlassen.“ Der Ford-Boss merkte an, dass der Stromer-Markt in den USA ganz anders als gedacht sei. Die Kunden seien mehr an erschwinglichen Elektroautos interessiert als an teureren Modellen für 70.000 bis 80.000 US-Dollar vor Steuern (60.000-70.000 Euro).
Farley hat die Strategie von Ford angepasst, die bisher auf größere E-Autos wie das SUV Mustang Mach-E oder den Pick-up F-150 Lightning gesetzt hat. Künftig stehen kompaktere, erschwinglichere Modelle im Fokus. Dafür hat der Traditionskonzern eine neue Plattform und eine neue Produktionslinie entwickelt. Als erstes Modell soll damit bis 2027 ein mittelgroßer Pick-up für um die 30.000 US-Dollar vor Steuern (ca. 25.800 Euro) eingeführt werden.
TomTom meint
Also wenn Ford Pleite ist kann der ohne Probleme als Comedian arbeiten gehen.
Anders kann man die Aussage über die Überraschung das die Leute an erschwinglichen statt teuren Modellen interessiert sind nicht beurteilen.
Was haben die denn erwartet?
Ein Ford zum Preis eines Mercedes und die Leute rennen ihnen die Bude ein?
Der Planet wo der lebt ist anscheinend ganz weit weg… 🙈
Holger meint
Wer jetzt erst anfängt sich Teslafahrzeuge im Detail anzuschauen und in Europa auf VW-MEB setzt ist eindeutig eine Schnarchnase. Die Chinesen haben das vor Jahren schon gemacht und sogar BMW war schneller.
Jörg2 meint
Holger, dass die das erst jetzt machen würden, gibt der Artikeltext nicht her.
Holger meint
Naja, wenn das bereits länger her sein sollte, wieso gibt es dann nichts vergleichbares von Ford und man muß sogar mit VW kooperieren?
hu.ms meint
Weil Ford den europa-absatz von BEV vor jahren bei der entscheidung so gering eingeschätzt hat, dass sie lieber bei VW zukaufen.
Es geht aber in dem artikel um Ford weltweit und den mit abstand grössten markt USA. Europa ist da nur beigabe.
Jörg2 meint
Holger
Mir ging es um Deine Aussage: „Wer jetzt erst anfängt sich Teslafahrzeuge im Detail anzuschauen“.
Diese Aussage halte ich für aus dem Artikeltext nicht herauslesbar.
Dort wird irgendwas aus irgendeiner Vergangenheit verhandelt, wenn da steht: „… als wir das erste Tesla Model 3 auseinandergenommen und begonnen haben …“.
Konntest Du Dir das nocheinmal ansehen? Bist Du auch meiner Meinung, dass Dein Argumentatioskonstrukt auf Deiner Fehldeutung des Textes (Zeitform) beruht?
Andi EE meint
Weil es extrem schwierig umzusetzen ist, ausschließlich jede Komponente muss neu konstruiert werden, das ist auch etwas was Musk immer wieder gesagt hat. Es gab keine Zulieferer die die geforderten Dinge hätten umsetzen könnten, sie mussten alles selber machen. Dann quasi die Blaupause dem Zulieferer in die Hand drücken, so machen, sonst hätte das ewig gedauert, bis da jeder was Taugliches geliefert hätte.
Für euch ist Musk natürlich ein Schwätzer und Blender. Aber ja, wir wissen ja Hochmut kommt vor dem Fall. Jetzt kauft man im Fall von VW bei Rivian ein, weil man weder den Aufgabenumfang kapiert, noch das Know-how, noch die Zeit hatte. Wie wenn der PC-Bauer dem Chiphersteller Nvidia erklärt, wie man die GPU zu designen und die Software zu schreiben hat. Ein komplett Ahnungsloser behauptet nicht nur er hätte Ahnung, nein er ergibt auch noch Milliarden aus, um das in der Realität immer wieder zu bestätigen, dass er nichts von versteht.
Diese Autobauer überschätzen ihre Fähigkeiten derart maßlos, dass das kaum mehr mit Worte zu fassen ist. Und die Autofans dieser Marken sind noch dümmer, die meinen dass die Firmen die Kompetenz hätten, diese Dinge selbständig zu lösen.
Jensen meint
@ Ecomento: Die Überschrift schickt den Leser in eine andere Richtung, als es der Artikel macht. Herr Farley ist eben nicht schockiert über die Technik in den Teslas oder bei den chinesischen Wettbewerben, wie die Überschrift es vermuten lässt, sondern klar über die erklärte eigene (technische) Rückständikeit seines Unternehmens im Vergleich zum Wettbewerb.
Jörg2 meint
Ich finde die Herangehensweise von Ford, die E-Sparte auszulagern, sehr richtig.
Solche „Nebenstrukturen“ machen das Controlling leichter. Es gibt bessere Möglichkeiten die personellen Kräfte zu bündeln und Bremser in der alten Struktur außen vor zu lassen.
Das bisherige wirtschaftliche Ergebnis ist eindeutig. Die Sparte ist unter Wasser (sicher auch durch Abschreibungen auf hohe Anfangsinvestitionen). Für mich ist das ein Gradmesser, wie schwer sich ehemalige Verbrennerhersteller tun, in diesen neuen Markt zu kommen (technologisch und verkäuferisch). Durch das Bsp Ford unterstelle ich den anderen Verbrennerherstellern, ihne geht es mit der E-Sparte ähnlich.
Ich fände es schön, wenn wir von mehr Verbrennerherstellern solch abgegrenzte BEV-Ergebniszahlen in der Öffentlichkeit hätten.
Mäx meint
Dabei darf man aber Stückzahlen nicht vergessen.
Ford lieferte im Quartal zuletzt 50k Fahrzeuge weltweit aus!
Zwei Modelle (Capri + Explorer) kommen aus Deutschland, zwei Modelle (Puma und Courier) aus Rumänien, Mach-E und F150 aus zwei Standorten in den USA.
Also insgesamt recht teure Produktion ohne große Skaleneffekte, weil nicht mal überall identische Motoren eingesetzt werden.
Das dürfte bei z.B. VW anders sein, lieferte man doch immerhin die fünffache Menge (250k) aus. Da dürften Stückkosten definitiv geringer ausfallen, weil viele Teile geteilt werden.
Ob es für ein Plus reicht weiß man natürlich nicht, aber das kann man nicht einfach auf eine Stufe stellen.
BMW liefert zwar „nur“ 100k BEV aus, kann diese aber recht kostengünstig im selben Werk, auf der gleichen Linie produzieren wie alle anderen Fahrzeuge und benutzt auch viele Gleichteile.
Jetzt wo das Volumen höher geschraubt wird, kommen die reinen BEV Werke.
Am Ende haben wir nur zwei Datenpunkte aus der westlichen Welt:
Tesla mit 450-500k pro Quartal und Ford mit 50k pro Quartal.
Tesla machte bisher immer Plus, Ford bisher immer Minus.
Alles was dazwischen liegt, wird wohl irgendwo dazwischen liegen.
eBikerin meint
„Tesla machte bisher immer Plus, “
Das stimmt natürlich nicht. Tesla macht erst sein 2020 Gewinn, vorher haben die immer Verlust gemacht. Man kann also sagen, dass der Gewinn erst ab einer gewissen Auslieferungsmenge kommt.
Jörg2 meint
Natürlich braucht es eine bestimmte Auslieferungsstückzahl um aus den laufenden „Stückzahl mal Marge“ die laufenden Kosten zu überholen.
Im Anfangszeitraum kommt dann (und da sind dann alle unter Wasser) die (wie auch immer gestalteten) Abschreibungen auf die Investition und Anlaufkosten (Fabrikenbau, Erstentwicklung…) dazu.
Leider (ich wiederhole mich) können wir die Detaildaten nicht sehen/bewerten. Also z.B. ob in der Anlaufphase, bereinigt um die „Startkosten“, schon recht lange mit dem Produkt die laufenden Kosten eingeholt werden, oder halt nicht. Also, wo geht die Reise hin. Oder ob das Produkt, auch bei Stückzahlerhöhung, nie in die Gewinnzone kommen wird (und daher z.B. rationiert wird; s. eLUPO, von dem solches vermutet wurde).
Um auf FORD zurückzukommen: Eine faktenbasierte Situationseinschätzung führt wohl eher zu den richtigen Weichenstellungen als ein Rumlavieren um die Problemstellungen.
Jörg2 meint
Mäx
Ja, die fehlende Datenbasis (in der Öffentlichkeit) beklage ich auch. So bleibt der Auslegung, Pro oder Contra, Tür und Tor geöffnet.
Daher mein Wunsch: Ich fände es toll, wenn abgegrenzte Daten in der Öffentlichkeit wären. Wird aber wohl nicht kommen.
MichaelEV meint
Gute Zahlen zeigt man gerne, schlechte Zahlen versteckt man…
Z.B. bei VW dürfte Statement genug sein, dass man trotz Quersubventionierung im Rahmen der CO2-Flottenziele weit von der Zielerreichung entfernt ist.
Und bei BMW ist das bisherige Erfolgsrezept, dass man keine exklusiven Fixkosten für die BEV-Produktion hat, sondern die (freien) Kapazitäten bestehender Verbrenner-Produktionslinien nutzt. Mit der korrekten Verrechnung von Fixkostenanteilen in einer BEV-Sparte sähe das Ergebnis auch nicht gut aus. Und natürlich würde in der BEV-Sparte ein riesiger Posten namens „regulatory credits“ stehen…
Also klar irgendwo dazwischen, aber trotzdem kein gutes Ergebnis.
F. K. Fast meint
Die Aussage, dass erschwinglichere Fahrzeuge sich besser verkaufen, trifft auch auf Europa zu. Leider wurden dort gerade die erschwinglichen Modelle entsorgt: Fiesta und Focus. Wo bleibt dort das elektrische Pendant zu vergleichbaren Preisen? Selbst der in einem Niedriglohnland gebaute elektrische Puma hat locker einen um 7k zu hohen Listenpreis.
Andre meint
Unser Puma Gen-E in Vollausstattung hat ca. 31 k€ gekostet. Ohne Vollausstattung wären ca. 29 k€ machbar.
Die Listenpreise interessieren beim Kauf eigentlich überhaupt nicht.
hu.ms meint
Möglicherweise bekommt ford auch die MEB small mit vorderradantrieb des ID.Polo von VW.
Natürlich verspätet wie schon den bisherigen hinterrad MEB.
Aber das ist ja nur Ford europa !
Der artikel oben handelt von Ford weltweit – insbes. hauptmarkt USA.
Future meint
»Ford-Chef Jim Farley gibt offen zu, dass US-Konkurrent Tesla sowie insbesondere auch ins Ausland drängende chinesische Hersteller bei Elektroautos technologisch weit fortgeschritten sind.«
Dav id, Mary und Aztasu werden Jim Farley heute Mittag als drittklassigen CEO einsortieren, so wie sie das immer machen. Das Trio wird solche Standpunkte wie von Farley nicht so einfach stehen lassen können.
Leon meint
Dass Tesla ein Vorreiter war, was eine moderne zonale, softwareorientierte E/E-Architektur und effiziente Antriebe angeht, das bestreitet glaube ich keiner. Nur hat sich da in den letzten Jahren quasi nichts mehr getan und andere haben aufgeholt. BMW und Mercedes sind mittlerweile ebenbürtig, die Chinesen haben massiv aufgeholt und andere werden zeitnah folgen. Und dass Ford selbst dem Industriedurchschnitt hinterherläuft, ist doch auch offensichtlich, wenn sie lieber den MEB lizensieren, da die eigene Lösung nicht gut ist.
Mary Schmitt meint
Tesla hat keine zonale Architektur. Und das weißt du auch! Sie haben einen Mischmasch aus Steuergeräten und zentralen Komponenten. Technisch Steinzeit gegen echte SDV. Selbst Farlane spricht ja von Tesla in der Vergangenheit. Mit der MEB hat er immerhin eine sehr gute Entscheidung getroffen. Anders als Tesla baut die nicht teuer, so dass Ford damit erschwingliche und sehr gute Fahrzeuge bauen konnte und damit bei uns im November Tesla bei den BEV überholen wird. So siehts nämlich aus! Dass Ford beim Elektroauto Tesla 2025 überholt hätten noch letztes Jahr weder Ford- noch Tesla-Fans geglaubt. Wenn es soweit ist, werde ich genüsslich die schlecht gealterten Kommentare von Euch zum Erfolg der Ford-MEB heraussuchen.
Future meint
Mit »fortgeschritten sind« meint er bestimmt die Vergangenheit, aber eben auch heute.
Fred Feuerstein meint
„ Wenn es soweit ist, werde ich genüsslich die schlecht gealterten Kommentare von Euch zum Erfolg der Ford-MEB heraussuchen.“
Musst du ein langweiliges Leben führen…Schön.
Holger meint
Echte SDV? Tesla hat das SDV erfunden. Mit einen Update den Bremsweg, also die Funktion des ABS zu verbessern sowie Optimierungen bei Verbrauch und Batteriemanagement durchzuführen, dass nenn ich SDV. Ständig gibt es kostenlose Updates die neue Funktionen bieten. VW fährt doch immer noch in die Werkstatt für jedes Softwareproblem. Der „Erfolg“ von VW beruht doch lediglich auf Eigen-, Tageszulassungen und riesigen Rabatten. Ich sag nur Co2 Flottenziele. Wenn der Schwung abgearbeitet ist, dann steht die Produktion mangels Nachfrage. Was macht eitgentlich die teure Kooperation mit Rivian? Läuft gut oder? Oje.
Und noch etwas. Das Verhalten von Musk ist ein Problem. JA! Es kommen keine weiteren PKW-Modelle für Fahrer. JA! Tesla ist in Deutschland abgemeldet. JA! Die nächste Disruption geht wieder von Tesla aus. JA!
Das autonome Fahren wird kommen und Tesla wird es dominieren. Die Massenproduktion von PKW´s wird nach heutiger Lesart einbrechen. Den Kommentar kannst du auch mal aufheben.
Leon meint
Trotzdem waren sie in diesem Bereich Vorreiter. Wenn auch noch nicht bis zur Vollendung durchgezogen, waren sie die ersten, die auf zentrale Zonencontroller mit durchweg halbleiterbasierten Sicherungen gesetzt haben. Ich habe beruflich einen guten Einblick in die Thematik und kann dir sagen: Tesla war hier jahrelang der Benchmark und hat alle aktuellen zonalen Architekturen inspiriert.
Vielleicht solltest du meinen Kommentar nochmal lesen. Tesla ist technologisch stehen geblieben und Ford hat mit dem MEB natürlich einen großen Sprung nach vorne gemacht. Ich bin auch weder Ford- noch Tesla-„Fan“ und deren Verkaufszahlen sind mir relativ egal.
brainDotExe meint
Dass Ford jetzt nicht unbedingt die fortschrittlichsten BEVs baut ist bekannt. Die hängen einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, hinterher.
Kein Wunder, dass man für Europa den MEB nutzt um überhaupt konkurrenzfähig zu sein.
Future meint
Es geht mir ja auch um das Wording. Farley kann andere loben. Das ist eine Haltung, die durch Respekt geprägt ist. In Deutschland dominiert dagegen eher die Nichtlobkultur, die sich durch eine mehr arrogante Haltung bis hin zur Selbstüberschätzung zeigt.
brainDotExe meint
Dann hast du wohl die letzten Jahrzehnte verschlafen.
BMW und Mercedes haben sich beispielsweise oft gegenseitig gelobt. Besonders die Äre Zetsche ist hier hervorzuheben.
Future meint
Elektroautos von Mercedes und BMW gibt es erst seit ein paar Jahren in nennenswerten Stückzahlen. Die schmutzigen Jahrzehnte davor interessieren mich nicht.
ID.alist meint
Future,
Mr Farley spricht immer im Vergleich über Ford Produkte. Deine Annahme, dass dieses auch für Produkte der Volkswagen Gruppe gilt, könnte zutreffen, oder auch nicht.
Ich würde mal sagen, Ford hat ein Problem, und dieser ist Mr. Farley selbst.
Future meint
Ich schreibe sehr gerne über die dreckigen Verbrenner von VW, die weg müssen. Hier geht es aber um etwas anderes.
MrBlueEyes meint
Anders, rein im Vergleich zu FORD hat Herr Farley sicher Recht… im Vergleich zu BMW, Mercedes & Co sicher nicht… ;-)
Future meint
In jedem Ford steckt doch ein VW in Europa – aber das meint er sicherlich nicht. Er ist beeindruckt vom technischen Stand bei Tesla und den Chinesen. Das steht für eine respektvolle Einstellung gegenüber den Mitbewerbern. Das gefällt mir gut.
Haubentaucher meint
@Leon, Brain, ID:
q.e.d.
Leon meint
Und? Was ist dein Argument? Ford ist also technologisch nicht deutlich hinter dem Branchendurchschnitt? Und wo genau hat Tesla noch den meilenweiten Vorsprung zur (echten) Konkurrenz?
Holger meint
In Sachen KI gestützes autonomes fahren. Kamerbasierend und alles wesentliche inkl. der KI aus eigener Hand. Keiner wird günstiger fahren können, außer man erhält Subventionen ;)
Future meint
Vielleicht ist Farley also auch beeindruckt von der Profitabilität des Teslaprodukts. Da Ford der einzige alte Hersteller ist, der seine Zahlen zum (verlustreichen) BEV-Geschäft veröffentlicht, wäre das schon möglich.
Leon meint
@Holger: Wird sich zeigen und ist aktuell nicht seriös absehbar. Ja, Tesla ist gut im automatisierten Fahren, aber andere sehe ich weiter vorn. Und ich bezweifel, dass man mit rein kamerabasierten Systemen jemals Level 5 erreichen kann, aber wie gesagt, time will tell.