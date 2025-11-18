Smart: Elektro-Limousine #6 in China als Erlkönig fotografiert

Smart hat in diesem Jahr sein in Europa reines Elektroauto-Portfolio um das Mittelklasse-SUV #5 erweitert. Wahrscheinlich kommt auch noch ein Nachfolger für den Zweisitzer ForTwo namens #2. Einen neuen ForFour wird es wohl nicht geben, das wurde kürzlich dementiert. Konkret soll dagegen eine mittelgroße Limousine sein, das künftige Modell #6 wird laut Berichten aktuell auf öffentlichen Straßen mit getarnten Prototypen getestet.

Neben dem #5 bietet Smart aktuell das Kompakt-SUV #1 und den etwas größeren Crossover #3 an. Der #6 wird die erste Limousine im Angebot der Marke, die früher exklusiv Klein(st)wagen im Angebot hatte. Nachdem Mercedes-Benz die Hälfte von Smart an den chinesischen Geely-Konzern verkauft hat, stehen größere Pkw und mehr Premium im Fokus. Die Entwicklung und Produktion erfolgen seit der Neuausrichtung auf E-Autos in der Volksrepublik, nur noch das Design wird im deutschen Sindelfingen erstellt.

Car News China berichtet, dass der #6 als Plug-in-Hybrid und nicht als Elektroauto entwickelt wird. Smart hat auch für den #5 eine teilelektrische Version eingeführt, diese ist aber auf China beschränkt. In Europa wird Smart eigenen Angaben nach weiter ein reiner Elektroautoanbieter sein. Einige Modelle nur in bestimmten Ländern anzubieten, ist nach aktuellem Stand nicht Teil der Strategie. Der #6 wird demnach auch hierzulande starten und sollte vollelektrisch fahren. Die Plattform-Technologie der Geely-Gruppe lässt Voll- und Teilzeitstromer zu.

Smart #6 sedan spied in China Smart is a Chinese-German EV brand. The owners are Geely and Mercedes-Benz. The spy shots show the Smart #6, an upcoming PHEV sedan. The #6 is based on the same platform as the Lynk & Co 07 sedan, which launched in 2024. Lynk & Co is another… pic.twitter.com/6i1muai9dv — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) November 14, 2025

Wie die erste Smart-Limousine genau aussehen wird, lässt sich unter der Tarnung nicht ausmachen. Car News China meint, Anleihen an Geelys Lifestyle- beziehungsweise Premiummarken Lynk & Co sowie Zeekr erkennen zu können. Es könnte sich aber auch nur um vorübergehend für die Erprobung eingesetzte Karosserieteile handeln.

Früheren Berichten zufolge handelt es sich beim kommenden #6 nicht um eine Limousine für das Mittelklasse-, sondern für das Kompaktsegment in Golf-Größe. Der aktuelle VW Golf ist circa 4,3 Meter lang.

Smart könnte noch in diesem Jahr einen konkreten Ausblick auf den #6 geben, wird vermutet. Insider sprechen von dem bisher schnellsten und fortschrittlichsten Modell der Marke. Die Topversion der viertürigen Limousine soll über 470 kW (639 PS) Leistung bieten und die Baureihe dank guter Aerodynamik auch eine sehr hohe Reichweite.