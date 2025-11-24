EU fördert fünf Batterieprojekte mit 643 Millionen Euro

Die EU fördert fünf Batterieprojekte mit Zuschüssen aus dem Innovationsfonds in Höhe von 643 Millionen Euro, nachdem ursprünglich sechs Vorhaben mit insgesamt 852 Millionen Euro vorgesehen waren. Weil die Porsche-Tochter Cellforce ihre Bewerbung im Zuge einer Umstrukturierung zurückgezogen hat, sank der zugesicherte Förderbetrag.

Alle Projekte sollen zwischen 2027 und 2029 starten und stammen aus einer Ende 2024 veröffentlichten Ausschreibung, die Teil eines größeren EU-Pakets über 4,6 Milliarden Euro ist. Ziel ist laut dem Portal Electrive vor allem die Förderung innovativer Herstellungsverfahren für Batterien von Elektrofahrzeugen.

Die EU-Kommission erklärte im Sommer, die ausgewählten Projekte seien „strategische Investitionen“, die Europas Übergang zu einer sauberen und widerstandsfähigen Industrie stärken und die Importabhängigkeit verringern sollen. Die Bewerbungen wurden anhand von sieben Kriterien geprüft, darunter Emissionsminderungspotenzial, technische und finanzielle Reife sowie Beitrag zur Versorgungssicherheit.

In Frankreich werden zwei Projekte umgesetzt. ACCEPT von ACC, dem Joint Venture von Stellantis, TotalEnergies und Mercedes-Benz, plant fünf neue Produktionslinien für NMC-Zellen an zwei Standorten mit einer kombinierten Kapazität von 15,7 GWh. AGATHE des Renaults Batteriepartner Verkor zielt darauf ab, die Kapazität einer Großfabrik in Dünkirchen von 8 auf 16 GWh zu verdoppeln. Hohe Automatisierung, KI-Einsatz und eine „Pre-Recycling“-Anlage sollen Effizienz und Nachhaltigkeit steigern.

Aus Deutschland verbleibt nach dem Ausstieg von Cellforce nur Leclanchés Projekt WGF2G. Das Schweizer Unternehmen will seine deutsche Fertigung auf 2 GWh ausbauen und dabei sein wasserbasiertes, PFAS-freies Verfahren industrialisieren. Dieses ist sowohl für NMC-Zellen mit reduziertem Kobaltanteil als auch für LFP-Zellen geeignet.

Ein weiteres gefördertes Vorhaben ist NOVO One, die geplante Zellfabrik von Novo Energy in Schweden. Zwar hat Volvo nach der Northvolt-Insolvenz alle Anteile übernommen und jüngst Stellen abgebaut, doch bewerteten unabhängige Experten die Zukunft des Projekts positiv genug für eine Förderung.

In Polen plant LG Energy Solution mit 46inEU den Ausbau der Produktion großvolumiger 46-Millimeter-Rundzellen. Die Südkoreaner wollen 85 Millionen solcher Zellen mit einer Gesamtkapazität von 11,5 GWh fertigen.

Die EU koppelt die Auszahlung der Fördermittel an Projektmeilensteine und unterstützt sowohl Investitions- als auch Betriebskosten. In bestimmten Fällen können Mittel noch vor Inbetriebnahme fließen. Insgesamt gingen 14 Bewerbungen aus acht Ländern ein. Projekte, die derzeit noch nicht ausgereift genug für eine Förderung sind, können Entwicklungshilfen der Europäischen Investitionsbank erhalten.