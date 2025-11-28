Koalition einigt sich auf Details von Elektroauto-Förderung

Die schwarz-rote Koalition hat sich laut der Deutschen Presse-Agentur auf die konkrete Ausgestaltung einer neuen staatlichen Förderung für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen beim Kauf von E-Fahrzeugen geeinigt. Berücksichtigt seien Kauf und Leasing von Elektroautos sowie Plug-in-Hybriden. Das gehe aus einem Beschlusspapier nach dem Koalitionsausschuss hervor.

Demnach soll als Grundlage zur Feststellung der Förderfähigkeit ein zu versteuerndes Jahreseinkommen auf Haushaltsebene von 80.000 Euro dienen. Je Kind solle die Berechtigungsgrenze um 5.000 Euro steigen. Als maximale Förderung sind 3.000 Euro vorgesehen, die mit der Anzahl der Kinder um 500 Euro je Kind (maximal 1.000 Euro) ansteigt. Für besonders niedrige Einkommen ist eine zusätzliche Aufstockung vorgesehen.

Die Ausgestaltung des Förderprogramms soll laut der Nachrichtenagentur bis Jahresende finalisiert werden. Das Programm solle schnellstmöglich im Jahr 2026 gestartet werden, vorbehaltlich der beihilferechtlichen Genehmigung der EU-Kommission.

Im Oktober hatten die Koalitionsspitzen von CDU/CSU und SPD bereits ein neues Förderprogramm besonders für kleine und mittlere Einkommen beschlossen. Um den Umstieg auf klimaneutrale Mobilität zu unterstützen, sollen drei Milliarden Euro zusätzlich bereitgestellt werden. Die Mittel sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, einem Sondertopf des Bundes.

Die letzte staatliche Elektroauto-Kaufprämie war Ende 2023 wegen einem Haushaltsloch abrupt eingestellt worden. Zwischenzeitlich gab es einen Zuschuss von bis zu 9.000 Euro – finanziert zu zwei Dritteln vom Staat, den Rest steuerten die teilnehmenden Autohersteller bei. Nach dem Aus des „Umweltbonus“ war der E-Auto-Absatz auf dem deutschen Markt stark eingebrochen. Die Neuzulassungen von Stromern sind zuletzt wieder gestiegen, liegen aber noch deutlich hinter den Zielen der Politik zurück.