Tesla unter Druck: Verkäufe in Europa, China und USA sinken

Tesla steht unter zunehmendem Verkaufsdruck, insbesondere in den drei größten Automärkten Europa, China und den USA. Im Oktober fielen die Verkäufe in Europa im Vergleich zum Vorjahresmonat um 48,5 Prozent, wie laut Reuters Daten des Herstellerverbands ACEA zeigen. Für das laufende Jahr liegen die Verkaufszahlen in der Region etwa 30 Prozent unter dem Vorjahr, während der gesamte E-Auto-Markt europaweit um 26 Prozent wuchs.
Analysten erwarten Reuters zufolge, dass Teslas weltweite Fahrzeugauslieferungen 2025 um sieben Prozent zurückgehen, nach einem Minus von einem Prozent im vorherigen Jahr. Dies trotz rekordverdächtiger Auslieferungen im dritten Quartal, die vor allem durch US-Käufer angeheizt wurden, die noch vor Ablauf einer E-Auto-Steuergutschrift am 30. September zuschlugen.
Teslas Probleme in Europa begannen Ende letzten Jahres, nachdem CEO Elon Musk öffentlich rechtsextreme Figuren gelobt hatte, was in der Region zu Protesten führte. Obwohl Musk in den letzten Monaten politisch zurückhaltend aufgetreten ist, hat sich Teslas europäisches Geschäft nicht erholt.
Noch 2023 war das Mittelklasse-SUV Tesla Model Y das meistverkaufte Auto weltweit, egal ob Benzin- oder Elektrowagen. Mittlerweile ist die Marke jedoch in den Verkaufscharts gesunken, da diverse Konkurrenten verbesserte E-Autos, oft zu günstigeren Preisen, auf den Markt gebracht haben. Teslas vergleichsweise enges Modellangebot stagniert hingegen.
Ende letzten Jahres sagte Musk, er erwarte ein Wachstum der Fahrzeugverkäufe von 20 bis 30 Prozent im Jahr 2025. Im Januar prognostizierte der Elektroautobauer eine Rückkehr zum Wachstum, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Diese Prognose wurde im folgenden Quartal wieder zurückgezogen. Im Oktober erklärte Tesla, dass weiteres Wachstum von makroökonomischen Faktoren, der Einführung von Autonomie-Funktionen und einer gesteigerten Produktion abhänge.
Die größten Schwierigkeiten hat Tesla in Europa, wo inzwischen attraktive Elektroautos zu günstigeren Preisen angeboten und weitere Modelle erwartet werden. Zudem drängen chinesische Marken auf den Markt, die sowohl bei Elektroautos als auch bei Benzin- und Hybridfahrzeugen konkurrenzfähig sind.
Auch in China gehen Teslas Verkäufe und Marktanteile zurück, wenn auch nicht so stark wie in Europa. Im Oktober fielen die Auslieferungen laut Reuters auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren, mit einem Rückgang von 35,8 Prozent. Für das Jahr bis Oktober liegt das Minus bei 8,4 Prozent. In den USA verzeichnete Tesla im September noch einen Verkaufsschub von 18 Prozent – bedingt durch die letzte Chance, die 7.500-Dollar-Steuergutschrift zu nutzen. Dieser Trend kehrte sich jedoch im Oktober um, als die Verkäufe um 24 Prozent einbrachen.
Kommentare
ID.alist meint
Teslas Expansion fand in eine Zeit statt wo es keine oder nur wenige Alternativen gab. Mittlerweile gibt es einige Autos die besser an den Bedürfnissen von viele Menschen passen, z.B.: kleiner, „schöner“, vertraute Marke.
Jetzt muss Tesla um die Kunden kämpfen, aber leider hat Tesla nur noch ganz wenige USPs und die Marke ist von den CEO stark beschädigt worden.
Ja, es bleibt eine nicht kleine Grupe an Tesla-Fans, aber selbst die werden Tesla nicht zu neuen Verkaufsrekorde führen.
Gernot meint
Aufgrund des krassen Missmanagements von Elon Musk ist das nicht verwunderlich. Das einzige neue Modell in den letzten 5 Jahren ist ein Gigaflop (Cybertruck). Der Rest der Modellpalette ist zunehmend überaltert.
Das Cybercab ist als flacher Zweisitzer mit extrem schlechter Raumausnutzung genauso ein episches Fehldesign wie der Cybertruck. Es ist so ziemlich das ungeeignetste Design, dass man sich für städtische MaaS-Konzepte ausdenken kann. Und deswegen wird das floppen, mal abgesehen davon, dass Musk es mit Level 5 in den nächsten Jahren nicht auf die Straße bekommt. Es steht fest, dass Tesla autonomes Fahren mit HW3 und HW4 nicht erreichen kann. HW5 steht laut Musk erst Mitte 2027 zur Verfügung. Sofern Tesla mit seinem Vision-Only-Ansatz überhaupt ins Ziel kommt, was ich im Gegensatz zu vielen Experten nicht ausschließen will, hat Tesla frühestens 2028 ein zugelassenes System.
In China wird es weiter bergab gehen. Der SU7 von Xiaomi hat Model 3 versenkt und mittlerweile gibt es das SUV YU7 von Xiaomi, dass Model Y versenkt.
Mit Optimus hinkt Tesla der Konkurrenz auch hinterher.
Wer nun aber schon den Untergang von Tesla feiert: Die Kasse ist so voll, dass Tesla nicht nur den Niedergang jahrelang kompensieren kann. Es kann auch die Milliarden aufbringen, die verlorene Gerichtsprozesse in den nächsten Jahren wahrscheinlich kosten. Sollte Tesla mit dem Vision-Only-Ansatz Level 5 erreichen, so hätte Teslas System einen großen Kostenvorteil und könnte deshalb ein großer Erfolg werden, der sich aber frühestens ab 2029 signifikant in Umsätzen niederschlagen würde.
Die einzige offene Frage ist, wie lange Musk den Aktienkurs noch mit heißer Luft aufblasen kann. Ich habe darauf keine Antwort, denn die Tesla-Aktie ist ein Kult und entzieht sich seit Jahren jeglichen rationalen Bewertungsmaßstäben.
EVrules meint
Time has told.
Thorsten 0711 meint
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaber Softwaaaaaaaaaaaaare!!! :-D
AndiEE und Lotta werden es uns sicher wieder gerne erklären.
Andi EE meint
Es ist immer der erste Monat nach einem Quartalsanschluss, wo ihr euch an den Zahlen ergötzt. Die Fahrzeuge gehen in den Export (kleinere Märkte).
Nur in einem Fall bisher sanken dann im auch im zweiten Monat die Zahlen global und das war bei der globalen Produktionsumstellung aufs Model wirklich. Theoretisch kann das jetzt wirklich zurückgehen, niemand weiss es außer Tesla selber. Wir haben ja nicht die Zahlen der Exportmärkte.
Dass ihr euch wieder wie Kindergärtner aufführt, zeigt dich wie armselig unterwegs seid, habt ihr die Tesla Q3 zahlen noch nicht verdaut? Ihr wünscht euch nichts sehnlicher als diesen Rückgang. Ihr die angeblich die Elektromobilität im Sinn habt. Wir wissen, ihr habt das nicht, euer einziger Ansporn sind Deutsche Autos, alles andere ist euch egal.
M. meint
Ok, dann freuen wir uns über Rekordverkäufe auf Jahresebene.
ID.alist meint
Andi, das sind die Zahlen der ersten 9-10 Monaten, es hat wenig damit zu tun, dass im 10 Monat die Zahlen besonders niedrig sind wenn verglichen mit den letzten Oktober die Verkaufszahlen niedriger sind.
Die Q3 Zahlen von Tesla waren etwas durch den Wegfall der Förderung in USA gedopt.