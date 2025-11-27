Renault: Neuer Elektro-Twingo wurde mit China-Know-How ermöglicht

Renault hat kürzlich den neuen, als Elektroauto konzipierten Twingo vorgestellt – er soll für weniger als 20.000 Euro auf den Markt kommen. Dafür haben die Franzosen mit chinesischen Partnern zusammengearbeitet. Von den dabei gewonnen Erkenntnissen sollen auch größere Modelle profitieren.

Markenchef Fabrice Cambolive und Vittorio d‘Arienzo, Produktchef für das E-Auto-Geschäft, haben mit der Automobilwoche über den neuen E-Twingo gesprochen. „Mithilfe des neuen Entwicklungszentrums in Schanghai haben wir verstanden, wie das chinesische Ökosystem funktioniert. Unser Ziel ist es, diese ‚Best Practice’ in die gesamte Renault-Gruppe zu übernehmen. Wir erhalten damit das Beste aus zwei Welten“, erklärte Cambolive.

Mit dem Twingo habe Renault gelernt, wie ein grundlegend neues Modell in weniger als zwei Jahren entwickeln werden kann – und zwar vom Ende der Konzeptionsphase bis zum Start der Produktion. Das sei durch eine an vielen Stellen veränderte Arbeitsweise und durch die umfassende Nutzung des chinesischen Ökosystems gelungen.

Ziel sei es, diese Erkenntnisse in das gesamte Unternehmen einfließen zu lassen, erklärte Renaults Markenchef. Man habe für den neuen Twingo so umfangreich auf digitale Tools wie nie zuvor gesetzt. Die Lieferanten würden frühzeitig und direkt eingebunden in einen kurzen Regelkreis. Und das Unternehmen habe sich dafür eine überarbeitete Governance gegeben, um schnelle und fundierte Entscheidungen zu gewährleisten.

„Dieser Prozess verfolgt einen ‚Teste-und-Lerne‘-Ansatz, um Verbesserungsmöglichkeiten bei Projekten so früh wie möglich zu evaluieren und umzusetzen. Das ist letztlich das, was wir in Europa unter ‚China Speed‘ verstehen“, so Cambolive.

„Wir haben an wirklich allen Elementen des Prozesses gearbeitet“, merkte d‘Arienzo an. „Die zeitliche Verkürzung war dabei ein Schlüsselfaktor. Wichtig war die gleichzeitige Bearbeitung der Jobs durch diverse Arbeitsgruppen – wir haben also nicht mehr sequenziell, sondern parallel gearbeitet. Dabei war es sehr hilfreich, dass bereits das Konzeptauto sehr robust entwickelt war.“

Entscheidend sei es gewesen es, die vor dem Team liegenden Aufgaben zu antizipieren. Das Prinzip „One Team, One Location“ habe sich sehr ausgezahlt. Es ermögliche weit schnellere Entscheidungsprozesse. In China sei es beispielsweise üblich, auch wichtige Entscheidungen täglich auch in kleineren Teams zu treffen – nicht nur wöchentlich nach einem großen Meeting aller Beteiligten.

Danach gefragt, was die chinesischen Ingenieure und ihre Experten im ACDC-Center („Advanced China Development Center“, Renaults Entwicklungszentrum in Schanghai) besser als die gut ausgebildeten Mitarbeiter in Europa machten, sagte d‘Arienzo: „Die Vorteile liegen vor allem in anderen Prozessen. Das ACDC wurde 2024 gezielt dafür gegründet, um das in China etablierte Ökosystem zu verstehen und um zu lernen, wie man dort Autos im Rekordtempo entwickelt. Das Zentrum arbeitet mit mehreren starken, lokalen Partnern zusammen, die alle zu den führenden Unternehmen in ihren Bereichen zählen.“

Der kommende Twingo E-Tech ist auch deshalb so günstig, weil er mit einer kompakten LFP-Batterie (Lithium-Eisenphosphat) ausgestattet ist. Mit der Integration von LFP und der Cell-to-Pack-Technologie erreiche das Unternehmen ab Anfang 2026 eine Kostenreduzierung von zunächst 20 Prozent bei den Batterien, heißt es. LFP und Cell-to-Pack sollen vom kommenden Jahr in allen Renault-Fahrzeugen Eingang finden.

„In der Fertigung konnten wir bislang bereits eine Kostenreduzierung von 30 Prozent erreichen und wir denken, dass wir das noch weitertreiben können“, sagte d‘Arienzo. „Wir wollen bis 2028 eine Kostenreduzierung von 40 Prozent zwischen unserer ersten Generation von C-Elektroautos und der nächsten erreichen. Und wir sind auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen, das haben wir nun im A-Segment unter Beweis gestellt.“