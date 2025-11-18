Pkw-Neuzulassungen in den ersten 10 Monaten 2025 nach Marken und alternativen Antrieben

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten zehn Zulassungsmonaten des Jahres 2025 veröffentlicht.

Insgesamt wurden 1.367.241 Neuwagen mit alternativen Antrieben (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) in den Monaten Januar bis Oktober 2025 zugelassen. Der Anteil am Gesamtneuzulassungsvolumen von 2.360.481 Pkw betrug 57,9 Prozent. Nach zehn Zulassungsmonaten lag die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen somit um +25,8 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

683.380 Neuwagen, beziehungsweise 29,0 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit +47,2 Prozent mehr als in den zehn Monaten des Vorjahres.

Im Berichtszeitraum wurden 434.627 Elektro/BEV-Pkw neu zugelassen und damit +39,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Ihr Anteil betrug 18,4 Prozent.