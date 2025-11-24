Verkehrsminister Schnieder will Aus für Verbrenner-Aus und neue E-Auto-Förderung

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat die Koalitionsspitzen zu einer schnellen Einigung auf eine Rücknahme des sogenannten Verbrennerverbotes in der EU gemahnt. Konkret hat die EU beschlossen, dass ab 2035 keine Verbrenner mit fossilem Antrieb mehr neu zugelassen werden dürfen.

„Wir können uns das nicht leisten, auf dem Verbrenner-Aus 2035 zu beharren und dabei vielleicht unsere wirtschaftliche Basis zu verlieren“, sagte Schnieder im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). „Das Verbrenner-Verbot ist deshalb der falsche Weg. Auch in der Verbrennertechnologie steckt Potenzial für Weiterentwicklung.“

Der Minister mahnte zur Eile: „Die Europäer warten auf eine Positionierung Deutschlands. Ich glaube, dass die Mehrheit uns folgen wird, wenn wir mehr Flexibilität zeigen“, so seine Einschätzung in dem Interview. „Das Schlechteste wäre es, wenn wir uns enthalten. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, mit der SPD zu einer gemeinsamen Position zu kommen, und sollten uns rasch einigen!“

Zwar fahre „der Zug mit voller Kraft Richtung E-Mobilität“, aber in den USA und auch in China würden nicht ausschließlich E-Autos fahren. „Der Verbrenner wird überall in der Welt noch eine Zukunft haben“, so der Verkehrsminister. „Wir sind das Land, das die Technologie hat, die ganz vorne mit dabei ist, und wir würden uns aller Kompetenzen beschneiden, wenn wir Diesel und Benziner verbieten. Wir müssen technologieoffen sein.“

Schnieder warb in dem Interview für eine einkommensabhängige staatliche Förderung für das Leasen von Elektroautos. „Wir denken in der Bundesregierung intensiv darüber nach und schauen uns die Optionen an. Ich sehe Frankreich durchaus als mögliches Vorbild“, sagte er. „Wenn wir es zielgerichtet einsetzen, kann Social Leasing für E-Autos eine zusätzliche Option sein, ja.“

Die Regierung haben schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Förderung der E-Mobilität geschaffen und gerade die Befreiung von der Kfz-Steuer bis 2035 verlängert. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur werde vorangetrieben. Dass überdies auch Kaufanreize in Planung seien, „das begrüße ich“, so der CDU-Politiker.