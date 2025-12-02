Alpine plant laut Bericht zwei Elektro-Cabrios bis 2030

Alpine plant laut einem Bericht, bis 2030 zwei elektrische Cabrios im Portfolio zu haben. Dazu sollen nach Informationen von Autocar sowohl die nächste Generation des A110-Sportwagens als auch ein kommender Fastback-GT, der mit dem Porsche 911 konkurrieren soll, als offene Versionen angeboten werden.

Die Renault-Tochter will bis 2030 ein Portfolio von sieben Elektroautos aufbauen. Erste Schritte sind bereits mit dem Kleinwagen A290 und dem Crossover A390 erfolgt. Die zweite Generation des bisher als Verbrenner angebotenen Sportwagens A110 soll im kommenden Jahr als Vollstromer erscheinen. Sie basiert auf der neuen Alpine Performance Platform (APP) und soll in Coupé- und Roadster-Varianten verfügbar sein.

Die eigens entwickelte Sportwagen-Architektur erlaubt dem Bericht zufolge den Einsatz von Radnabenmotoren, wie sie bereits im Renault 5 Turbo 3E zu sehen sind. Ob diese Technologie vom britischen Spezialisten Protean tatsächlich in Serienfahrzeugen eingesetzt wird, ist noch offen.

👀 Alpine's plans for drop-top next-gen A110 moves away from previous retro cues https://t.co/hI90lDHxeV pic.twitter.com/FtHz2awbDd — Autocar (@autocar) November 30, 2025

Die APP-Plattform dient auch für einen neuen Fastback-GT, der voraussichtlich A310 heißen wird. Alpine kündigte laut Autocar an, dass das viersitzige Modell sowohl mit fester als auch mit faltbarer Dachkonstruktion angeboten wird. Details zu diesem Modell gibt es bisher kaum. Erwartet wird ein Design, das stark an die neue A110 angelehnt ist, die sich von Retro-Elementen verabschieden und einen futuristischen Look im Stil der A390 erhalten soll. Die Größe soll dem aktuellen Benzinmodell entsprechen.

Alpine-UK-General Manager Nicola Burnside bezeichnete die elektrische A110 gegenüber Autocar als Beginn des „nächsten Kapitels“: „Sie sieht gut aus, und sie sieht so aus, wie eine A110 aussehen sollte.“ Neben den beiden Sportwagen arbeitet Alpine zudem an einem bislang unbestätigten siebten Modell, das voraussichtlich ein großes SUV der D- oder E-Klasse sein wird.