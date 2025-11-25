Mercedes CLA Shooting Brake mit EQ Technologie ab 57.096 Euro bestellbar

Im April ist der neue elektrische CLA als Limousine gestartet, nun ist auch die Shooting-Brake-Version bestellbar. Zum Marktstart sind zunächst zwei Modelle des Kombis Mercedes CLA Shooting Brake mit EQ Technologie verfügbar, los geht es bei einem Listenpreis von 57.096 Euro. Zum Vergleich: Die Limousine bietet der Stuttgarter Hersteller seit Oktober mit der neuen Grundversion ab 49.420,70 Euro an.

Der CLA 250+ Shooting Brake mit EQ-Technologie soll mit 200 kW/272 PS Leistung und einer Reichweite von bis zu 768 Kilometern nach WLTP-Norm punkten (Verbrauch: 14,9-12,7 kWh/100 km). Er startet bei 57.096 Euro. Der CLA 350 4MATIC Shooting Brake mit EQ-Technologie mit einer Leistung von 260 kW/354 PS ist mit zwei Motoren und Allradantrieb als Spitzenmodell positioniert (15,6-13,2 kWh/100 km). Mit einer Ladung sind hier 743 Kilometer möglich, von 0 auf 100 km/h geht es in 5,0 Sekunden und ebenfalls weiter bis 210 km/h. Dafür müssen ab 61.653 Euro gezahlt werden.

Das Dach ist weit nach hinten gezogen und endet flach. Das serienmäßige Glasfestdach reicht fugenlos vom Frontscheibenrahmen bis zum Heck. Der Dachspoiler ist am Übergang vom Glasdach schwarz und im äußeren Bereich in Wagenfarbe lackiert. Dies erweckt den Eindruck, als würde sich das Glasdach bis in die Heckscheibe fortsetzen.

Das Panoramadach besteht es aus wärmedämmendem Verbundsicherheitsglas mit einer infrarotreflektierenden Beschichtung und einer Low-Emissivity-Beschichtung auf der Innenseite. Dies verringert im Sommer ein Aufheizen des Fahrzeuginnenraums und mindert im Winter den Wärmeverlust, indem die Innenwärme zurück in den Raum reflektiert wird. Die Glasfläche kann zwischen transparent und opal wechseln. Die Fläche ist aufgeteilt in sieben einzeln schaltbare Segmente – es lässt sich individuell wählen, wie viel Licht sie hereinlassen wollen. 158 Sterne sind in die Glasfläche integriert und können beleuchtet werden.

Beim neuen elektrischen CLA Shooting Brake lassen sich die Rücksitze serienmäßig im Verhältnis 40:20:40 umklappen. Dadurch vergrößert sich das Volumen im Kofferraum von 405 auf bis zu 1.290 Liter. Zum komfortablen Be- und Entladen ist die elektrische Easy-Pack-Heckklappe ebenfalls serienmäßig. Der Kofferraum im Heck wird ergänzt durch den Frunk unter der Fronthaube, der eine weitere Ladekapazität von 101 l bietet. Mit der serienmäßigen Dachreling können Surfbretter, Skiboxen oder Fahrräder auf dem Dach transportiert werden. Durch die Anhängelast von bis zu 1.800 Kilogramm (gebremst, 4MATIC-Modell) können auch größere Wohnwagen oder Anhänger gezogen werden.

Das neue Lenkrad des CLA Shooting Brake bietet Mercedes zufolge eine verbesserte Ergonomie und intuitive Bedienung. Das Unternehmen hat auf Kundenwunsch das Bedienkonzept mit Wippe für den Limiter und Distronic sowie die Walze für die Lautstärkeregelung wieder eingeführt. Die kapazitiven Schalterfelder sind fugenlos integriert und bieten haptische Fühlhilfen zur leichteren Orientierung. Darüber hinaus wurden zur besseren Übersicht und Bedienbarkeit Funktionen aus dem Bedienfeld herausgenommen, sodass nun auch das Fingernavigations-Pad zur Steuerung des Fahrerdisplays größer und somit einfacher bedienbar ist.

„Das unternehmenseigene, KI-gestützte MB.OS (Mercedes-Benz Operating System) hebt Mobilität auf eine völlig neue Ebene“, wirbt Mercedes. „Jedes Fahrzeug ist mit Supercomputern ausgestattet, die mit der Mercedes‑Benz Intelligent Cloud verbunden sind. Dies ermöglicht Over-the-Air-Updates der Gesamt-Fahrzeugsoftware inklusive der Fahrassistenzsysteme. So bleibt der neue CLA Shooting Brake wie ein Smartphone über Jahre hinweg aktuell und bereit für neue Funktionen.“ Das System integriert künstliche Intelligenz (KI) von Microsoft und Google.

Der neue CLA Shooting Brake bietet dem Beifahrer auf Wunsch einen eigenen, 14 Zoll großen Bildschirm für individuelles Entertainment. Das wachsende App-Portfolio umfasst Applikationen aus Audio, Video, Gaming und Produktivität sowie das im MBUX-Entertainment-Paket integrierte Datenpaket. So kann etwa auf Videostreaming-Plattformen wie Disney+, Video-Spiele über den Cloud-Gaming-Anbieter Boosteroid, die neuesten Audio-Titel über Spotify, Amazon Music und Audible zugegriffen oder über die Meetings-App für Microsoft Teams, Zoom, Webex oder MBUX Calendar gearbeitet werden. Dabei kann das Beifahrerdisplay auch während der Fahrt genutzt werden, beim Zentraldisplay ist dies nur im parkenden Zustand möglich.

Im neuen CLA Shooting Brake basiert das Navigationserlebnis auf Google Maps. Die Kartendaten werden mit Echtzeit-Informationen des Fahrzeugs kombiniert. Die Mercedes‑Navigation mit „Electric Intelligence“ plant auf Basis diverser Faktoren wie Wetter, Verkehr, Topographie die schnellste und komfortabelste Route inklusive Ladestopps. Sie passt die Ladeeinstellungen des Fahrzeugs automatisch an und optimiert sie für das Schnellladen entlang der Route, inklusive Vorkonditionierung der zum Start stets 85 kWh großen Hochvoltbatterie.

Alle CLA Shooting Brake verfügen in Europa serienmäßig über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung und den Abstandsassistenten Distronic. Zusätzliche Komfort-Assistenzsysteme bündelt Mercedes unter dem Namen MB.DRIVE. Der MB.DRIVE Assist ist ab Markteinführung in Europa optional erhältlich. Er ergänzt den Abstandsassistenten Distronic um einen Lenkassistenten und ist damit ein Fahrassistenzsystem des SAE-Levels 2. Neu im CLA Shooting Brake ist der Spurwechselassistent, der den Wechsel der Fahrspur durch einen Klick auf den Blinkerhebel erleichtert. Die Sicherheits-Assistenzsysteme sollen eine Vielzahl von Unfällen vermeiden können.

„Wenige Monate“ nach Markteinführung soll es auch den neuen CLA Shooting Brake in weiteren Elektro-Varianten sowie als Hybrid mit 48-Volt-Technik geben. Der Verbrennungsmotor wird in drei Leistungsstufen erhältlich sein. Die Hybridmodelle des neuen CLA Shooting Brake werden unter bestimmten Voraussetzungen elektrisch fahren und rekuperieren können.