Samsung SDI will 2027 Festkörperbatterie in Serie produzieren

Im November ist Samsung SDI in die Partnerschaft von BMW und Solid Power zur Entwicklung einer Festkörperbatterie (All-Solid-State Battery, ASSB) eingestiegen. Parallel treiben die Südkoreaner eigene Akkus mit festem statt flüssigem Elektrolyt voran. Jetzt bestätigt das Unternehmen auf Anfrage der Automobilwoche: „Der Entwicklungsplan der eigenen ASSB-Batterie wird unabhängig vom BMW-Projekt verfolgt, und das Ziel für die Massenproduktion von ASSB im Jahr 2027 bleibt unverändert.“

Samsung SDI will als erster Hersteller weltweit die Festkörperbatterie in Großserie produzieren und auch die höchste Energiedichte in der Branche bieten. In der Partnerschaft mit BMW gibt es der Automobilwoche zufolge keine Zielsetzung für eine Serienproduktion. Die Festkörperbatterien des Samsung-eigenen Projektes könnte nach Informationen des Branchenportals zunächst bei Premiummarken des US-Konzerns General Motors zum Einsatz kommen.

Demnach haben General Motors und Samsung SDI vor etwa anderthalb Jahren ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Es umfasst eine weitreichende Zusammenarbeit in der Batterietechnologie, unter anderem den Bau einer Batteriefabrik in den USA mit Produktionsstart im Jahr 2027.

Bereits heute sind die Südkoreaner für General Motors ein wichtiger Zulieferer, unter anderem mit Zellen für Lithium-Ionen-Batterien. Ob der US-Traditionsherseller Partner für die eigene Festkörperbatterie der Südkoreaner ist, ist noch offen. Samsung SDI äußerte sich auch noch nicht konkret zu Leistungsdaten.