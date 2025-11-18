ecomento.de

Elektroauto: Alle Modelle & News

Pkw-Neuzulassungen in den ersten 10 Monaten 2025 nach Marken und alternativen Antrieben

in Autoindustrie von | Kommentieren

VW-ID7

Bild: VW

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat eine Auswertung zu den Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach den ersten zehn Zulassungsmonaten des Jahres 2025 veröffentlicht.

Insgesamt wurden 1.367.241 Neuwagen mit alternativen Antrieben (Elektro/BEV, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas, Wasserstoff) in den Monaten Januar bis Oktober 2025 zugelassen. Der Anteil am Gesamtneuzulassungsvolumen von 2.360.481 Pkw betrug 57,9 Prozent. Nach zehn Zulassungsmonaten lag die Anzahl alternativ angetriebener Neuwagen somit um +25,8 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

KBA1
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

683.380 Neuwagen, beziehungsweise 29,0 Prozent, waren mit einem Elektroantrieb (Elektro/BEV, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle) ausgestattet und damit +47,2 Prozent mehr als in den zehn Monaten des Vorjahres.

KBA2
(Zum Vergrößern anklicken) Bild: KBA

Im Berichtszeitraum wurden 434.627 Elektro/BEV-Pkw neu zugelassen und damit +39,4 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Ihr Anteil betrug 18,4 Prozent.

Auch interessant

Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

Leser-Interaktionen

Ihre Meinung

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht, erforderliche Felder sind markiert *. Bitte beachten Sie unsere Kommentar-Regeln & -Nutzungsbedingungen.Mit dem Absenden Ihres Kommentars bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben.

Anzeige