Tesla unter Druck: Verkäufe in Europa, China und USA sinken

Tesla steht unter zunehmendem Verkaufsdruck, insbesondere in den drei größten Automärkten Europa, China und den USA. Im Oktober fielen die Verkäufe in Europa im Vergleich zum Vorjahresmonat um 48,5 Prozent, wie laut Reuters Daten des Herstellerverbands ACEA zeigen. Für das laufende Jahr liegen die Verkaufszahlen in der Region etwa 30 Prozent unter dem Vorjahr, während der gesamte E-Auto-Markt europaweit um 26 Prozent wuchs.

Analysten erwarten Reuters zufolge, dass Teslas weltweite Fahrzeugauslieferungen 2025 um sieben Prozent zurückgehen, nach einem Minus von einem Prozent im vorherigen Jahr. Dies trotz rekordverdächtiger Auslieferungen im dritten Quartal, die vor allem durch US-Käufer angeheizt wurden, die noch vor Ablauf einer E-Auto-Steuergutschrift am 30. September zuschlugen.

Teslas Probleme in Europa begannen Ende letzten Jahres, nachdem CEO Elon Musk öffentlich rechtsextreme Figuren gelobt hatte, was in der Region zu Protesten führte. Obwohl Musk in den letzten Monaten politisch zurückhaltend aufgetreten ist, hat sich Teslas europäisches Geschäft nicht erholt.

Noch 2023 war das Mittelklasse-SUV Tesla Model Y das meistverkaufte Auto weltweit, egal ob Benzin- oder Elektrowagen. Mittlerweile ist die Marke jedoch in den Verkaufscharts gesunken, da diverse Konkurrenten verbesserte E-Autos, oft zu günstigeren Preisen, auf den Markt gebracht haben. Teslas vergleichsweise enges Modellangebot stagniert hingegen.

Ende letzten Jahres sagte Musk, er erwarte ein Wachstum der Fahrzeugverkäufe von 20 bis 30 Prozent im Jahr 2025. Im Januar prognostizierte der Elektroautobauer eine Rückkehr zum Wachstum, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Diese Prognose wurde im folgenden Quartal wieder zurückgezogen. Im Oktober erklärte Tesla, dass weiteres Wachstum von makroökonomischen Faktoren, der Einführung von Autonomie-Funktionen und einer gesteigerten Produktion abhänge.

Die größten Schwierigkeiten hat Tesla in Europa, wo inzwischen attraktive Elektroautos zu günstigeren Preisen angeboten und weitere Modelle erwartet werden. Zudem drängen chinesische Marken auf den Markt, die sowohl bei Elektroautos als auch bei Benzin- und Hybridfahrzeugen konkurrenzfähig sind.

Auch in China gehen Teslas Verkäufe und Marktanteile zurück, wenn auch nicht so stark wie in Europa. Im Oktober fielen die Auslieferungen laut Reuters auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren, mit einem Rückgang von 35,8 Prozent. Für das Jahr bis Oktober liegt das Minus bei 8,4 Prozent. In den USA verzeichnete Tesla im September noch einen Verkaufsschub von 18 Prozent – bedingt durch die letzte Chance, die 7.500-Dollar-Steuergutschrift zu nutzen. Dieser Trend kehrte sich jedoch im Oktober um, als die Verkäufe um 24 Prozent einbrachen.