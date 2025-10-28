Neues Elektro-Einstiegsmodell von Audi soll vom A2 beeinflusst sein

Audi hat ein Kompaktmodell als zukünftiges Einsteiger-Elektroauto der Marke angekündigt. Die Baureihe wird ein indirekter Nachfolger der auslaufenden Verbrenner A1 und Q2. Genaueres dazu ist offiziell noch nicht mitgeteilt worden. Laut einem Bericht wird sich das neue E-Auto am von 1999 bis 2005 gebauten A2 orientieren, der damals mit Aluminium-Leichtbauch und effizientem Antrieb als technologisch wegweisender Kleinwagen galt.

Der Vollstromer, der kürzlich erstmals von Fotografen von Autocar entdeckt wurde, sieht offenbar aus wie eine kleinere Version des elektrischen Mittelklasse-SUV Q4 e-tron, weist jedoch deutliche optische Einflüsse des A2 auf. Da das Modell kein anderes direkt ersetzen wird, könnte ein neuer Name gewählt werden – möglicherweise werde auch die Bezeichnung A2 wiederbelebt, heißt es.

Autocar erwartet, dass das neue Batterie-Modell auf dem Elektroauto-Baukasten MEB des Mutterkonzerns Volkswagen aufbaut, auf dem auch eine Reihe anderer E-Autos wie VW ID.3, Q4 e-tron, Cupra Tavascan oder Ford Capri fahren. Angesichts der Größe und Positionierung – zwischen Fließheck und Crossover – dürfte es ähnliche Abmessungen wie beim Elroq von Skoda geben.

Der Elroq – ebenfalls ein MEB-Modell – wird angeboten mit Batteriegrößen von 58 bis 79 kWh und kann damit bis zu 562 Kilometer pro Ladung fahren. Erhältlich sind zudem Heck- und Allradantrieb mit bis zu 250 kW (340 PS) Leistung. Im Gegensatz zum Skoda wird der neue Audi ein Premium-Angebot in diesem Segment sein.

CEO Gernot Döllner sagte zuvor: „Es gibt nicht viele Marken auf der Welt, die das können, aber ich denke, Audi kann ein echtes Premium-Angebot im A-Segment bieten.“ Die Entscheidung, den A1 und den Q2 durch ein einziges Modell zu ersetzen, sei Teil einer „umfassenderen Strategie von Audi zur Vereinfachung der Modellpalette.”

Das dann kleinste Elektroauto der Marke wird nach Angabe von Audi 2026 eingeführt und in Ingolstadt vom Band laufen. „Es wird ein Elektrofahrzeug in der Klasse, in der auch der A3 angesiedelt ist. Und es wird ein richtig tolles Modell“, sagte im März Döllner.