Mercedes GLC: Elektro-Basisversion soll 230 kW und 460 km Reichweite bieten

Seit einigen Wochen ist der Mercedes-Benz GLC mit EQ Technologie auf der neuen Elektroauto-Plattform MB.EA-M bestellbar. Noch vor der Auslieferung der zuerst angebotenen höherpreisigen Ausführung könnte die Grundversion starten.
Bisher können Kunden das elektrische Mittelklasse-SUV in der neuen Generation seit Ende Oktober ab 71.281 Euro als GLC 400 4MATIC EQ ordern. Dieses Modell bietet Allradantrieb mit 360 kW/489 PS Systemleistung und eine Batterie mit 94 kWh nutzbarer Speicherkapazität für 673 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm. Tempo 100 ist in 4,3 Sekunden erreicht, bei 210 km/h ist Schluss.
Das Portal JESMB will nun Informationen zu der erschwinglichsten Version des neuen Elektro-GLC vorliegen haben. Der GLC 200 mit EQ Technologie wird demnach einen Elektromotor mit 230 kW/313 PS Leistung bieten. Der Hecktriebler soll damit in etwa 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Angaben zur Höchstgeschwindigkeit gibt es noch nicht.
Die Energie für den Antrieb soll von einer Batterie mit 64 kWh Energiegehalt kommen, bei der Mercedes auf LFP- statt NMC-Batteriechemie setzt. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll in 20 Minuten abgeschlossen sein. Die WLTP-Reichweite soll regulär bei 460 Kilometern liegen, während mit der für Effizienz optimierten „Long Range Edition“ bis zu 485 Kilometer möglich sein dürften.
Innen verbaut Mercedes wie bei den höherwertigen Versionen laut dem Bericht serienmäßig drei voneinander getrennte Displays. Gegen Aufpreis sollen auch bei der künftigen Basismotorisierung der „MBUX Superscreen“ und der noch größere „MBUX Hyperscreen“ erhältlich sein. Letzterer zieht sich über die gesamte Armaturentafel.
Preislich dürfte der vollelektrischen GLC künftig knapp unter der 60.000 Euro-Marke erhältlich sein. JESMB geht von einem Listenpreis von 59.200 Euro aus. Mercedes gewährt Privatkunden aktuell allerdings noch einen Rabatt in Höhe von fünf Prozent.
Ab wann der GLC 200 mit EQ Technologie als Grundmodell bestellbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Daneben sollen noch der heckgetriebene GLC 250 mit 260 kW/356 PS, die schwächere Allradversion GLC 300 4MATIC EQ mit 310 kW/422 PS und die reichweitenstärkste Variante 300+ EQ (270 kW/367 PS) mit bis zu 735 Kilometern pro Ladung kommen. Darüber hinaus wird es wohl auch ein Topmodell der sportlichen Submarke Mercedes-AMG mit fast 1.000 PS starkem Allradantrieb geben.
Kommentare
CJuser meint
Ja, eine solche Variante ist für ein Premium-Mittelklasse SUV sicherlich ungewöhnlich. Allerdings wird es mindestens in China einen Markt dafür geben. Hier auch, wenn viele Kunden mal ihr Fahrprofil realistisch betrachten. Persönlich rechne ich 50% (=230 km) vom WLTP für Autobahn, 75% (=345 km) für Stadt/Landstraße. Wichtiger ist mir da eher die Ladegeschwindigkeit. Zum heizen ist der 200 EQ eh nicht gedacht.
Für die, die dennoch etwas mehr Reichweite haben wollen, gibt es ja auch noch den 250 EQ (=260 kW) und 300 4MATIC EQ (310 kW) mit 85 kWh Akku.
ChriBri meint
absolut, sehe ich genauso, es ist ja auch nur ein weiteres Angebot; wer mehr Reichweite will, kann sie ja für rd 12T EUR kaufen
CJuser meint
Die nächstgrößere Akkuvariante (85 kWh) soll es voraussichtlich schon ab 5t Euro Aufpreis geben. Ich halte 64 kWh in diesem Segment auch für etwas knapp bemessen und hätte mir 5-10 kWh mehr gewünscht (= über 500 km Reichweite nach WLTP). Hätte man den Radstand fürs Pack voll ausgenutzt, hätte man es wahrscheinlich sogar mit LFP-Zellen hinbekommen. Naja. Die Zellkapazität wird in den kommenden Jahren aber eh weiter steigen.
cbzac meint
Für mich wäre diese Mini-Reichweite in der Klasse ein No-Go.
Es geht nicht mal darum, dass man selten mehr am Stück braucht. Es geht eher darum sich nicht so oft mit dem Thema Aufladen beschäftigen zu müssen, wenn man mal außerhalb seines normalen Umfelds unterwegs ist.
Von meinen Urlaubsfahrten weiß ich: Nicht der Weg in den Urlaub ist das Problem, sondern eher die Zeit vor Ort, wo der nächste preiswerte Schnelllader vielleicht nicht gleich um die Ecke ist.
hu.ms meint
Komisch – ich lade im urlaub bei meinen privatvermietern immer mit meiner mobilen go-e an der normalen steckdose mit 10A.
Da kommt über die ganze nacht auch gut was an km reichweite zusammen.
Jörg2 meint
Um die Eckdaten zu erfüllen (von Fahrzeuggröße über Reichweite bis Ladegeschwindigkeit) braucht es aktuell um die 45.000 EUR unverhandelt.
Stern, Stepnähte und „Gefühl“ scheinen damit 15.000 EUR zu kosten um auf die 60.000 EUR zu kommen.
Haubentaucher meint
Das P/L-Verhältnis ist hier und auch bei den zwei anderen nicht gut. Das werden sie nicht durchhalten und deswegen sägt man unablässig am „Verbrenner-Aus“.
hu.ms meint
Nur dass bei der mehrheit beim autokauf P/L nicht entscheidend ist. Besonders in der preisklasse über 40K.
Die emotionen – die emotionen – der böse CEO einerseits und der gute stern andererseits…
Futureman meint
Angeblich rückständige Mitbewerber bieten zu dem Preis inzwischen über 700km Reichweite an. Ab wann genau holt Mercedes denn auf? Immerhin läuft es mit der Werbung. Endlich wird wieder positiv über Elektromobilität berichtet. Bin gespannt, wie lange Mercedes das durchhält.
South meint
Absolut. Mann muss nicht genau die überteuerten Modelle von Mercedes oder BMW kaufen. In der Preisklasse, da gibts schon ganz andere Modelle und zwar auch heimische Marken… wie unten schon gesagt, für 72T gibts mit dem A6etron bereits obere Mittlelklasse.. ca.750 WLTP, 20 Minuten Laden…
MrBlueEyes meint
Echt? Welches Model Y schafft 700 Km WLTP für 45.000€? Gibt es überhaupt ein MY, dass 700 schafft? …nicht, dass ich wüsste…
Oder will da jemand wieder Äpfel mit Birnen vergleichen…
South meint
Da wird immer schnell Schwarz-Weiss gemalt. Zwischen 460 WLTP und 800 WLTP und 45T und 75T, da passt ne Menge zwischen rein. Auch beim Laden gehts von 20 bis knapp 30 Minuten deutlich auseinander.
Prinzipiell nimmt der Nutzen mit überdimensioniert viel WLTP ab. Also sind 460 WLTP echt wenig, eine Einschränkung was vielen Kunden extra Geld Wert ist, ist ein WLTP 622 für ein MY oder ID.7 schon eine andere Liga an Reichweite, reicht schon den Allermeisten.
Spätestens bei 700+ WLTP ist das natürlich auch ok, aber der Zusatznutzen ist eben nicht mehr so kaufentscheidend. Da schlägt eher das Schnellladen.
In Kürze. Und bis 75T€, da gibts schon eine Menge Modelle auch dazwischen… für gut 50T gibts da z.B.: einen ID.7…
Ja, der ist weniger Wertig, aber kostet halt auch mehr als ein Drittel weniger. Das gleiche zählt grob für das MY….
MrBlueEyes meint
Es gibt mittlerweile viel Auswahl hinsichtlich Preis und auch Reichweite, das stimmt… und das ist natürlich gut so… und die Modelloffensiven haben ja gerade erst begonnen… Spätestens ab 2027/28 sollte es für niemand mehr großartig etwas zu meckern geben 👍🏻
South meint
Der Preis von BMW und Mercedes geht halt momentan in astronomische Höhen… früher schon nicht günstig, aber heute eben der Versuch noch teurer in den Markt zu gehen…
MrBlueEyes meint
64 KWh bedeuten bei ca. 130 Km/h für die „70%-Reichweite“ (Ladehub von typisch 10 auf 80%) ca. nur 190Km… ich weiß nicht, in welchem Universum das „alltagstauglich“ sein soll… in meinem jedenfalls nicht… :)
Für Heim-Lader, die nur im Speckgürtel oder bissle auf dem Land rumgondeln, mag das natürlich in Ordnung sein… aber lege ich da paar tausend Euro drauf, bekomme ich halt bei BMW gleich mal fast die doppelte Reichweite… muss jeder selber wissen… :)
South meint
Ne, also wenn einer Lust auf Apothekerpreise hat, da nimmst du nen A6 etron, dann bist ein ganze Klasse höher in der oberen Mittelklasse, kannst in 20 Laden und hast über 700km WLTP Reichweite…
brainDotExe meint
Wenn ich ein Auto der Mittelklasse kaufen will, nehme ich doch keinen viel größeren A6.
South meint
Also wenn die beiden Preislich nahezu gleich sind, keine Angst, der A6 passt da schon in die Garage… die Last würde ich schon Schultern… ;-)
Aber mal im Ernst. Die untere Mittelklasse wird gerade erst von den Herstellern ordentlich besetzt. z.B. Audi’s A4 etron soll ja 2026 kommen und auch andere Hersteller werden da jetzt nicht Jahrelang nichts mehr machen.
Auch beim Preis. Aktuell gehen halt Mercedes und auch BMW allgemein mit hohen Preisen und höherpreisigen Modellen in die Vollen. Schon heute absehbar, dass in den kommenden zwei Jahren günstiger Modelle kommen und auch mehr Wettbewerb herrschen wird…
South meint
… sorry, nicht untere Mittelklasse, sondern Mittelklasse…
ChriBri meint
130 km/h Durchschnitt oder Tempomat 130 und dann mit 105-110 km/h rauskommen? Letzteres entspricht eher meiner Fahrpraxis und würde mir genügen und dann fährt der auch weiter. Und der kleine Akku ist ja auch nur ein weiteres Angebot, wird BMW beim iX3 auch machen, um mehr Käufer zu erreichen, was mE sinnvoll und gut ist.
Micha meint
Absolut alltagstaugliche Reichweite und Ladegeschwindigkeit. Das könnte bald auch im erschwinglichen Preisbereich den Durchbruch bringen: Mittelgroße, günstige LFP-Akkus in Verbindung mit guter Effizienz und schneller Ladegeschwindigkeit.
Thorsten 0711 meint
460/485 km WLTP sind in dieser Preisklasse eins schlechter Witz.
Micha meint
Für die allermeisten Menschen im Alltag mehr als ausreichend. Auf Langstrecke lädt er dafür schnell nach und wer wirklich mehr braucht, muss dann halt mehr kaufen.
ChriBri meint
Ich denke, das muß jeder nach seinem Fahrprofil entscheiden. Wenn ich wenig auf Langstrecke gehe und für den ersten Step 300-350 km weitkomme und dann schnell nachladen kann, spricht nichts gegen die kleinere Version. Bügelst Du dagegen im Außendienst wöchentlich Deine 1.000 m+ weg, dann wohl eher nicht
Andre meint
Mit 64 kWh kommt man niemals 300 km weit auf der Autobahn mit 130 km/h.
Denn zwischen 100% und 10% SOC sind nur 57,6 kWh. Man dürfte dann nicht mehr als 19,2 kWh/100km verbrauchen, was bei dem Schiff nicht möglich sein wird.
MrBlueEyes meint
Die 70%-Reichweite beträgt bei 130 Km/h ca. 190 Km für den GLC laut Berechnung… könnte noch etwas mehr werden, falls der LFP-Akku etwas leichter sein sollte…
RainerLEV meint
Ich halte die Wette. Der hat ähnliche Kapazität wie unser iX1. Und wir schaffen 300 km mit unseren 65 kWh auf der ersten Etappe, danach gut 200 km. Die Pausen sind mit dem GLC auch schön kurz. Für mich wär das auf Privatfahrten OK. Nicht für Dienstreisen.
ChriBri meint
Das wird man sehen, was bedeutet, 130 auf der Autobahn? Tatsächlicher Durchschnitt oder mal 130 im Tempomat eingestellt und dann am Ende mit 105-110 km/h rausgekommen, was so meinem Alltag mit Staus, Baustellen entspricht; ein Durchschnittsverbrauch von 18-19 kWh ist meines Erachtens nicht unrealistisch.Dann wird man meines Erachtens schon auf die 300 km kommen, effizient soll der Motor sein. Das ist natürlich hier alles Glaskugel, es gibt noch keine Tests darüber. Wir werden sehen. Die von MrBlueEyes kolportierten 190 km sind ebenfalls theoretisch runter gerechnet.
South meint
Also ich sehe das ähnlich wie Thorsten, in der Preisklasse ist die Reichweite deutlich zu wenig…bei einem Kleinwagen, der oft als Zweitwagen benutzt wird, ok, aber nicht bei so einem Modell…