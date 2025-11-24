Kompakter Elektro-Audi soll Ende 2026 in die Produktion gehen

Audi bringt ein neues Elektroauto auf den Markt, das künftig als Kompaktmodell den Einstieg in die Antriebsart bei der Premiummarke darstellen wird. Das Portal Edison will schon mehr zu dem im nächsten Jahr erwarteten Fahrzeug wissen.

Demnach wird die Baureihe Ende 2026 in Ingolstadt als vollelektrisches Crossover-Utility (CUV) in die Serienproduktion gehen. Erste, noch ausgiebig getarnte Prototypen sind bereits unterwegs, unter anderem auf dem Nürburgring. Diese heckgetriebenen Fahrzeuge auf der MEB+-Plattform des Volkswagen-Konzerns zeigen stilistisch eine vage Verwandtschaft mit dem von 1999 bis 2005 gebauten Verbrenner-Ahnen A2 – insbesondere im Heckbereich mit früh abfallender Dachlinie und einem kleinen Spoiler, der die Heckscheibe in zwei Teile teilt.

Technisch steht der CUV dem Bericht zufolge dem kompakten VW ID.3 und dessen sportlichem Schwestermodell Cupra Born näher. Mit gut vier Metern Länge soll der neue elektrische Kompaktwagen von Audi größer als der nur 3,82 Meter lange und 1,67 breite Ur-A2 ausfallen. Deshalb könne das neue Modell auch als A3 e-tron an den Start gehen, heiße es aus Ingolstadt. Darunter will die Marke keine Modelle mehr anbieten, die Verbrenner A1 und Q2 laufen ohne Nachfolger aus.

Der mögliche neue A3 e-tron könnte laut Edison über eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern verfügen und auch in einer Allrad-Version angeboten werden, mit einer Spitzenleistung von 200 kW/272 PS. Der Preis soll voraussichtlich bei über 34.000 Euro liegen.

CEO Gernot Döllner hat bereits gesagt: „Es gibt nicht viele Marken auf der Welt, die das können, aber ich denke, Audi kann ein echtes Premium-Angebot im A-Segment bieten.“ Die Entscheidung, den A1 und den Q2 durch ein einziges Modell zu ersetzen, sei Teil einer „umfassenderen Strategie von Audi zur Vereinfachung der Modellpalette.” Das dann kleinste Elektroauto werde „ein Elektrofahrzeug in der Klasse, in der auch der A3 angesiedelt ist. Und es wird ein richtig tolles Modell“.