General Motors soll neue E-Auto-Plattform vorbereiten

General Motors arbeitet laut dem Portal GM Authority an der nächsten Stufe seiner E-Fahrzeug-Strategie. Intern wird demnach die Entwicklung einer neuen, dedizierten Architektur für Elektroautos unter dem Namen BEV-N vorangetrieben. Diese neue Plattform soll als Nachfolger der GM-BEV3-Architektur dienen, die die Basis für verschiedene aktuelle Modelle bildet.

Die BEV3-Plattform fungiert momentan als Fundament für Elektroautos wie den Chevy Equinox EV, den Chevy Blazer EV sowie für mehrere Cadillac-Modelle, darunter Lyriq, Optiq, Vistiq und Celestiq. Zudem wird diese Architektur für globale Märkte genutzt, etwa beim Buick Electra E5 und Electra E4. Auch Modelle wie der Honda Prologue und der Acura ZDX basierten auf dieser Architektur, wurden jedoch bereits wieder eingestellt.

Über die technischen Details der neuen BEV-N-Plattform liegen derzeit noch keine konkreten Informationen vor. Dennoch gibt es dem Bericht zufolge Hinweise auf einen möglichen Zeitplan für die Produktion. Es wird erwartet, dass die ersten Elektroautos auf Basis der BEV-N-Architektur gegen Ende des Kalenderjahres 2028 oder möglicherweise Anfang 2029 vom Band laufen werden.

Als erstes Modell, das voraussichtlich die neue Architektur nutzen wird, gilt die nächste Generation des Chevy Equinox EV. Dies wird mit den bisher relativ hohen Verkaufszahlen dieses Crossovers in Verbindung gebracht. Im Anschluss an den Equinox soll auch die nächste Generation des Chevy Blazer EV auf die BEV-N-Plattform migrieren.

Die aktuelle BEV3-Architektur wurde erstmals für das Modelljahr 2023 eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Skateboard-Plattform, die sowohl Hinterrad-, Frontrad- als auch Allradantriebe unterstützt. Sie löste die vorangegangene GM-BEV2-Plattform ab. Mit den darauf fahrenden elektrischen Modellen von Cadillac versucht General Motors derzeit auch, wieder in Europa Fuß zu fassen.