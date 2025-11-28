Denza treibt Einführung von Elektro-Sportwagen Z in Europa voran

Der chinesische Stromer-Hersteller BYD hat die mit Mercedes-Benz für den Volumenmarkt der Volksrepublik ins Leben gerufen Marke Denza 2024 komplett übernommen. Künftig steht der Premiummarkt im Fokus, auch in Europa. Als Imageträger soll später ein Sportwagen dienen.

Zunächst bringt Denza hierzulande den Shooting Brake Z9 GT, den siebensitzigen Luxus-Van D9 und den Geländewagen B5 auf den Markt. Anschließend soll bis 2027 laut Autocar der Sportler Z als neues Vorzeigemodell folgen. Einen Ausblick auf das zweitürige Coupé gibt es schon.

Technische Details sind noch rar. Laut Denza verfügt der Serien-Z aber über eine Steer-by-Wire-Technologie, eine magnetorheologische Federung und ein fahrerorientiertes, techniklastiges Cockpit. Autocar spekuliert, dass der Sportwagen mit drei Elektromotoren und einer Systemleistung von über 662 kW (900 PS) angeboten wird.

Prototypen des Z wurden schon bei Tests auf dem Nürburgring gesehen. Denza könnte dort einen neuen Rekord anstreben. Dass das Modell auch in Europa starten soll, hat BYD-Vizepräsidentin Stella Li bereits bestätigt. Ihren Worten nach wird die fertige Version 2026 präsentiert. Die Einführung in Großbritannien soll 2027 erfolgen, andere europäische Länder mit dem Lenkrad auf der linken Seite könnten früher dran sein. Ob der Name Z bleibt ist, ist noch offen.

Der Elektro-Sportwagen soll eine wichtige Rolle dabei spielen, Denzas neuen Fokus auf Premium und Leistung in Europa in den Mittelpunkt zu rücken. Li sieht die Betonung der technischen Fähigkeiten der Marke als Vorteil gegenüber etablierten Marken. „Wenn man an andere Marken denkt, dann machen sie bei der Einführung eines neuen Premium-Autos lediglich den Motor leistungsstärker und das Innendesign emotionaler; es gibt keine grundlegende Revolution“, sagte die Managerin gegenüber Autocar.

Li verwies auf die Fähigkeit des Z9, „Tank-Turns“ und Drifts auszuführen, halbautonom zu fahren, in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen und mit sehr hoher Geschwindigkeit zu laden als Beleg für die technische Überlegenheit von Denza. Das werde ein wichtiger Marketingpfeiler für die Marke sein. „Hier wird Technologie eingesetzt, um Eleganz neu zu definieren“, so die Managerin. „Für eine emotionale Verbindung ist das genau das Richtige. Wir werden die Leute dazu bringen, zu sagen: ‚Das ist das Auto, das ich unbedingt ausprobieren möchte‘.“

Denza ist nicht die Speerspitze von BYD. Das Unternehmen hat erklärt, dass der Z das leistungsstärkste Modell von Denza oder BYD sein werde – ausgenommen der Luxusmarke Yangwang, deren Spitzenmodell U9 standardmäßig 960 kW/1.305 PS bietet oder in der Hochleistungsversion U9 Xtreme 2.207 kW/3.000 PS erreicht. Der Denza Z soll den Yangwang U9 zwar nicht übertreffen, aber einige der technischen Entwicklungen des Supersportlers wie das Steer-by-Wire-System übernehmen.