Mercedes GLC: Elektro-Basisversion soll 230 kW und 460 km Reichweite bieten

Seit einigen Wochen ist der Mercedes-Benz GLC mit EQ Technologie auf der neuen Elektroauto-Plattform MB.EA-M bestellbar. Noch vor der Auslieferung der zuerst angebotenen höherpreisigen Ausführung könnte die Grundversion starten.

Bisher können Kunden das elektrische Mittelklasse-SUV in der neuen Generation seit Ende Oktober ab 71.281 Euro als GLC 400 4MATIC EQ ordern. Dieses Modell bietet Allradantrieb mit 360 kW/489 PS Systemleistung und eine Batterie mit 94 kWh nutzbarer Speicherkapazität für 673 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Tempo 100 ist in 4,3 Sekunden erreicht, bei 210 km/h ist Schluss.

Das Portal JESMB will nun Informationen zu der erschwinglichsten Version des neuen Elektro-GLC vorliegen haben. Der GLC 200 mit EQ Technologie wird demnach einen Elektromotor mit 230 kW/313 PS Leistung bieten. Der Hecktriebler soll damit in etwa 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Angaben zur Höchstgeschwindigkeit gibt es noch nicht.

Die Energie für den Antrieb soll von einer Batterie mit 64 kWh Energiegehalt kommen, bei der Mercedes auf LFP- statt NMC-Batteriechemie setzt. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll in 20 Minuten abgeschlossen sein. Die WLTP-Reichweite soll regulär bei 460 Kilometern liegen, während mit der für Effizienz optimierten „Long Range Edition“ bis zu 485 Kilometer möglich sein dürften.

Innen verbaut Mercedes wie bei den höherwertigen Versionen laut dem Bericht serienmäßig drei voneinander getrennte Displays. Gegen Aufpreis sollen auch bei der künftigen Basismotorisierung der „MBUX Superscreen“ und der noch größere „MBUX Hyperscreen“ erhältlich sein. Letzterer zieht sich über die gesamte Armaturentafel.

Preislich dürfte der vollelektrischen GLC künftig knapp unter der 60.000 Euro-Marke erhältlich sein. JESMB geht von einem Listenpreis von 59.200 Euro aus. Mercedes gewährt Privatkunden aktuell allerdings noch einen Rabatt in Höhe von fünf Prozent.

Ab wann der GLC 200 mit EQ Technologie als Grundmodell bestellbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Daneben sollen noch der heckgetriebene GLC 250 mit 260 kW/356 PS, die schwächere Allradversion GLC 300 4MATIC EQ mit 310 kW/422 PS und die reichweitenstärkste Variante 300+ EQ (270 kW/367 PS) mit bis zu 735 Kilometern pro Ladung kommen. Darüber hinaus wird es wohl auch ein Topmodell der sportlichen Submarke Mercedes-AMG mit fast 1.000 PS starkem Allradantrieb geben.